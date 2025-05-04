Pembuat Video YouTube AI untuk Kreator dan Merek

Ubah ide, skrip, atau brief menjadi video YouTube yang berkualitas menggunakan pembuat video YouTube AI HeyGen. Hasilkan episode lengkap, penjelas tanpa wajah, dan Shorts dengan visual yang dihasilkan AI, voiceover alami, caption otomatis, dan ekspor langsung yang siap untuk YouTube, tanpa memerlukan kamera, kru, atau suite editing.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Produksi saluran YouTube

Produksi saluran YouTube

Buat episode reguler, penjelasan, dan seri dengan lebih cepat. Gunakan templat skrip untuk menjaga tempo dan gaya di setiap episode.

Kursus dan tutorial pendidikan

Kursus dan tutorial pendidikan

Ubah rencana pelajaran dan transkrip menjadi video pembelajaran dengan slide, teks terjemahan, dan sumber daya yang dapat diunduh untuk para pembelajar.

Strategi daur ulang kreator dan Shorts

Strategi daur ulang kreator dan Shorts

Ubah episode panjang menjadi puluhan Shorts dan klip teaser yang dioptimalkan untuk penemuan dan pertumbuhan waktu tonton di YouTube.

Saluran demo produk dan ulasan

Saluran demo produk dan ulasan

Buatlah demo produk yang bersih dan dapat diulang dari skrip serta halaman produk dengan template visual yang konsisten dan penyorotan di layar.

Saluran perusahaan dan komunikasi internal

Saluran perusahaan dan komunikasi internal

Buatlah video kepemimpinan pemikiran, pengumuman, dan pelatihan yang terpolisir yang sesuai dengan pedoman merek dan dapat dilokalkan.

Konten yang siap dimonetisasi

Konten yang siap dimonetisasi

Buatlah intro yang siap disponsori, segmen iklan, dan hasil kerja yang berorientasi merek dengan waktu yang tepat dan nilai produksi yang bersih.

Mengapa HeyGen adalah Pembuat Video YouTube AI Terbaik

HeyGen menggabungkan AI video generator canggihnya, interpretasi skrip, dan alur kerja yang diutamakan YouTube untuk membantu kreator dan merek mempublikasikan konten lebih cepat dan cerdas. Hasilkan volume yang lebih tinggi, kualitas yang konsisten, dan konten yang dilokalisasi tanpa hambatan produksi yang biasa.

Terbitkan lebih cepat dan lebih sering

Dari skrip hingga ekspor dalam hitungan menit, memungkinkan Anda untuk membuat konten YouTube dengan cepat. HeyGen mengotomatiskan pembuatan storyboard, visual, suara, dan waktu sehingga Anda dapat fokus pada pembuatan konten, bukan penyuntingan.

Dirancang untuk pertumbuhan YouTube

Buat episode panjang, seri tutorial, Shorts, intro, dan klip yang diolah ulang dengan ekspor yang siap metadata, saran thumbnail, dan preset rasio aspek yang disesuaikan untuk penemuan dan retensi.

Berkembang secara global dengan lokalalisasi

Dengan penerjemah video, Anda dapat menerjemahkan skrip, menghasilkan voiceover yang telah dilokalkan, dan membakar teks terjemahan yang akurat sehingga setiap video dapat diterima dengan alami di setiap pasar.

Kecerdasan skrip-ke-video

Tempelkan skrip atau unggah transkrip dan HeyGen, sebuah alat AI, akan menganalisis adegan, ritme, dan penekanan untuk membuat papan cerita terstruktur untuk pembuatan video. Pembuat video youtube AI ini menyesuaikan visual dan B-roll dengan skrip, membuat caption yang waktu sinkronnya pas, dan menghasilkan suara voiceover yang terdengar alami serta mempertahankan maksud.

skrip ke video

Generasi konten panjang dan bentuk pendek

Buatlah episode berdurasi 8+ menit atau Shorts 15–60 detik dari naskah sumber yang sama. HeyGen menyediakan preset platform dan pengubahan ukuran otomatis sehingga Anda dapat membuat satu karya utama dan mengekspor setiap format yang Anda butuhkan.

Durasi video Youtube

Visual dan komposisi adegan berbasis AI

Hasilkan adegan sinematik, grafis animasi, demo produk, atau visual abstrak dari petunjuk. Mesin ini mengatur gerakan kamera, variasi pengambilan gambar, dan transisi secara otomatis untuk tampilan yang profesional.

