Ubah postingan blog Anda menjadi video pendek yang banyak ditonton orang. Dengan HeyGen, Anda dapat mengonversi artikel, panduan, dan buletin menjadi video yang dipandu oleh presenter yang menggabungkan teks di layar, visual, dan narasi, semua tanpa perlu membuka editor video. Manfaatkan kembali konten tulisan terbaik Anda menjadi klip yang siap di-scroll untuk setiap saluran.
Ubahlah artikel opini, analisis industri, dan artikel strategi menjadi video yang mudah dicerna. Bagikan mereka di LinkedIn, X, dan buletin agar audiens dapat berinteraksi dengan ide-ide Anda dengan cepat, bahkan ketika mereka tidak memiliki waktu untuk membaca postingan lengkap.
Ubahlah blog peluncuran produk dan analisis mendalam fitur menjadi video panduan. Tampilkan apa yang telah berubah, mengapa itu penting, dan bagaimana cara menggunakannya, semuanya dengan menggunakan konten pembuatan video yang telah ditulis tim Anda untuk blog.
Berikan artikel peringkat Anda kehidupan kedua dengan mengubahnya menjadi video yang dapat disematkan kembali ke dalam postingan. Ini membuat pengunjung tetap berada di halaman lebih lama dan memungkinkan Anda mendistribusikan wawasan yang sama melalui platform video.
Pasangkan pembaruan tertulis Anda dengan video ringkasan singkat yang dihasilkan dari blog yang sama. Pembaca dapat menyimak atau menonton, dan Anda mendapatkan keterlibatan yang lebih baik dari pelanggan yang lebih menyukai konten visual berkualitas tinggi.
Ubah artikel basis pengetahuan internal dan blog pelatihan menjadi video penjelas singkat. Karyawan dapat menonton modul singkat daripada membaca ulang dokumen panjang, yang membantu topik penting lebih mudah diingat.
Bagi satu artikel panjang menjadi serangkaian klip pendek, masing-masing berfokus pada satu poin penting atau contoh. Gunakan templat dan pembawa acara yang konsisten agar saluran Anda terasa padu sambil tetap sering mempublikasikan konten.
Mengapa memilih HeyGen untuk AI blog ke video
HeyGen memudahkan transformasi konten tulisan panjang menjadi video singkat yang sesuai dengan cara orang mengonsumsi informasi saat ini. Mulai dari URL blog atau teks yang ditempel, kemudian biarkan AI merangkum ide utama, menyusun skrip, dan menyatukan adegan untuk Anda. Anda mendapatkan video yang sesuai dengan merek dari perpustakaan konten yang ada tanpa harus memulai dari awal.
Ubah artikel, tutorial, dan postingan kepemimpinan pemikiran yang berkinerja tinggi menjadi video berkualitas tinggi yang memperluas jangkauannya. Satu blog dapat menjadi beberapa klip untuk umpan sosial, kampanye email, dan halaman arahan, sehingga Anda mendapatkan lebih banyak nilai dari konten yang telah Anda ciptakan.
HeyGen menganalisis blog Anda untuk mempertahankan nada, pesan kunci, dan struktur inti. Anda dapat menyempurnakan skrip, mengganti contoh, dan menyesuaikan panjang sehingga setiap video tetap terdengar seperti Anda, hanya dalam format yang lebih visual dan ringkas dengan suara AI.
Lewati kamera, garis waktu, dan pengeditan manual. HeyGen mengatur pembawa acara, tata letak, dan tempo, sehingga pemasar, penulis, dan ahli materi dapat menghasilkan video langsung dari konten mereka tanpa hambatan produksi.
URL Blog, dokumen, atau teks ke video
Mulai dari tautan blog langsung, dokumen yang diunggah, atau teks yang disalin. HeyGen mengekstrak judul, paragraf kunci, dan contoh penting, kemudian memetakan mereka ke dalam kerangka video yang jelas. Anda yang menentukan apa yang akan dipertahankan, dipersingkat, atau dihapus sebelum melakukan pembuatan.
Generasi skrip AI dan ringkasan
Biarkan AI mengubah bagian panjang menjadi narasi ringkas dengan suara latar yang sesuai dengan tempo video. Buatlah naskah draf dari artikel Anda, kemudian sesuaikan nada, panjang, dan ajakan bertindak. Naskah yang lebih singkat menjaga keterlibatan penonton sambil mempertahankan ide utama Anda.
Pembawa acara, pengisi suara, dan teks terjemahan
Pilih pembawa acara yang realistis atau format suara AI saja untuk menyampaikan pesan Anda dalam berbagai bahasa. Teks otomatis meningkatkan aksesibilitas dan waktu tonton, terutama di platform tanpa suara, sementara pengaturan suara menjaga penyampaian tetap selaras dengan merek Anda.
