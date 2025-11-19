Buat Video Pemasaran: Cepat dan Siap Terbit dengan AI

Ciptakan video pemasaran profesional tanpa kamera atau sesi edit yang panjang. HeyGen mengubah brief singkat menjadi video yang sudah siap dipublikasikan, dengan naskah yang meyakinkan, presenter AI yang ekspresif, dan format asli untuk setiap jaringan iklan. Hasilkan lebih banyak kreativitas dengan pembuat video pemasaran Anda, uji lebih banyak ide, dan skala kampanye Anda, semuanya dari satu ruang kerja.

Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

Iklan peluncuran produk

Iklan peluncuran produk

Tampilkan fitur, keuntungan, dan ajakan bertindak segera dengan pengambilan gambar sinematik dan pesan yang jelas yang mendorong pemesanan terlebih dahulu dan klik.

Iklan singkat di media sosial

Iklan singkat di media sosial

Buat klip singkat 6–30 detik yang dioptimalkan untuk menarik perhatian saat di-scroll di Instagram Reels dan TikTok.

Video penjelasan & demo

Video penjelasan & demo

Ubah fitur-fitur rumit menjadi animasi panduan yang sederhana dan menarik yang dapat mengurangi pertanyaan dukungan dan meningkatkan konversi dari percobaan menjadi berbayar.

Iklan bergaya Testimonial & UGC (User Generated Content)

Iklan bergaya Testimonial & UGC (User Generated Content)

Hasilkan cerita pelanggan dan format UGC yang terlihat otentik untuk membangun kepercayaan dan bukti sosial secara masif.

Video email & laman arahan

Video email & laman arahan

Tanamkan video singkat dan personalisasi ke dalam email dan halaman arahan untuk meningkatkan tingkat pembukaan dan konversi di halaman.

Kampanye terlokalisasi

Kampanye terlokalisasi

Hasilkan versi bahasa dan varian regional dengan cepat untuk memperluas kampanye global dengan relevansi budaya.

Mengapa HeyGen adalah Alat Terbaik untuk Membuat Video Pemasaran

HeyGen menggabungkan penulisan skrip AI, presenter yang tampak nyata, dan alat desain terintegrasi sehingga tim dapat membuat video pemasaran berdampak tinggi dalam hitungan menit. Hemat waktu produksi, pertahankan konsistensi merek, dan luncurkan iklan, video penjelas, dan promosi yang benar-benar menggerakkan jarum.

Produksi lebih cepat, hasil yang lebih baik

Hasilkan skrip, adegan, dan suara latar secara instan — kemudian sesuaikan visual dan teks untuk mengoptimalkan performa di berbagai platform.

Dirancang untuk setiap saluran

Ekspor versi 9:16, 1:1, dan 16:9 hanya dengan satu klik agar pesan Anda terformat dengan sempurna untuk TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, dan lainnya.

Berkembang tanpa tambahan jumlah karyawan

Buat puluhan varian iklan yang dilokalisasi serta uji A/B untuk hook, CTA, dan thumbnail video promosi Anda untuk menemukan apa yang efektif — tanpa perlu menyewa editor.

Generator Skrip & Hook AI

Masukkan produk, tujuan, dan audiens Anda dan dapatkan beberapa skrip dan hook yang berkinerja tinggi yang disesuaikan untuk konversi. Setiap skrip dioptimalkan untuk menarik perhatian dalam 3–5 detik pertama dan diakhiri dengan seruan tindakan (CTA) yang jelas.

Sebuah alat pembuat konten AI yang menampilkan teks masukan, ringkasan yang dihasilkan, dan pratinjau presentasi berjudul "Ikhtisar Hasil Kuartal Ketiga" dengan seorang pria yang tersenyum.

Presenter & Pengisi Suara AI Realistis

Pilih dari berbagai presenter AI yang beragam atau kloning suara Anda sendiri untuk video promosi Anda — semuanya dengan gerakan alami dan dukungan multi-bahasa. Sampaikan narasi di layar yang otentik tanpa memerlukan waktu studio.

Seorang wanita pebisnis memegang telepon, menunjuk ke atas, dengan teks mengambang "Buat demo produk 1 menit" dan "Tambah produk" yang menampilkan halaman produk smartphone.

