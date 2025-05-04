Ubah ide, skrip, atau brief menjadi video YouTube yang berkualitas menggunakan pembuat video YouTube AI HeyGen. Hasilkan episode lengkap, penjelas tanpa wajah, dan Shorts dengan visual yang dihasilkan AI, voiceover alami, caption otomatis, dan ekspor langsung yang siap untuk YouTube, tanpa memerlukan kamera, kru, atau suite editing.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Buat episode reguler, penjelasan, dan seri dengan lebih cepat. Gunakan templat skrip untuk menjaga tempo dan gaya di setiap episode.
Ubah rencana pelajaran dan transkrip menjadi video pembelajaran dengan slide, teks terjemahan, dan sumber daya yang dapat diunduh untuk para pembelajar.
Ubah episode panjang menjadi puluhan Shorts dan klip teaser yang dioptimalkan untuk penemuan dan pertumbuhan waktu tonton di YouTube.
Buatlah demo produk yang bersih dan dapat diulang dari skrip serta halaman produk dengan template visual yang konsisten dan penyorotan di layar.
Buatlah video kepemimpinan pemikiran, pengumuman, dan pelatihan yang terpolisir yang sesuai dengan pedoman merek dan dapat dilokalkan.
Buatlah intro yang siap disponsori, segmen iklan, dan hasil kerja yang berorientasi merek dengan waktu yang tepat dan nilai produksi yang bersih.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Video YouTube AI Terbaik
HeyGen menggabungkan AI video generator canggihnya, interpretasi skrip, dan alur kerja yang diutamakan YouTube untuk membantu kreator dan merek mempublikasikan konten lebih cepat dan cerdas. Hasilkan volume yang lebih tinggi, kualitas yang konsisten, dan konten yang dilokalisasi tanpa hambatan produksi yang biasa.
Dari skrip hingga ekspor dalam hitungan menit, memungkinkan Anda untuk membuat konten YouTube dengan cepat. HeyGen mengotomatiskan pembuatan storyboard, visual, suara, dan waktu sehingga Anda dapat fokus pada pembuatan konten, bukan penyuntingan.
Buat episode panjang, seri tutorial, Shorts, intro, dan klip yang diolah ulang dengan ekspor yang siap metadata, saran thumbnail, dan preset rasio aspek yang disesuaikan untuk penemuan dan retensi.
Dengan penerjemah video, Anda dapat menerjemahkan skrip, menghasilkan voiceover yang telah dilokalkan, dan membakar teks terjemahan yang akurat sehingga setiap video dapat diterima dengan alami di setiap pasar.
Kecerdasan skrip-ke-video
Tempelkan skrip atau unggah transkrip dan HeyGen, sebuah alat AI, akan menganalisis adegan, ritme, dan penekanan untuk membuat papan cerita terstruktur untuk pembuatan video. Pembuat video youtube AI ini menyesuaikan visual dan B-roll dengan skrip, membuat caption yang waktu sinkronnya pas, dan menghasilkan suara voiceover yang terdengar alami serta mempertahankan maksud.
Generasi konten panjang dan bentuk pendek
Buatlah episode berdurasi 8+ menit atau Shorts 15–60 detik dari naskah sumber yang sama. HeyGen menyediakan preset platform dan pengubahan ukuran otomatis sehingga Anda dapat membuat satu karya utama dan mengekspor setiap format yang Anda butuhkan.
Visual dan komposisi adegan berbasis AI
Hasilkan adegan sinematik, grafis animasi, demo produk, atau visual abstrak dari petunjuk. Mesin ini mengatur gerakan kamera, variasi pengambilan gambar, dan transisi secara otomatis untuk tampilan yang profesional.
Pengubahan gambar menjadi video dan klip
Impor klip atau rekaman panjang dan secara otomatis potong, trim, dan remix menjadi Shorts atau reel sorotan. Gunakan fitur gambar ke video untuk menganimasikan gambar diam dan gambar produk agar thumbnail dan segmen menjadi lebih kaya.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Pembuat Video YouTube AI
Wujudkan ide video Anda dengan Pembuat YouTube AI canggih HeyGen melalui langkah-langkah sederhana berikut.
Tempelkan skrip, unggah transkrip, atau deskripsikan sebuah konsep. Anda juga dapat menyediakan rekaman yang ada atau URL produk.
Pilih bentuk panjang, pendek, atau keduanya. Pilih gaya visual, opsi avatar, dan model suara. Terapkan preset merek jika diperlukan.
HeyGen menghasilkan sebuah storyboard dan video draf. Edit teks, ganti B-roll, atur tempo, atau perbarui nada suara dengan kontrol yang sederhana.
Ekspor file yang dioptimalkan untuk YouTube, subtitle SRT, thumbnail, dan metadata. Gunakan unggah langsung atau API untuk penerbitan terjadwal dan alur kerja batch.
Sebuah pembuat video youtube AI mengonversi skrip, ringkasan, atau rekaman yang ada menjadi video YouTube lengkap menggunakan AI untuk visual, suara, teks, dan komposisi adegan. HeyGen membangun aset berdurasi panjang dan pendek yang siap diunggah sehingga kreator dapat fokus pada strategi konten.
Ya. HeyGen mendukung pembuatan dalam berbagai format. Buatlah video panjang utama dan secara otomatis turunkan format Shorts, klip, dan teaser dengan penyuntingan yang dioptimalkan serta teks terjemahan untuk tampilan mobile, meningkatkan kemampuan Anda untuk membuat YouTube Shorts.
Ya. HeyGen menyarankan judul, deskripsi, tag, dan penanda bab yang selaras dengan praktik terbaik YouTube, membantu para kreator konten untuk ditemukan dan diindeks dengan lebih efektif.
Tentu saja. Impor rekaman yang ada dan HeyGen akan mengedit secara otomatis, menambahkan teks, menghasilkan B-roll, dan menggabungkan konten menjadi video dan Shorts yang sudah jadi.
HeyGen menghasilkan teks otomatis dengan akurasi tinggi dan mendukung penerjemahan ke banyak bahasa. Teks dan sulih suara yang telah diterjemahkan dapat diedit untuk memastikan keakuratan regional dan nuansa.
Ya. Unggah sampel suara untuk mengkloning suara Anda, atau buat avatar khusus untuk menyajikan naskah secara konsisten di seluruh episode dan seri, memudahkan pembuatan video YouTube.
Ekspor file MP4 dalam format standar dan vertikal, file subtitle SRT, gambar thumbnail, dan paket metadata untuk membuat video berkualitas tinggi. Integrasi API mendukung unggahan batch dan penerbitan terjadwal.
Sebagian besar draf dapat dibuat dalam beberapa menit. Waktu rendering akhir tergantung pada panjang dan kompleksitasnya. Pengolahan batch dan pekerjaan API dapat ditingkatkan untuk menangani produksi volume tinggi bagi para pembuat konten.
Anda tetap memiliki kepemilikan penuh dan hak atas semua video dan aset yang Anda buat dengan HeyGen. Pastikan konten pihak ketiga yang Anda sertakan telah dilisensikan dengan benar.
Ya. HeyGen menggunakan keamanan kelas perusahaan, akses berbasis peran, dan kontrol ruang kerja pribadi untuk melindungi konten dan alur kerja produksi.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.