Tata letak visual, media, dan rasio aspek
Terapkan tata letak yang menggabungkan teks, presenter, dan media pendukung tanpa desain manual. Tambahkan visual stok, tangkapan layar, atau diagram untuk mendukung cerita Anda, kemudian ekspor dalam format vertikal, persegi, atau layar lebar untuk setiap saluran untuk membuat video yang menarik.
Cara Menggunakan AI Generator dari Blog ke Video
HeyGen memberikan Anda alur terpandu dari blog hingga video yang selesai dalam beberapa langkah terfokus. Anda menyediakan kontennya, sistem membantu Anda mengemasnya untuk ditonton dengan cepat.
Tempel URL blog, unggah PDF, atau masukkan teks artikel. HeyGen menganalisis konten, mengidentifikasi bagian kunci, dan menyiapkan kerangka yang terstruktur yang dapat Anda sempurnakan untuk membuat video yang menarik.
Gunakan AI untuk merangkum paragraf panjang menjadi kalimat pendek yang ramah untuk diucapkan. Edit naskah untuk menyesuaikan dengan suara Anda, atur panjangnya, dan soroti poin-poin penting untuk audiens Anda.
Pilih seorang presenter atau profil suara, pilih tata letak, dan tambahkan visual pendukung. Gunakan tangkapan layar, gambar produk, atau klip stok untuk memudahkan pemahaman ide-ide abstrak.
Buatlah video tersebut, periksa waktu tayangnya, kemudian ekspor dalam format yang cocok untuk blog, saluran sosial, atau platform internal Anda. Buka kembali proyek tersebut kapan saja untuk memperbarui skrip atau visual ketika konten Anda berubah.
Blog ke video AI adalah teknologi yang mengubah konten tertulis seperti postingan blog, artikel, dan panduan menjadi video. Teknologi ini merangkum teks, menghasilkan skrip, dan menyusun adegan dengan narasi, teks terjemahan, dan visual sehingga orang dapat menonton daripada membaca.
HeyGen mengolah tautan blog atau teks Anda, menemukan ide-ide kunci, dan menyarankan struktur skrip dan adegan. Anda menyempurnakan skrip tersebut, memilih presenter dan visual, kemudian membuat video yang mengikuti alur artikel asli Anda untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
Tidak. Alur kerja ini dibuat untuk pemasar, penulis, dan pendidik yang mengerti konten mereka, bukan alat pengeditan, untuk meningkatkan pembuatan video. Template, presenter, dan kontrol sederhana mengatur tata letak dan waktu untuk Anda.
Ya. Anda dapat mengedit skrip, memilih suara, dan menerapkan elemen merek seperti warna dan logo. Ini membuat video berbasis blog selaras dengan konten dan pedoman desain yang ada untuk pembuatan video.
Ya. Tempelkan URL atau teks dari arsip konten Anda dan ubah postingan blog menjadi video yang baru. Ini adalah cara sederhana untuk menghidupkan kembali dan mendistribusikan kembali artikel yang masih memiliki nilai melalui konten video.
HeyGen mendukung banyak bahasa untuk narasi dan caption, sehingga Anda dapat menggunakan kembali konten blog yang sama di berbagai wilayah. Anda dapat membuat video versi bahasa yang berbeda dari satu artikel tanpa harus membuat ulang visual setiap kali menggunakan penerjemah video.
Anda dapat menyematkannya kembali ke dalam blog asli, memposting di platform sosial, memasukkannya dalam kampanye email, berbagi di portal internal, atau menghostingnya di halaman arahan sebagai konten video. Setiap tempat di mana pembaca mungkin mendapat manfaat dari ringkasan visual adalah cocok.
Banyak video berbasis blog bekerja paling baik antara satu hingga tiga menit untuk ringkasan tingkat atas. Untuk konten yang lebih mendalam, Anda dapat membagi artikel panjang menjadi beberapa video pendek sehingga penonton dapat memilih bagian yang mereka pedulikan.
Ya. Buka proyek tersebut, perbarui skrip atau bagian yang berubah dalam artikel Anda, dan buat ulang video tersebut. Ini akan menjaga konten video dan blog Anda tetap selaras tanpa harus membangun ulang semuanya.
Ya. Teks, media, dan video yang dihasilkan Anda diproses dengan mempertimbangkan privasi dan keamanan. Anda tetap mengontrol konten Anda dan bagaimana video akhir didistribusikan.