Kloning suara

Pengubahan gambar menjadi video dan klip

Impor klip atau rekaman panjang dan secara otomatis potong, trim, dan remix menjadi Shorts atau reel sorotan. Gunakan fitur gambar ke video untuk menganimasikan gambar diam dan gambar produk agar thumbnail dan segmen menjadi lebih kaya.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Video YouTube AI

Wujudkan ide video Anda dengan Pembuat YouTube AI canggih HeyGen melalui langkah-langkah sederhana berikut.

Langkah 1

Masukkan konten Anda

Tempelkan skrip, unggah transkrip, atau deskripsikan sebuah konsep. Anda juga dapat menyediakan rekaman yang ada atau URL produk.

Langkah 2

Pilih format YouTube

Pilih bentuk panjang, pendek, atau keduanya. Pilih gaya visual, opsi avatar, dan model suara. Terapkan preset merek jika diperlukan.

Langkah 3

Pratinjau dan sesuaikan adegan

HeyGen menghasilkan sebuah storyboard dan video draf. Edit teks, ganti B-roll, atur tempo, atau perbarui nada suara dengan kontrol yang sederhana.

Langkah 4

Ekspor dan terbitkan

Ekspor file yang dioptimalkan untuk YouTube, subtitle SRT, thumbnail, dan metadata. Gunakan unggah langsung atau API untuk penerbitan terjadwal dan alur kerja batch.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat video YouTube AI?

Sebuah pembuat video youtube AI mengonversi skrip, ringkasan, atau rekaman yang ada menjadi video YouTube lengkap menggunakan AI untuk visual, suara, teks, dan komposisi adegan. HeyGen membangun aset berdurasi panjang dan pendek yang siap diunggah sehingga kreator dapat fokus pada strategi konten.

Bisakah saya membuat video panjang dan Shorts dengan skrip yang sama?

Ya. HeyGen mendukung pembuatan dalam berbagai format. Buatlah video panjang utama dan secara otomatis turunkan format Shorts, klip, dan teaser dengan penyuntingan yang dioptimalkan serta teks terjemahan untuk tampilan mobile, meningkatkan kemampuan Anda untuk membuat YouTube Shorts.

Apakah alat ini membuat judul dan deskripsi yang ramah SEO?

Ya. HeyGen menyarankan judul, deskripsi, tag, dan penanda bab yang selaras dengan praktik terbaik YouTube, membantu para kreator konten untuk ditemukan dan diindeks dengan lebih efektif.

Bisakah saya mengunggah rekaman saya dan meminta HeyGen menyuntingnya menjadi video YouTube?

Tentu saja. Impor rekaman yang ada dan HeyGen akan mengedit secara otomatis, menambahkan teks, menghasilkan B-roll, dan menggabungkan konten menjadi video dan Shorts yang sudah jadi.

Seberapa akurat fitur auto-captions dan terjemahan?

HeyGen menghasilkan teks otomatis dengan akurasi tinggi dan mendukung penerjemahan ke banyak bahasa. Teks dan sulih suara yang telah diterjemahkan dapat diedit untuk memastikan keakuratan regional dan nuansa.

Bisakah saya menggunakan suara saya sendiri atau membuat pembawa acara yang berulang?

Ya. Unggah sampel suara untuk mengkloning suara Anda, atau buat avatar khusus untuk menyajikan naskah secara konsisten di seluruh episode dan seri, memudahkan pembuatan video YouTube.

Format ekspor apa saja dan alat YouTube apa yang disertakan?

Ekspor file MP4 dalam format standar dan vertikal, file subtitle SRT, gambar thumbnail, dan paket metadata untuk membuat video berkualitas tinggi. Integrasi API mendukung unggahan batch dan penerbitan terjadwal.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah video?

Sebagian besar draf dapat dibuat dalam beberapa menit. Waktu rendering akhir tergantung pada panjang dan kompleksitasnya. Pengolahan batch dan pekerjaan API dapat ditingkatkan untuk menangani produksi volume tinggi bagi para pembuat konten.

Siapa yang memiliki video yang saya buat?

Anda tetap memiliki kepemilikan penuh dan hak atas semua video dan aset yang Anda buat dengan HeyGen. Pastikan konten pihak ketiga yang Anda sertakan telah dilisensikan dengan benar.

Apakah HeyGen aman untuk aset kanal atau merek?

Ya. HeyGen menggunakan keamanan kelas perusahaan, akses berbasis peran, dan kontrol ruang kerja pribadi untuk melindungi konten dan alur kerja produksi.

