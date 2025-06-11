Hasilkan teks terjemahan yang akurat dan mudah dibaca secara otomatis menggunakan generator teks video AI HeyGen. Ubah audio yang diucapkan menjadi teks terjemahan dan subjudul yang waktu penayangannya pas, yang meningkatkan aksesibilitas, keterlibatan, dan jangkauan. Tanpa transkripsi manual, tanpa penyuntingan garis waktu, hanya hasil cepat yang didukung AI.
Banyak penonton yang menonton tanpa suara. Hasilkan secara otomatis teks terjemahan untuk Reels, Shorts, dan TikTok untuk meningkatkan waktu tonton dan interaksi.
Penulisan caption manual memperlambat kampanye. Gunakan generator caption video AI untuk mempublikasikan video pemasaran yang dapat diakses dan dicari dengan lebih cepat.
Teks terjemahan meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas. Hasilkan subjudul yang jelas untuk pelajaran, orientasi, dan tutorial tanpa transkripsi manual menggunakan generator subjudul yang didukung AI.
Pastikan pembaruan perusahaan dipahami oleh semua karyawan melalui konten video yang jelas dan teks terjemahan. Teks terjemahan membuat video internal menjadi inklusif dan mudah diikuti di berbagai lingkungan.
Mencapai audiens global seringkali memerlukan subjudul. Buat dan terjemahkan teks dengan cepat sambil menjaga kesesuaian waktu dengan teks yang akurat.
Teks terjemahan mendukung standar aksesibilitas dan tontonan yang inklusif. Penulisan teks otomatis oleh AI membantu tim memenuhi persyaratan konten video tanpa menambah biaya produksi.
Mengapa HeyGen adalah Generator Teks Video AI Terbaik
HeyGen menggabungkan pembuatan video AI dengan penulisan caption cerdas untuk membantu tim memproduksi video yang dapat diakses, berkinerja tinggi dalam skala besar. Mulai dari klip sosial hingga konten pelatihan, caption dihasilkan dengan cepat dan tetap sinkron di setiap format.
AI mengonversi ucapan menjadi teks dengan presisi tinggi, bahkan melintasi berbagai aksen dan gaya bicara yang berbeda. Habiskan waktu lebih sedikit untuk memperbaiki teks dan lebih banyak waktu untuk mempublikasikan konten.
Hasilkan dan terjemahkan teks film ke dalam berbagai bahasa menggunakan kemampuan penerjemah video bawaan dan generator subtitle yang didukung AI. Jangkau audiens internasional tanpa menggandakan pekerjaan dengan menambahkan subtitle dalam berbagai bahasa.
Teks terjemahan dibuat sebagai bagian dari alur kerja pembuat video AI, menjaga keselarasan sempurna antara visual, suara, dan teks tanpa perlu alat tambahan.
Pembuatan caption otomatis dengan AI
Unggah video atau buat satu dengan AI dan caption akan dibuat secara instan. Generator caption video AI mentranskripsi ucapan, menyesuaikan waktu caption dengan akurat, dan mempersiapkannya untuk digunakan segera.
Teks judul yang dapat diedit dengan kontrol penuh
Tinjau dan sempurnakan teks caption dengan mudah. Sesuaikan pemilihan kata, waktu, atau format agar sesuai dengan suara merek sambil menjaga caption tetap sinkron dengan video.
Teks multi bahasa dan terjemahan
Terjemahkan teks film ke dalam berbagai bahasa dalam hitungan detik. Pertahankan kejelasan dan waktu di berbagai wilayah tanpa harus membuat ulang video atau teks film secara manual.
Ekspor dan integrasi yang mulus
Ekspor video dengan teks tersemat atau unduh file teks untuk berbagai platform. Teks tetap kompatibel dengan alur kerja video sosial, web, dan internal.
Cara Menggunakan Generator Teks Video AI
Buat teks video yang akurat dengan menggunakan AI dalam empat langkah mudah.
Mulai dengan video yang sudah ada atau buat satu menggunakan generator video AI HeyGen.
AI menganalisis ucapan dan menghasilkan teks terjemahan yang sinkron tanpa transkripsi manual.
Tinjau teks, sesuaikan waktu, atau terjemahkan teks tertutup ke dalam bahasa lain sesuai kebutuhan.
Unduh video dengan teks atau file subtitle Anda dan publikasikan konten video Anda di berbagai platform secara instan.
Sebuah generator caption video AI menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah audio yang diucapkan menjadi caption berwaktu secara otomatis. Ini menghilangkan kebutuhan untuk transkripsi manual dan penyelarasan.
Akurasi tinggi ketika audio jernih. AI HeyGen dirancang untuk mengenali aksen dan pola ucapan alami, mengurangi waktu koreksi.
Ya. Teks terjemahan sepenuhnya dapat diedit sehingga Anda dapat menyesuaikan kata-kata, waktu, atau format sebelum mengekspor konten video Anda.
Ya. Anda dapat menghasilkan teks terjemahan dalam satu bahasa dan menerjemahkannya ke bahasa lain menggunakan fitur penerjemah video bawaan untuk teks terjemahan yang akurat.
Ya. Teks terjemahan meningkatkan waktu tonton, aksesibilitas, dan pemahaman, terutama di platform sosial di mana video diputar secara otomatis tanpa suara.
Ya. Anda dapat mengekspor video dengan teks tersemat atau mengunduh file subtitle untuk berbagai platform seperti YouTube atau Vimeo.
Ya. Teks terjemahan terintegrasi dengan mulus dalam alur kerja pembuatan video AI HeyGen, termasuk teks ke video dan gambar ke video.
Teks bantuan membuat video dapat diakses oleh penonton yang tuli, memiliki gangguan pendengaran, atau menonton tanpa suara, mendukung praktik konten yang inklusif.
Ya. Anda mempertahankan semua hak atas teks dan video yang dibuat menggunakan generator teks video AI.
