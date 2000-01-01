Join your clips into one smooth video in just a few clicks. Upload your files, arrange them, and download a clean MP4 without watermarks or sign-ups. Everything works right in your browser, fast and secure. Perfect for social posts, phone clips, school projects or quick edits. Keep it simple, merge your videos, and get a ready-to-use file in seconds
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan nyata untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Gabungkan Dua Video Menjadi Alur Cerita yang Sempurna
Alat ini memberikan Anda cara yang mudah untuk menggabungkan video tanpa perlu menginstal apa pun. Unggah klip Anda, urutkan, potong bagian yang tidak diperlukan dan pilih tata letak yang sesuai dengan proyek Anda. Anda dapat menambahkan musik, memperbaiki orientasi campuran dan menggabungkan video horizontal atau vertikal menjadi satu file yang rapi. Alat ini mendukung MP4, MOV, AVI, dan lainnya, serta dapat digunakan di perangkat apa pun. Semua proses berlangsung aman di browser Anda, sehingga Anda dapat menggabungkan video dengan cepat dan mengunduh file yang telah selesai tanpa kesulitan. Anda juga dapat menjelajahi alat seperti membuat konten dari awal menggunakan generator Text to Video.
Praktik Terbaik dalam Menggabungkan Video dengan HeyGen
Beberapa penyesuaian cepat dapat membuat video gabungan Anda terlihat lebih halus. Cobalah untuk menjaga klip Anda mendekati resolusi yang sama untuk menghindari pergeseran kualitas yang terlihat. Jika video Anda direkam dalam orientasi yang berbeda, gunakan alat pemotongan atau tata letak untuk menjaga subjek tetap terpusat dan mudah untuk ditonton. Periksa level audio Anda agar transisi terasa alami, dan potong momen-momen yang tidak Anda perlukan. Pilih rasio aspek yang sesuai dengan platform Anda dan pratinjau video Anda sebelum mengekspor untuk memastikan semuanya mengalir dengan baik.
Mengapa Menggabungkan Video dengan AI Studio HeyGen?
Penggabung video online ini memungkinkan Anda untuk menggabungkan klip tanpa akun, unduhan, atau watermark. Bekerja di perangkat apa pun dan mendukung format populer seperti MP4 dan MOV, sehingga Anda dapat mengunggah dan menggabungkan video dengan mudah. Anda dapat menggabungkan beberapa klip, menjaga kualitas tetap tajam dan menyimpan video yang telah selesai hanya dalam beberapa detik. File Anda tetap aman selama pemrosesan dan dihapus setelah diunduh. Ini adalah cara sederhana untuk membuat video yang bersih dan siap dibagikan untuk pekerjaan, sekolah, atau platform sosial. Jika Anda ingin memberikan lebih banyak kepribadian pada video Anda, coba gunakan alat kami Buat Avatar Anda Sendiri.
Cara Menggabungkan Dua Video di HeyGen
Menggabungkan dua video sangat mudah dengan mengunggah, menyusun adegan, dan mengekspor melalui AI Studio HeyGen. Cukup unggah, atur, edit, dan ekspor MP4 akhir Anda dalam hitungan menit.
Unggah file video Anda dalam format MP4, MOV, AVI, atau format lain yang didukung. Pastikan semua klip yang ingin Anda gabungkan sudah siap.
Letakkan klip Anda sesuai urutan yang Anda inginkan. Pangkas tepiannya, atur tata letak, dan posisikan setiap adegan agar semuanya terlihat selaras.
Tingkatkan video Anda dengan menambahkan atau mengganti audio, menyesuaikan waktu, dan memastikan transisi berjalan dengan alami. Pratinjau urutan Anda untuk memastikan semuanya terlihat benar.
Setelah puas, gabungkan klip-klip Anda menjadi satu video yang mulus. Ekspor MP4 akhir Anda dan unduh segera. Seluruh prosesnya cepat, mudah, dan sepenuhnya online.
Unggah klip Anda, susun dalam editor dan ekspor menjadi satu file MP4 dalam beberapa menit. Jika Anda ingin memangkas atau membersihkan klip Anda sebelum menggabungkannya, coba Online Video Trimmer
Ya. Anda dapat menggabungkan dua atau lebih klip tanpa biaya dan mengekspor MP4 tanpa watermark yang siap untuk media sosial, presentasi, atau proyek sekolah.
Tidak. Video gabungan akhir Anda tetap tajam dalam HD dan dioptimalkan untuk pemutaran yang lancar. HeyGen secara otomatis mempertahankan kejernihan, warna, dan resolusi selama pengolahan.
Anda dapat mengunggah file MP4, MOV, AVI, dan WebM. Alat ini juga mendukung orientasi campuran, memungkinkan Anda untuk menggabungkan rekaman vertikal dan horizontal menjadi satu video yang rapi.
Ya. Alat ini bekerja langsung di peramban ponsel Anda pada iPhone, Android, dan tablet, serta pada Mac, Windows, dan Chromebook.
Ya. Anda dapat mengunggah trek audio baru atau mempertahankan suara asli. Jika Anda perlu menyesuaikan kecepatan pemutaran, gunakan Audio Speed Changer
Ya. Video Anda diproses dengan aman di dalam browser dan akan otomatis terhapus setelah diunduh. Hanya Anda yang memiliki akses ke konten Anda selama proses tersebut.
Tentu saja. Anda dapat menggabungkan klip untuk TikTok, Instagram Reels, YouTube, dan lainnya. Untuk membuat video yang dinarasikan atau menambahkan suara AI, jelajahi Text to Speech Video Tool
