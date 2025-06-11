Pembuat Teks Video AI: Buat Teks Secara Online

Hasilkan teks terjemahan yang akurat dan mudah dibaca secara otomatis menggunakan generator teks video AI HeyGen. Ubah audio yang diucapkan menjadi teks terjemahan dan subjudul yang waktu penayangannya pas, yang meningkatkan aksesibilitas, keterlibatan, dan jangkauan. Tanpa transkripsi manual, tanpa penyuntingan garis waktu, hanya hasil cepat yang didukung AI.

Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Tulis judul video media sosial

Tulis judul video media sosial

Banyak penonton yang menonton tanpa suara. Hasilkan secara otomatis teks terjemahan untuk Reels, Shorts, dan TikTok untuk meningkatkan waktu tonton dan interaksi.

Video pemasaran dan promosi

Video pemasaran dan promosi

Penulisan caption manual memperlambat kampanye. Gunakan generator caption video AI untuk mempublikasikan video pemasaran yang dapat diakses dan dicari dengan lebih cepat.

Konten pelatihan dan pendidikan

Konten pelatihan dan pendidikan

Teks terjemahan meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas. Hasilkan subjudul yang jelas untuk pelajaran, orientasi, dan tutorial tanpa transkripsi manual menggunakan generator subjudul yang didukung AI.

Komunikasi korporat

Komunikasi korporat

Pastikan pembaruan perusahaan dipahami oleh semua karyawan melalui konten video yang jelas dan teks terjemahan. Teks terjemahan membuat video internal menjadi inklusif dan mudah diikuti di berbagai lingkungan.

Distribusi video multibahasa

Distribusi video multibahasa

Mencapai audiens global seringkali memerlukan subjudul. Buat dan terjemahkan teks dengan cepat sambil menjaga kesesuaian waktu dengan teks yang akurat.

Kepatuhan aksesibilitas video

Kepatuhan aksesibilitas video

Teks terjemahan mendukung standar aksesibilitas dan tontonan yang inklusif. Penulisan teks otomatis oleh AI membantu tim memenuhi persyaratan konten video tanpa menambah biaya produksi.

Mengapa HeyGen adalah Generator Teks Video AI Terbaik

HeyGen menggabungkan pembuatan video AI dengan penulisan caption cerdas untuk membantu tim memproduksi video yang dapat diakses, berkinerja tinggi dalam skala besar. Mulai dari klip sosial hingga konten pelatihan, caption dihasilkan dengan cepat dan tetap sinkron di setiap format.

Pengenalan ucapan yang akurat

AI mengonversi ucapan menjadi teks dengan presisi tinggi, bahkan melintasi berbagai aksen dan gaya bicara yang berbeda. Habiskan waktu lebih sedikit untuk memperbaiki teks dan lebih banyak waktu untuk mempublikasikan konten.

Dukungan bahasa global

Hasilkan dan terjemahkan teks film ke dalam berbagai bahasa menggunakan kemampuan penerjemah video bawaan dan generator subtitle yang didukung AI. Jangkau audiens internasional tanpa menggandakan pekerjaan dengan menambahkan subtitle dalam berbagai bahasa.

Terintegrasi dalam alur kerja video AI

Teks terjemahan dibuat sebagai bagian dari alur kerja pembuat video AI, menjaga keselarasan sempurna antara visual, suara, dan teks tanpa perlu alat tambahan.

Pembuatan caption otomatis dengan AI

Unggah video atau buat satu dengan AI dan caption akan dibuat secara instan. Generator caption video AI mentranskripsi ucapan, menyesuaikan waktu caption dengan akurat, dan mempersiapkannya untuk digunakan segera.

Antarmuka pembuatan konten menampilkan slide presentasi berjudul "Adegan Biliar New York" dan avatar AI yang tersenyum, dengan alat pengeditan untuk Avatar, Teks, dan Media.

