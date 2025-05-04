Buat Tutorial Video AI dari Skrip dalam Hitungan Menit

Mulai dari skrip, slide presentasi, atau rekaman layar dan buat video tutorial yang terpolis dengan HeyGen. Hasilkan secara otomatis voiceover, caption, urutan adegan, dan ekspor yang siap untuk platform sehingga tim dapat mempublikasikan pelatihan, demo, dan video tutorial dengan lebih cepat tanpa perlu kamera atau pengeditan timeline.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Modul orientasi karyawan yang cepat

Modul orientasi karyawan yang cepat

Proses orientasi seringkali menciptakan hambatan jadwal dan produksi. HeyGen mengubah dokumen kebijakan dan presentasi slide menjadi pelajaran orientasi yang konsisten dengan narasi, teks terjemahan, dan kuis singkat sehingga karyawan baru dapat beradaptasi lebih cepat dan HR dapat meningkatkan skala pengiriman.

Panduan penggunaan produk dan tutorial fitur

Panduan penggunaan produk dan tutorial fitur

Tim produk memerlukan pembaruan tutorial yang sering setelah rilis. HeyGen mengonversi catatan rilis dan tangkapan layar menjadi penjelasan singkat dengan adegan langkah demi langkah yang jelas, klip penggunaan contoh, dan overlay sorotan untuk mempercepat adopsi dan mengurangi beban dukungan.

Klip edukasi dan dukungan pelanggan

Klip edukasi dan dukungan pelanggan

Tim dukungan dapat mengubah artikel basis pengetahuan menjadi video pemecahan masalah yang singkat. HeyGen menghasilkan transkrip yang dapat dicari dan adegan dengan cap waktu sehingga pelanggan dapat menemukan jawaban lebih cepat dan tim dapat mengurangi volume tiket.

Modul kursus dan konten eLearning

Modul kursus dan konten eLearning

Pendidik dan kreator dapat menghasilkan modul kursus lengkap dari silabus atau set slide. HeyGen menciptakan video pelajaran, soal penilaian, dan aset yang dapat diunduh untuk membantu meningkatkan katalog kursus berbayar dengan nilai produksi yang konsisten.

Mikropembelajaran dan dukungan kinerja

Mikropembelajaran dan dukungan kinerja

Butuh penyegaran cepat untuk tim yang sibuk? HeyGen membuat klip microlearning dan panduan langkah-demi-langkah yang dapat dipelajari saat bekerja, meningkatkan daya ingat dengan pelajaran video yang singkat dan fokus.

Pelatihan dan sertifikasi multibahasa

Pelatihan dan sertifikasi multibahasa

Program global memerlukan lokalisasi. Gunakan penerjemah video HeyGen untuk menghasilkan kembali voiceover, teks terjemahan, dan penyesuaian waktu untuk setiap bahasa sehingga materi sertifikasi tetap sinkron dan sesuai budaya tanpa perlu pengambilan gambar ulang.

Mengapa HeyGen adalah Generator Tutorial Video AI Terbaik

HeyGen menggabungkan generasi yang didorong skrip, narasi yang akurat, dan pola desain instruksional untuk menghasilkan video tutorial profesional dengan cepat. Mulai dari modul kursus hingga penjelas singkat, tim meningkatkan pelatihan sambil menjaga kualitas, merek, dan aksesibilitas yang konsisten dengan pembuat video tutorial.

Produksi pelajaran cepat

Ubah teks atau slide menjadi video siap pelajaran dalam hitungan menit. HeyGen menulis skrip adegan, mengatur waktu narasi, dan menyusun visual sehingga tim instruksional dapat melewatkan sesi rekaman dan pengeditan manual.

Kualitas jernih layaknya studio tanpa perlu studio

HeyGen secara otomatis mengatur pencahayaan, pergerakan kamera, dan suara narasi yang jernih sehingga video tutorial terlihat dan terdengar profesional tanpa produksi di lokasi.

Dirancang untuk skalabilitas dan lokalizasi

Secara massal menghasilkan banyak pelajaran, menerjemahkan naskah dengan penerjemah video, dan menghasilkan voiceover serta teks terjemahan khusus bahasa sehingga pelatihan dapat diluncurkan secara global tanpa perlu rekaman ulang.

