Pembuat Presentasi Animasi untuk Video Presentasi Instan

Buat presentasi animasi dari teks menggunakan platform pembuatan video AI HeyGen. Ubah ide tertulis menjadi presentasi yang menarik dengan gerakan, suara, visual, dan tempo, tanpa perlu mendesain slide, merekam, atau mengedit secara manual.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Presentasi bisnis

Presentasi bisnis

Presentasi animasi tradisional memerlukan desain yang rumit dan latihan yang intensif. Dengan generasi video AI, tim dapat mengubah skrip penjualan menjadi presentasi animasi yang jelas, yang menonjolkan poin-poin kunci dan menjaga fokus para investor.

Pemberdayaan penjualan

Pemberdayaan penjualan

Tim penjualan sering kesulitan untuk memperbarui materi presentasi. Presentasi animasi yang dibuat dari teks memudahkan pembaruan pesan, personalisasi pendekatan, dan penyampaian cerita yang konsisten kepada calon pelanggan.

Sesi pelatihan

Sesi pelatihan

Animasi slide manual memperlambat pembuatan pelatihan. Sebuah presentasi animasi yang dibuat dari prosedur tertulis menyajikan kejelasan langkah demi langkah dengan gerakan dan narasi yang meningkatkan pemahaman.

Pelajaran edukatif

Pelajaran edukatif

Pendidik dapat mengubah rencana pelajaran menjadi presentasi animasi yang memandu peserta didik secara visual. Gerakan, tempo, dan suara membantu menjelaskan topik kompleks dengan lebih jelas daripada slide statis.

Panduan produk

Panduan produk

Alih-alih merekam demo berulang kali, tim membuat presentasi animasi dari skrip produk menggunakan pembuat presentasi. Pembaruan menjadi sederhana, dan penjelasan tetap konsisten di setiap rilis.

Komunikasi internal

Komunikasi internal

Pembaruan perusahaan sering diabaikan karena hanya berupa slide statis. Presentasi animasi mengubah pengumuman tertulis menjadi video menarik yang lebih mungkin ditonton dan diingat oleh karyawan.

Mengapa HeyGen adalah Generator Presentasi Animasi Terbaik

HeyGen membantu tim membuat presentasi animasi lebih cepat dengan mengubah skrip menjadi video jadi secara otomatis. Dengan dukungan suara, visual, gerakan, dan multibahasa yang terintegrasi, presentasi tetap jelas, konsisten, dan siap untuk dibagikan secara luas.

Pembuatan presentasi lebih cepat

Buat presentasi animasi langsung dari teks dalam hitungan menit. Lewati desain slide manual dan timeline animasi sambil tetap menghasilkan hasil yang terpolish dan profesional dengan pembuat presentasi kami.

Penceritaan visual yang konsisten

Setiap presentasi animasi mengikuti struktur yang rapi, gerakan yang halus, dan tempo yang seimbang sehingga ide-ide mudah diikuti dan diingat oleh setiap audiens.

Dapat digunakan lintas tim

Buat satu templat presentasi animasi atau ratusan sekaligus. Standarisasi pesan lintas departemen sambil menyesuaikan konten untuk berbagai penonton atau wilayah.

Mesin animasi yang dikendalikan skrip

Mulailah dengan kerangka tulisan atau skrip lengkap dan biarkan HeyGen menghasilkan presentasi animasi secara otomatis. Sistem akan menyusun adegan, menerapkan gerakan, dan menyelaraskan visual dengan pesan Anda sehingga Anda dapat fokus pada konten daripada mekanika slide.

gambar ke video

Kontrol suara dan narasi

Tambahkan voiceover alami ke presentasi animasi Anda menggunakan narasi berbasis teks. Sesuaikan nada, tempo, dan bahasa untuk cocok dengan presentasi formal, sesi pelatihan, atau pembicaraan edukatif tanpa harus merekam ulang audio.

Sebuah smartphone menampilkan antarmuka aplikasi TikTok berwarna gelap dengan latar belakang cahaya neon merah muda dan biru yang berpendar.

Gerakan visual tanpa penyuntingan slide

HeyGen menerapkan animasi, transisi, dan penekanan tanpa timeline yang rumit. Presentasi animasi Anda terasa dinamis dan modern sambil tetap mudah diperbarui dengan mengedit teks.

Kloning suara

Keluaran presentasi multi-bahasa

Buat presentasi animasi untuk audiens global dari satu naskah. Terjemahkan konten, buat ulang narasi, dan pertahankan keselarasan waktu visual di berbagai bahasa untuk komunikasi yang jelas di mana saja.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Presentasi Animasi

Buat presentasi animasi dalam empat langkah mudah, bergerak dari ide tertulis menjadi video siap bagikan tanpa desain slide tradisional, dengan menggunakan template presentasi.

Langkah 1

Tambahkan skrip Anda

Tempelkan kerangka atau skrip lengkap Anda ke HeyGen. Platform ini menganalisis struktur, alur, dan penekanan untuk mempersiapkan presentasi animasi Anda.

Langkah 2

Pilih gaya presentasi

Pilih gaya visual, tata letak, dan tempo. HeyGen menerapkan gerakan dan transisi yang sesuai dengan konten Anda secara otomatis.

Langkah 3

Sesuaikan suara dan tampilan visual

Sesuaikan narasi, bahasa, branding, dan waktu. Lakukan penyesuaian pada presentasi animasi dengan mengedit teks, bukan slide.

Langkah 4

Hasilkan dan bagikan

Render presentasi animasi akhir sebagai file video yang siap untuk dibagikan, dipresentasikan, atau disematkan di berbagai platform.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator presentasi animasi?

Sebuah generator presentasi animasi mengubah konten tertulis menjadi presentasi berbasis video dengan gerakan, narasi, dan visual. Daripada mendesain slide secara manual, generasi video AI menangani struktur, animasi, dan waktu secara otomatis.

Apa bedanya ini dengan alat animasi slide?

Alat tradisional memerlukan animasi slide demi slide secara manual. HeyGen menciptakan presentasi animasi dari skrip, menghasilkan visual, gerakan, dan suara secara bersamaan sehingga pembaruan lebih cepat dan konsisten di setiap pembuat presentasi.

Bisakah saya mengontrol gaya dari animasinya?

Ya. Anda dapat memilih tema visual, kecepatan, dan nada presentasi. Presentasi animasi dapat disesuaikan untuk konteks profesional, pendidikan, atau pemasaran tanpa perlu pengeditan yang rumit.

Apakah itu mendukung banyak bahasa?

Presentasi animasi dapat dibuat dalam berbagai bahasa dengan video translator. Terjemahkan naskah dan buat ulang video sambil menjaga keselarasan gerakan, struktur, dan kejelasan.

Apakah saya bisa memperbarui presentasi animasi nanti?

Tentu saja. Edit teks, sesuaikan visual atau narasi, dan buat ulang presentasi animasi menggunakan template presentasi. Tidak perlu membangun ulang slide atau animasi dari awal.

Format apa saja yang bisa saya ekspor?

Anda dapat mengekspor presentasi animasi sebagai file video standar yang cocok untuk rapat, platform pembelajaran, situs web, atau alat komunikasi internal.

Apakah konsistensi merek didukung?

Ya. Terapkan logo, warna, dan gaya agar setiap presentasi animasi tetap sesuai dengan merek di seluruh tim dan proyek.

Siapa yang paling diuntungkan dari presentasi animasi?

Tim yang membutuhkan komunikasi yang jelas dalam skala besar mendapatkan manfaat terbesar, termasuk penjualan, pelatihan, pendidikan, konsultasi, dan kelompok komunikasi internal.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

