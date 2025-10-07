Ciptakan iklan video berkinerja tinggi dengan kemampuan AI HeyGen. Hasilkan kreatif iklan lengkap dengan menambahkan tautan produk, skrip singkat, atau brief sederhana. HeyGen membangun video lengkap dengan visual, tempo, gerakan, dan audio, membantu Anda meluncurkan lebih banyak iklan yang sukses dalam waktu yang lebih singkat. Tanpa pengambilan gambar, tanpa aktor, tanpa editan yang rumit.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Buatlah video bergaya kreator yang relatable dengan menggunakan visual AI, tempo alami, dan suntingan yang ramah media sosial. Cocok untuk meningkatkan kesadaran dan kampanye tahap atas funnel.
Ubah fitur produk menjadi urutan demo yang bersih dengan pengambilan gambar close up, overlay, dan gerakan kamera. Sempurna untuk iklan yang berfokus pada e-commerce dan pendidikan.
Tampilkan satu manfaat dalam satu waktu melalui video singkat yang menarik. Klip-klip ini seringkali berkinerja baik dalam kampanye remarketing dan peluncuran.
Gunakan kutipan pelanggan atau cuplikan ulasan untuk membangun kepercayaan. HeyGen menambahkan teks, audio, dan visual yang menjaga pesan tetap jelas.
Buat video cepat yang berfokus pada satu ide kuat atau pertanyaan menggunakan alat AI. Cocok untuk TikTok, YouTube Shorts, dan Instagram Reels.
Terjemahkan dan sesuaikan iklan untuk penonton global dengan fitur penerjemah video. Perbarui narasi, teks di layar, dan detail visual sambil menjaga pesan merek tetap konsisten.
Mengapa Memilih HeyGen untuk Iklan Video AI
HeyGen membantu tim pemasaran, merek, dan kreator untuk bergerak cepat sambil menjaga kualitas tetap tinggi. Setiap alat mendukung produksi yang dapat diulang, pesan yang jelas, dan pengujian yang dapat diskalakan sehingga Anda dapat belajar dan meningkat dengan cepat.
HeyGen memproduksi video yang menarik perhatian dan mempertahankan keterlibatan penonton. Naskah, visual, dan tempo disesuaikan untuk cocok dengan perilaku platform, membantu Anda meningkatkan konversi. Hasilkan berbagai konsep untuk menguji daya tarik dan menemukan apa yang paling efektif.
Buat banyak versi iklan Anda tanpa perlu pengambilan gambar atau pengambilan gambar ulang. Ubah URL, gambar produk, atau ide tertulis menjadi video yang rapi dan siap terbit. Perbarui bahasa, teks, dan tata letak untuk meluncurkan variasi baru dalam hitungan menit.
HeyGen menciptakan varian video yang konsisten dan mudah dibandingkan. Ekspor dalam format yang ramah platform untuk menjalankan tes terstruktur. Anda dapat mengumpulkan wawasan cepat dan menggandakan gaya serta pesan yang memberikan performa terbaik.
Tautan untuk Pembuatan Video
Tempelkan tautan produk atau halaman arahan apa pun dan dapatkan serangkaian draf video secara instan. HeyGen memindai halaman untuk mengidentifikasi detail kunci dan memetakan mereka ke dalam adegan, kait, dan ide visual. Anda dapat dengan mudah menyempurnakan draf ini atau menghasilkan lebih banyak variasi.
Generasi Visual Cerdas
Ciptakan adegan dan transisi dengan gerakan alami dengan mendeskripsikan gaya yang Anda inginkan. HeyGen membangun gerakan kamera, pencahayaan, dan komposisi yang sesuai dengan pesan Anda. Anda mendapatkan visual yang rapi dan siap digunakan di platform tanpa perlu penyuntingan manual.
Pembuat Variasi Batch
Buat beberapa versi iklan sekaligus dengan menyesuaikan hook, CTA, visual, atau tempo menggunakan alat AI. Ekspor kelompok mengatur semua file dengan nama yang jelas sehingga tim Anda dapat mengunggah dan menguji tanpa langkah tambahan. Ini membantu tim meningkatkan skala pengujian dengan lancar.
Alat Lokalisasi Otomatis
Terjemahkan skrip, narasi, dan teks di layar untuk pasar baru dalam hitungan menit. HeyGen membangun ulang setiap versi dengan visual dan waktu yang konsisten, memastikan iklan UGC berkualitas tinggi. Ini membuat distribusi global menjadi mudah bagi merek dan agensi.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Iklan Video AI
HeyGen memberikan Anda alur kerja yang jelas yang membantu mengubah ide menjadi iklan dengan cepat, bahkan jika Anda tidak memiliki pengalaman mengedit video.
Bagikan tujuan Anda atau tempelkan halaman produk. HeyGen mengidentifikasi pesan kunci dan menyiapkan konsep awal.
Pilih format, kecepatan, dan gaya kreatif. Pilih rasio aspek yang sesuai dengan platform Anda.
Tinjau beberapa draf dengan berbagai gaya penarik dan tata letak. Lakukan pengeditan cepat atau buat opsi baru jika diperlukan.
Unduh versi MP4 atau ekspor batch untuk pengujian multi channel. Unggah ke manajer iklan Anda dan optimalkan berdasarkan hasilnya.
Iklan video AI adalah video pemasaran yang dibuat dengan kecerdasan buatan. Mereka mengotomatiskan visual, tempo, dan narasi sehingga tim dapat menghasilkan lebih banyak kreatif dengan lebih cepat dan menguji lebih banyak ide.
Tidak. HeyGen menggunakan tautan produk Anda untuk menghasilkan iklan menarik dengan AI. teks ke video, atau gambar ke video alat untuk membuat iklan video lengkap. Anda dapat mengunggah aset jika mau, tetapi Anda tidak perlu merekam video.
Ya, Anda dapat membuat iklan dengan AI. Pilih format vertikal, persegi, atau horizontal. Setiap versi dioptimalkan untuk penempatan di TikTok, Instagram, YouTube, dan platform lainnya.
Ya. HeyGen dapat menerjemahkan skrip, memperbarui teks terjemahan, dan membuat ulang narasi dalam bahasa baru. Ini membantu Anda meluncurkan iklan di pasar baru dengan cepat.
Ya. Anda dapat mengunggah logo, gambar produk, warna merek, audio, dan aset kreatif lainnya. HeyGen menggunakannya untuk menjaga iklan Anda sesuai dengan merek.
Ya. Pembuat batch dan generasi cepat memungkinkan tim untuk membuat berbagai variasi iklan dalam satu sesi, yang mendukung siklus pengujian yang intensif.
Kebanyakan pengguna mengekspor file MP4 dalam berbagai resolusi. Ekspor batch menjaga file tetap terorganisir untuk unggahan kampanye.
Ya. Tempelkan skrip Anda untuk membuat video dengan adegan, narasi, dan tata letak. Anda dapat dengan mudah memperbarui waktu dan visual.
Sebagian besar video siap dalam beberapa menit, berkat efisiensi alat AI. Video yang lebih panjang atau lebih kompleks mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama, tetapi seluruh prosesnya tetap sangat cepat.
Ya. Anda memiliki hak atas semua video yang Anda buat. Pastikan Anda memiliki izin untuk menggunakan aset pihak ketiga yang Anda unggah untuk iklan UGC Anda.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.