Pembuat Skenario Cerdas & B-roll

Buat video menggunakan suara dan musik bawaan. Ciptakan avatar yang berbicara dengan subtitle yang sinkron dengan audio. Tambahkan lapisan audio tanpa memerlukan alat terpisah. Mendukung berbagai format video dan resolusi.

Seorang pria kulit hitam tersenyum dalam bingkai video dengan overlay grafis untuk font, warna, dan pesan teks khusus merek.

Ekspor Multi-format Satu Klik

Hasilkan file dan varian yang siap untuk platform secara instan — vertikal, persegi, dan layar lebar — lengkap dengan keterangan, gambar mini, dan subtitle untuk jangkauan maksimal.

Pengaturan ekspor SCORM dengan "Ekspor sebagai SCORM" diaktifkan dan "SCORM 1.2" terpilih, seorang pria tersenyum di latar belakang.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan HeyGen untuk Membuat Video Pemasaran

Membuat video pemasaran dengan HeyGen hanya dalam empat langkah sederhana.

Langkah 1

Berikan kami ringkasannya

Mulai dengan membagikan tautan produk, manfaat utama, atau sebuah instruksi singkat.

Langkah 2

Personalisasi & poles

Pilih pembawa acara Anda, sempurnakan visual, atur tempo, dan tambahkan teks untuk memandu pesan.

Langkah 3

Sesuaikan untuk setiap platform

Optimalkan video Anda untuk umpan sosial, iklan, atau halaman arahan dengan pertukaran rasio aspek yang cepat dan penyesuaian tata letak.

Langkah 4

Ekspor dan luncurkan

Unduh video berkualitas tinggi, gambar mini, dan file subtitle, atau publikasikan langsung ke platform yang terhubung.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Jenis video pemasaran apa saja yang bisa saya buat dengan HeyGen?

HeyGen membuat iklan, video penjelas, demo, testimoni, video singkat untuk media sosial, dan video halaman arahan. Template dan alur kerja AI mempercepat setiap format.

Apakah saya perlu merekam video atau voiceover?

Tidak, Anda dapat menggunakan presenter AI dan suara text-to-speech, atau mengunggah rekaman dan suara Anda sendiri untuk penyuntingan hibrida.

Bisakah saya membuat video sesuai dengan merek?

Ya. Unggah Kit Merek Anda (logo, font, warna) dan HeyGen akan menerapkannya secara otomatis ke template dan ekspor.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah video?

Sebagian besar video pemasaran membutuhkan waktu beberapa menit untuk dibuat dan sedikit penyuntingan untuk diselesaikan. Kustomisasi yang kompleks mungkin memerlukan waktu lebih lama, namun proses beratnya sudah terotomatisasi.

Apakah keterangan dan subjudul sudah termasuk?

Ya. HeyGen menghasilkan otomatis teks terjemahan dan memungkinkan Anda untuk mengedit, mengatur gaya, dan mengekspor file SRT demi kebutuhan aksesibilitas dan platform.

Bisakah saya membuat beberapa varian iklan dengan cepat?

Tentu saja. Buat berbagai hook, CTA, dan format secara massal untuk menjalankan tes A/B dan mengoptimalkan ROAS di seluruh kampanye.

Format ekspor apa saja yang didukung?

Ekspor MP4 dalam format vertikal (9:16), persegi (1:1), dan layar lebar (16:9), serta file caption SRT dan gambar thumbnail untuk setiap versi.

Apakah HeyGen aman untuk penggunaan bisnis?

HeyGen menawarkan fitur keamanan perusahaan, enkripsi data, dan akses berbasis peran untuk template video pemasaran Anda. Hubungi tim penjualan untuk kebutuhan kepatuhan khusus.

Bisakah saya menyesuaikan video saya untuk pasar lain?

Ya, terjemahkan skrip, gunakan voiceover multibahasa, dan buat versi regional dari video promosi Anda untuk menjangkau audiens global dengan cepat menggunakan AI video translator.

Bagaimana cara memulai percobaan?

Daftar di situs web HeyGen untuk memulai paket gratis. Jelajahi template dan buat video pemasaran pertama Anda tanpa memerlukan kartu kredit.

