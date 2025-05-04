Mengapa memilih HeyGen untuk AI blog ke video

HeyGen memudahkan transformasi konten tulisan panjang menjadi video singkat yang sesuai dengan cara orang mengonsumsi informasi saat ini. Mulai dari URL blog atau teks yang ditempel, kemudian biarkan AI merangkum ide utama, menyusun skrip, dan menyatukan adegan untuk Anda. Anda mendapatkan video yang sesuai dengan merek dari perpustakaan konten yang ada tanpa harus memulai dari awal.