Penulisan dan segmentasi kursus cerdas

Sediakan kerangka pelajaran atau tempelkan skrip lengkap dan HeyGen akan secara otomatis menyusunnya menjadi adegan, judul, dan petunjuk waktu. Sistem menyarankan tujuan pembelajaran, membagi konten menjadi pelajaran mikro yang mudah dicerna, dan memasukkan penanda kuis atau CTA sehingga setiap tutorial mengikuti alur pedagogis yang terbukti dan siap untuk dipublikasikan.

Sebuah editor konten AI menampilkan input teks, 'Ikhtisar Hasil Kuartal 3,' foto seorang pria, dan kursor AI berwarna hijau.

Voiceover alami dan teks terjemahan sinkron

Hasilkan narasi yang terdengar seperti manusia dalam berbagai bahasa dan aksen. HeyGen menghasilkan sinkronisasi bibir yang akurat ketika menggunakan presenter di layar, secara otomatis menghasilkan teks tertulis, dan mengekspor teks SRT atau teks tertulis yang terintegrasi untuk aksesibilitas dan kompatibilitas LMS. Ini memastikan penyampaian audio yang jelas dan transkrip yang dapat dicari untuk para pembelajar.

Antarmuka aplikasi pembuatan konten menampilkan avatar wanita yang tersenyum di samping slide bertuliskan "Adegan Biliar New York" dan tombol "Selamat Datang".

Komposisi visual dan b-roll cerdas

HeyGen mengonversi slide, tangkapan layar, dan tangkapan produk menjadi adegan dinamis dengan gerakan, zoom, dan saran b-roll. Platform ini menerapkan penghalusan gambar ke video, menumpangkan potongan kode atau penanda, dan menyesuaikan tempo dengan narasi sehingga walkthrough dan demo tetap menarik dan mudah diikuti.

Seorang wanita muda berkulit hitam dengan rambut keriting mengenakan sweater hijau dengan latar belakang hijau dan biru yang cerah. Sebuah kotak putih bertuliskan "HARI ORIENTASI 2".

Pembuatan batch, versi, dan ekspor LMS

Buat ratusan varian pelajaran dari spreadsheet atau perpustakaan konten menggunakan alur kerja batch untuk memperlancar proses pembuatan video Anda. HeyGen menyimpan kit merek, templat, dan riwayat versi serta mengekspor paket SCORM, LTI, MP4, dan teks terjemahan untuk pengunggahan LMS yang mudah dan distribusi lintas platform menggunakan kemampuan pembuatan videonya.

Seorang pria tersenyum di belakang kotak dialog yang menampilkan "Ekspor sebagai SCORM" diaktifkan dan "SCORM 1.2" terpilih.

Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Tutorial Video AI

Buatlah video tutorial lengkap dalam empat langkah jelas dari konten hingga aset siap diajarkan.

Langkah 1

Unggah konten Anda atau tempelkan ringkasan

Sediakan slide, rekaman layar, dokumen, atau skrip singkat. HeyGen menganalisis struktur dan mengekstrak poin-poin kunci untuk membuat kerangka pelajaran.

Langkah 2

Pilih gaya, suara, dan tempo

Pilih jenis presenter, model suara, durasi, dan tema visual. Terapkan kit merek Anda agar setiap video menggunakan font, warna, dan overlay yang benar.

Langkah 3

Pratinjau, edit, dan tambahkan interaktivitas

Tinjau draf yang dihasilkan, sesuaikan naskah, sisipkan kuis atau catatan, dan buat ulang pengambilan gambar alternatif. Editan akan tersebar ke berbagai varian untuk menghemat waktu.

Langkah 4

Ekspor dan publikasikan kreasi video Anda kepada para pembelajar.

Ekspor file SCORM, LTI, MP4, dan file teks, atau publikasikan langsung ke LMS. Gunakan ekspor kelompok untuk meluncurkan seluruh perpustakaan kursus dan melacak kemajuan peserta didik.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu tutorial video AI dan bagaimana HeyGen membuatnya?

