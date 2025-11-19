Ciptakan video pemasaran profesional tanpa kamera atau sesi edit yang panjang. HeyGen mengubah brief singkat menjadi video yang sudah siap dipublikasikan, dengan naskah yang meyakinkan, presenter AI yang ekspresif, dan format asli untuk setiap jaringan iklan. Hasilkan lebih banyak kreativitas dengan pembuat video pemasaran Anda, uji lebih banyak ide, dan skala kampanye Anda, semuanya dari satu ruang kerja.
Tampilkan fitur, keuntungan, dan ajakan bertindak segera dengan pengambilan gambar sinematik dan pesan yang jelas yang mendorong pemesanan terlebih dahulu dan klik.
Buat klip singkat 6–30 detik yang dioptimalkan untuk menarik perhatian saat di-scroll di Instagram Reels dan TikTok.
Ubah fitur-fitur rumit menjadi animasi panduan yang sederhana dan menarik yang dapat mengurangi pertanyaan dukungan dan meningkatkan konversi dari percobaan menjadi berbayar.
Hasilkan cerita pelanggan dan format UGC yang terlihat otentik untuk membangun kepercayaan dan bukti sosial secara masif.
Tanamkan video singkat dan personalisasi ke dalam email dan halaman arahan untuk meningkatkan tingkat pembukaan dan konversi di halaman.
Hasilkan versi bahasa dan varian regional dengan cepat untuk memperluas kampanye global dengan relevansi budaya.
Mengapa HeyGen adalah Alat Terbaik untuk Membuat Video Pemasaran
HeyGen menggabungkan penulisan skrip AI, presenter yang tampak nyata, dan alat desain terintegrasi sehingga tim dapat membuat video pemasaran berdampak tinggi dalam hitungan menit. Hemat waktu produksi, pertahankan konsistensi merek, dan luncurkan iklan, video penjelas, dan promosi yang benar-benar menggerakkan jarum.
Hasilkan skrip, adegan, dan suara latar secara instan — kemudian sesuaikan visual dan teks untuk mengoptimalkan performa di berbagai platform.
Ekspor versi 9:16, 1:1, dan 16:9 hanya dengan satu klik agar pesan Anda terformat dengan sempurna untuk TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, dan lainnya.
Buat puluhan varian iklan yang dilokalisasi serta uji A/B untuk hook, CTA, dan thumbnail video promosi Anda untuk menemukan apa yang efektif — tanpa perlu menyewa editor.
Generator Skrip & Hook AI
Masukkan produk, tujuan, dan audiens Anda dan dapatkan beberapa skrip dan hook yang berkinerja tinggi yang disesuaikan untuk konversi. Setiap skrip dioptimalkan untuk menarik perhatian dalam 3–5 detik pertama dan diakhiri dengan seruan tindakan (CTA) yang jelas.
Presenter & Pengisi Suara AI Realistis
Pilih dari berbagai presenter AI yang beragam atau kloning suara Anda sendiri untuk video promosi Anda — semuanya dengan gerakan alami dan dukungan multi-bahasa. Sampaikan narasi di layar yang otentik tanpa memerlukan waktu studio.
Pembuat Skenario Cerdas & B-roll
Buat video menggunakan suara dan musik bawaan. Ciptakan avatar yang berbicara dengan subtitle yang sinkron dengan audio. Tambahkan lapisan audio tanpa memerlukan alat terpisah. Mendukung berbagai format video dan resolusi.
Ekspor Multi-format Satu Klik
Hasilkan file dan varian yang siap untuk platform secara instan — vertikal, persegi, dan layar lebar — lengkap dengan keterangan, gambar mini, dan subtitle untuk jangkauan maksimal.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan HeyGen untuk Membuat Video Pemasaran
Membuat video pemasaran dengan HeyGen hanya dalam empat langkah sederhana.
Mulai dengan membagikan tautan produk, manfaat utama, atau sebuah instruksi singkat.
Pilih pembawa acara Anda, sempurnakan visual, atur tempo, dan tambahkan teks untuk memandu pesan.
Optimalkan video Anda untuk umpan sosial, iklan, atau halaman arahan dengan pertukaran rasio aspek yang cepat dan penyesuaian tata letak.
Unduh video berkualitas tinggi, gambar mini, dan file subtitle, atau publikasikan langsung ke platform yang terhubung.
HeyGen membuat iklan, video penjelas, demo, testimoni, video singkat untuk media sosial, dan video halaman arahan. Template dan alur kerja AI mempercepat setiap format.
Tidak, Anda dapat menggunakan presenter AI dan suara text-to-speech, atau mengunggah rekaman dan suara Anda sendiri untuk penyuntingan hibrida.
Ya. Unggah Kit Merek Anda (logo, font, warna) dan HeyGen akan menerapkannya secara otomatis ke template dan ekspor.
Sebagian besar video pemasaran membutuhkan waktu beberapa menit untuk dibuat dan sedikit penyuntingan untuk diselesaikan. Kustomisasi yang kompleks mungkin memerlukan waktu lebih lama, namun proses beratnya sudah terotomatisasi.
Ya. HeyGen menghasilkan otomatis teks terjemahan dan memungkinkan Anda untuk mengedit, mengatur gaya, dan mengekspor file SRT demi kebutuhan aksesibilitas dan platform.
Tentu saja. Buat berbagai hook, CTA, dan format secara massal untuk menjalankan tes A/B dan mengoptimalkan ROAS di seluruh kampanye.
Ekspor MP4 dalam format vertikal (9:16), persegi (1:1), dan layar lebar (16:9), serta file caption SRT dan gambar thumbnail untuk setiap versi.
HeyGen menawarkan fitur keamanan perusahaan, enkripsi data, dan akses berbasis peran untuk template video pemasaran Anda. Hubungi tim penjualan untuk kebutuhan kepatuhan khusus.
Ya, terjemahkan skrip, gunakan voiceover multibahasa, dan buat versi regional dari video promosi Anda untuk menjangkau audiens global dengan cepat menggunakan AI video translator.
Daftar di situs web HeyGen untuk memulai paket gratis. Jelajahi template dan buat video pemasaran pertama Anda tanpa memerlukan kartu kredit.
