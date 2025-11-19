Generator Sorotan Video AI untuk Klip Sorotan Instan

Sebuah generator sorotan video AI membantu Anda secara instan mengekstrak momen-momen terpenting dari video panjang. Dengan HeyGen, Anda dapat secara otomatis mengubah rekaman mentah menjadi klip sorotan yang telah dipoles dan siap untuk dibagikan, tanpa pengeditan manual atau penghapusan timeline.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Penggunaan ulang media sosial

Penggunaan ulang media sosial

Ubah video panjang menjadi klip pendek yang berdampak tinggi, dirancang untuk reels, shorts, dan feeds. Generator sorotan video AI mengidentifikasi momen yang cepat menarik perhatian penonton, memastikan bahwa momen terbaik ditampilkan. Ini membantu Anda untuk terus memposting secara konsisten tanpa harus mengedit ulang konten.

Cuplikan podcast dan wawancara

Cuplikan podcast dan wawancara

Ekstrak momen terbaik dan kutipan suara yang menarik dari rekaman penuh. Klip sorotan disusun untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan mengarahkan lalu lintas ke episode lengkap, membuatnya ideal untuk platform seperti TikTok dan YouTube Shorts. Promosi menjadi lebih cepat dan lebih efektif.

Ringkasan webinar dan acara

Ringkasan webinar dan acara

Buat rangkuman video singkat yang merangkum wawasan paling berharga dari sesi langsung. AI menghilangkan pengisi dan berfokus pada momen kunci yang dihiraukan oleh peserta. Ini membuat konten pasca-acara menjadi mudah untuk dibagikan, terutama sebagai sorotan menarik AI.

Sorotan olahraga dan permainan

Sorotan olahraga dan permainan

Secara otomatis menampilkan momen seru, reaksi, dan titik balik dari rekaman panjang. Pembuat sorotan video AI menghemat berjam-jam peninjauan manual, memungkinkan editor video untuk fokus pada kreativitas. Sorotan terasa penuh energi dan siap untuk para penggemar.

Pemasaran dan demo produk

Pemasaran dan demo produk

Tarik momen terkuat dari demo untuk membuat cuplikan yang jelas dan dapat dibagikan dengan menggunakan AI. Video sorotan menunjukkan nilai dengan cepat tanpa membebani penonton. Ini meningkatkan keterlibatan melalui saluran pemasaran.

Ringkasan pelatihan dan pendidikan

Ringkasan pelatihan dan pendidikan

Soroti pelajaran kunci dari video instruksional yang panjang dalam format yang lebih fokus. Peserta didik dapat mengulas konsep penting tanpa harus menonton seluruh sesi. Ini meningkatkan daya ingat dan aksesibilitas.

Mengapa HeyGen adalah Generator Sorotan Video AI Terbaik

HeyGen berfokus pada kecepatan dan kejelasan. Generator sorotan video AI ini dirancang untuk membantu para kreator, pemasar, dan tim dalam menghasilkan lebih banyak konten menggunakan AI tanpa menambah beban kerja.

Pembuat sorotan video AI ini dirancang untuk kecepatan, ketepatan, dan keterlibatan. Ini menghilangkan kesulitan mencari melalui rekaman dan menyajikan sorotan AI yang cepat menarik perhatian.

Temukan momen-momen yang benar-benar penting

AI menganalisis visual, ucapan, dan tempo untuk mengidentifikasi momen-momen yang menonjol. Anda mendapatkan sorotan yang terasa sengaja dibuat daripada dipotong secara acak.

Hemat berjam-jam pengeditan manual

Alih-alih menonton video secara keseluruhan lagi, generator sorotan video AI melakukan pekerjaan untuk Anda. Ini secara drastis mengurangi waktu penyuntingan.

Buat klip yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan

Sorotan disusun agar berfungsi dengan baik di platform sosial, presentasi, dan saluran pemasaran.

Deteksi momen kunci otomatis

Generator sorotan video AI memindai seluruh video Anda untuk mengidentifikasi puncak energi, dialog, dan aksi, menciptakan sorotan tanpa usaha. Ini memilih momen yang secara alami menarik perhatian penonton. Hal ini menghilangkan tebakan dan meningkatkan kualitas sorotan.

gambar ke video

Kontrol panjang sorotan kustom

Anda dapat membuat cuplikan pendek atau rangkuman video yang lebih panjang tergantung pada tujuan Anda. AI menyesuaikan pemilihan adegan untuk cocok dengan durasi yang Anda pilih. Ini membuat klip tetap fokus dan bermakna.

Sebuah smartphone menampilkan antarmuka aplikasi TikTok berlatar gelap dengan latar belakang cahaya neon merah muda dan biru yang berpendar.

Penyambungan adegan cerdas

Momen-momen terpilih disatukan dengan transisi yang halus. Sorotan akhir terasa menyatu daripada sekumpulan potongan acak. Ini meningkatkan waktu tonton dan alur.

Kloning suara

Teks siap untuk klip sorotan

Generator menyiapkan sorotan yang berfungsi dengan mulus bersamaan dengan keterangan dan teks di layar. Ini membuat klip lebih mudah untuk dinikmati tanpa suara. Tingkat keterlibatan tetap tinggi di berbagai platform.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Sorotan Video AI

Ubah momen terbaik Anda menjadi sorotan video dengan AI dalam empat langkah mudah.

Langkah 1

Unggah video Anda

Tambahkan konten video panjang apa pun yang ingin Anda gunakan kembali.

Langkah 2

Pilih preferensi sorotan

Pilih durasi klip dan format keluaran berdasarkan tujuan Anda.

Langkah 3

Buat sorotan

AI menganalisis dan menghimpun momen-momen paling menarik.

Langkah 4

Ekspor dan bagikan

Unduh sorotan Anda dan publikasikan seketika.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator sorotan video AI?

Pembuat video sorotan AI secara otomatis mengidentifikasi dan memotong momen-momen paling menarik dari video yang lebih panjang. Ini menghilangkan kebutuhan untuk pencarian dan pengeditan manual.

Jenis video apa yang paling efektif?

Podcast, wawancara, webinar, rekaman olahraga, dan demo semuanya cocok. Video panjang apa pun dengan momen menarik yang jelas dapat diproses.

Bisakah saya mengatur panjang dari sorotan?

Ya, Anda dapat memilih cuplikan pendek atau rangkuman video yang lebih panjang. AI menyesuaikan pemilihan klip berdasarkan durasi yang Anda pilih.

Apakah AI memilih klip secara otomatis?

Ya, alat AI menganalisis isyarat visual, audio, dan tempo untuk memilih momen kunci. Anda dapat membuat sorotan dan menghasilkan beberapa variasi jika diperlukan.

Bisakah saya menggunakan sorotan untuk media sosial?

Sorotan dioptimalkan untuk platform sosial dan tontonan bentuk pendek. Mereka dirancang untuk menarik perhatian dengan cepat.

Apakah saya memerlukan kemampuan mengedit untuk menggunakannya?

Tidak diperlukan pengalaman mengedit untuk membuat sorotan dengan alat AI ini. Generator sorotan video AI menangani pemotongan dan pengurutan secara otomatis.

Bisakah saya membuat beberapa sorotan dari satu video?

Ya, Anda dapat membuat beberapa versi sorotan dari video sumber yang sama. Ini berguna untuk menguji klip yang berbeda.

Apakah hasilnya sudah siap untuk dipublikasikan?

Ya, sorotan yang dibuat sudah siap ekspor dan dapat langsung dibagikan lintas platform.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background