Sebuah tutorial video AI adalah video pelajaran yang dihasilkan dari teks, slide, atau tangkapan layar menggunakan skrip otomatis, narasi, dan komposisi adegan dengan sebuah AI video generator. HeyGen mengambil materi sumber Anda, membuat struktur pelajaran, memproduksi suara dan teks terjemahan, serta menyusun visual menjadi video tutorial yang dapat dipublikasikan menggunakan teknik pembuatan video canggih tanpa perlu pengambilan gambar manual.

Apakah saya memerlukan keahlian merekam atau peralatan khusus untuk membuat video tutorial?

Tidak. HeyGen memproduksi video tutorial profesional tanpa kamera atau bilik suara. Jika Anda mau, Anda dapat mengunggah rekaman Anda sendiri, tetapi alur kerja teks ke video dan gambar ke video HeyGen menciptakan pelajaran yang terpolis dari konten yang ada menggunakan generator videonya.

Seberapa akurat skrip dan narasi yang dihasilkan?

HeyGen, sebuah alat AI, membuat naskah yang fokus pada konversi berdasarkan masukan Anda dan dapat menghasilkan suara narasi yang terdengar alami dalam berbagai bahasa. Naskah dapat diedit dan HeyGen mendukung kloning suara serta pemilihan nada sehingga narasi sesuai dengan gaya instruksional Anda.

Bisakah saya menambahkan kuis dan penilaian pada tutorial?

Ya, Anda dapat menggunakan editor video untuk peningkatan lebih lanjut. HeyGen mendukung pembuatan pertanyaan kuis dan rubrik penilaian dari konten pelajaran. Ini dapat disematkan dalam alur video atau diekspor sebagai item yang kompatibel dengan LMS untuk pelacakan dan penilaian.

Format ekspor apa saja dan integrasi LMS yang didukung?

Opsi ekspor mencakup file video MP4, teks terjemahan SRT/VTT, paket SCORM, dan ekspor yang siap LTI. HeyGen terintegrasi dengan platform LMS yang umum dan mendukung unggahan massal untuk katalog kursus yang besar.

Bagaimana lokalalisasi bekerja untuk pelatihan multibahasa?

Gunakan penerjemah video untuk menerjemahkan skrip, menghasilkan ulang voiceover dalam bahasa target, dan membuat subtitle yang sinkron. HeyGen menyesuaikan waktu dan sinkronisasi bibir jika diperlukan sehingga pelajaran yang dilokalkan terasa seperti asli.

Bisakah saya menjaga konsistensi merek di banyak tutorial?

Ya. Unggah paket merek yang berisi logo, font, dan palet warna. HeyGen menerapkannya secara otomatis dan mendukung templat serta elemen yang dikunci untuk menjaga konsistensi visual dan pesan pelajaran.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat video tutorial?

Pelajaran mikro sederhana dapat ditampilkan dalam hitungan menit, sementara modul yang lebih panjang dengan banyak adegan mungkin memerlukan waktu lebih lama tergantung pada panjang dan kompleksitasnya. Pekerjaan batch untuk banyak pelajaran dijalankan secara paralel sehingga katalog besar dapat diproses dengan efisien, membuat pembuatan konten video menjadi lebih mudah.

Apakah video tutorial yang dibuat cocok untuk pelatihan sertifikasi atau kepatuhan?

Ya. HeyGen menghasilkan pelajaran yang dilengkapi dengan teks, versi, dan dapat diekspor yang memenuhi kebutuhan aksesibilitas dan pelacakan. Gunakan metadata ekspor dan pelacakan penyelesaian untuk mendukung kebutuhan sertifikasi dan audit.

Siapa yang memiliki konten yang dibuat dengan HeyGen?

Anda tetap memiliki hak atas semua video dan aset yang Anda produksi. HeyGen menggunakan sumber daya berlisensi dan hasil yang dihasilkan diberikan untuk penggunaan komersial dan edukatif. Pastikan konten pihak ketiga yang Anda unggah memiliki hak yang sesuai untuk digunakan dalam pembuat video tutorial Anda.