Teks judul yang dapat diedit dengan kontrol penuh

Tinjau dan sempurnakan teks caption dengan mudah. Sesuaikan pemilihan kata, waktu, atau format agar sesuai dengan suara merek sambil menjaga caption tetap sinkron dengan video.

Seorang wanita tersenyum dengan rambut panjang berwarna gelap mengenakan blazer ungu. Ikon "CC" berada di pojok kiri atas, dan teks "AI Captions" di pojok kanan bawah.

Teks multi bahasa dan terjemahan

Terjemahkan teks film ke dalam berbagai bahasa dalam hitungan detik. Pertahankan kejelasan dan waktu di berbagai wilayah tanpa harus membuat ulang video atau teks film secara manual.

Kloning suara

Ekspor dan integrasi yang mulus

Ekspor video dengan teks tersemat atau unduh file teks untuk berbagai platform. Teks tetap kompatibel dengan alur kerja video sosial, web, dan internal.

Seorang pria tersenyum di belakang kotak dialog untuk mengekspor konten sebagai SCORM 1.2.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Teks Video AI

Buat teks video yang akurat dengan menggunakan AI dalam empat langkah mudah.

Langkah 1

Unggah atau buat video Anda

Mulai dengan video yang sudah ada atau buat satu menggunakan generator video AI HeyGen.

Langkah 2

Buat caption secara otomatis

AI menganalisis ucapan dan menghasilkan teks terjemahan yang sinkron tanpa transkripsi manual.

Langkah 3

Edit dan terjemahkan teks

Tinjau teks, sesuaikan waktu, atau terjemahkan teks tertutup ke dalam bahasa lain sesuai kebutuhan.

Langkah 4

Ekspor dan terbitkan

Unduh video dengan teks atau file subtitle Anda dan publikasikan konten video Anda di berbagai platform secara instan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator caption video AI?

Sebuah generator caption video AI menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah audio yang diucapkan menjadi caption berwaktu secara otomatis. Ini menghilangkan kebutuhan untuk transkripsi manual dan penyelarasan.

Seberapa akurat keterangan yang dihasilkan oleh AI?

Akurasi tinggi ketika audio jernih. AI HeyGen dirancang untuk mengenali aksen dan pola ucapan alami, mengurangi waktu koreksi.

Bisakah saya mengedit keterangan setelah mereka dibuat?

Ya. Teks terjemahan sepenuhnya dapat diedit sehingga Anda dapat menyesuaikan kata-kata, waktu, atau format sebelum mengekspor konten video Anda.

Apakah itu mendukung banyak bahasa?

Ya. Anda dapat menghasilkan teks terjemahan dalam satu bahasa dan menerjemahkannya ke bahasa lain menggunakan fitur penerjemah video bawaan untuk teks terjemahan yang akurat.

Bisakah teks tertutup meningkatkan keterlibatan video?

Ya. Teks terjemahan meningkatkan waktu tonton, aksesibilitas, dan pemahaman, terutama di platform sosial di mana video diputar secara otomatis tanpa suara.

Apakah saya bisa mengekspor file caption secara terpisah?

Ya. Anda dapat mengekspor video dengan teks tersemat atau mengunduh file subtitle untuk berbagai platform seperti YouTube atau Vimeo.

Apakah generator teks berfungsi dengan video yang dihasilkan oleh AI?

Ya. Teks terjemahan terintegrasi dengan mulus dalam alur kerja pembuatan video AI HeyGen, termasuk teks ke video dan gambar ke video.

Apakah keterangan gambar diperlukan untuk aksesibilitas?

Teks bantuan membuat video dapat diakses oleh penonton yang tuli, memiliki gangguan pendengaran, atau menonton tanpa suara, mendukung praktik konten yang inklusif.

Apakah saya memiliki hak atas teks yang saya hasilkan?

Ya. Anda mempertahankan semua hak atas teks dan video yang dibuat menggunakan generator teks video AI.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

