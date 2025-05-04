Anda tetap memiliki hak atas semua video dan aset yang Anda produksi. HeyGen menggunakan sumber daya berlisensi dan hasil yang dihasilkan diberikan untuk penggunaan komersial dan edukatif. Pastikan konten pihak ketiga yang Anda unggah memiliki hak yang sesuai untuk digunakan dalam pembuat video tutorial Anda.