Pembuat Trailer AI: Buat Trailer Cepat untuk Film Anda

Berikan setiap cerita sebuah pembukaan yang megah dengan trailer film yang menarik. AI kami seketika mengubah ide Anda menjadi trailer sinematik yang kuat yang membangun ketegangan, menarik perhatian, dan memaksa orang untuk menonton apa yang akan datang selanjutnya.

Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

Trailer Film dan Film Pendek

Trailer Film dan Film Pendek

Tampilkan momen-momen menarik dan detik-detik emosional yang membuat penonton tidak sabar menantikan hari perdana. Bangun antusiasme sejak dini dan ubah ketertarikan menjadi penonton serta penggemar sejati.

Promosi Buku dan Podcast

Promosi Buku dan Podcast

Ubah karakter, dunia, dan tema utama menjadi pratinjau yang kaya secara visual dengan pembuat video berdaya AI kami. Inspirasi para pembaca dan pendengar untuk menjelajahi cerita lengkap melalui penceritaan sinematik dalam video AI berkualitas tinggi Anda.

Teaser Peluncuran Produk

Teaser Peluncuran Produk

Ungkap fitur atau manfaat tanpa memberikan semuanya. Ciptakan misteri yang mendorong klik, percakapan, dan desas-desus pra-luncur yang cepat menyebar.

Trailer Acara dan Pengumuman

Trailer Acara dan Pengumuman

Ubah pengumuman sehari-hari menjadi tonggak penting yang menarik. Hidupkan logo, teks, dan adegan sehingga undangan terasa tak bisa diabaikan.

Kampanye Media Sosial Intros

Kampanye Media Sosial Intros

Tarik perhatian penonton dalam beberapa detik pertama mereka menggulir dengan trailer film yang menarik. Trailer yang dioptimalkan untuk Reels, Shorts, dan TikTok memastikan setiap penonton langsung merasakan keseruannya.

Sorotan Merek Unggulan

Sorotan Merek Unggulan

Gunakan gerakan dinamis dan visual yang menarik untuk menceritakan kisah merek Anda. Reel bergaya trailer memicu respons emosional yang lebih kuat dan keterlibatan yang lebih tinggi sepanjang kampanye, menjadikannya alat pemasaran video berkualitas tinggi.

Mengapa Memilih Pembuat Trailer AI

Trailer harus dapat membangkitkan antusiasme penonton dalam hitungan detik. Kecerdasan buatan kami membantu Anda menciptakan tempo yang dinamis, visual yang dramatis, dan penceritaan berdampak tinggi sehingga setiap momen menambahkan rasa penasaran dan intrik.

Anda akan mendapatkan trailer yang sudah jadi lebih cepat, dengan berbagai variasi yang dapat Anda publikasikan di media sosial, iklan, dan pengumuman peluncuran untuk memaksimalkan kegembiraan dan keterlibatan.

Penceritaan yang Memukau Secara Visual

AI menghasilkan visual animasi atau live-action yang sesuai dengan permintaan Anda. Efek, transisi, dan gerakan kamera yang berani secara instan meningkatkan kualitas produksi dan membuat penonton tetap terlibat penuh.

Suara dan Musik yang Emosional

Pilih skor sinematik dan gaya narasi ekspresif yang menciptakan ketegangan dan kegembiraan. Desain suara disinkronkan secara otomatis untuk menonjolkan adegan paling dramatis Anda dengan dampak tambahan.

Cepat dan Hemat Biaya

Lewati pengambilan gambar yang panjang dan penyuntingan yang rumit. Buat trailer profesional dalam waktu singkat sambil tetap mengendalikan nada, gaya, dan arah cerita.

Adegan dan Cuplikan Sinematik yang Dihasilkan AI

AI menciptakan visual dramatis dari masukan Anda, termasuk momen pahlawan, transisi, dan gerakan yang memberikan kesan lebih hidup pada trailer Anda tanpa pengeditan manual, sempurna untuk trailer film.

Pengisi Suara Dinamis dan Desain Suara

Pilih gaya narasi, nada, dan bahasa yang sesuai dengan kepribadian trailer Anda. Musik dan efek dipilih secara otomatis untuk meningkatkan intensitas emosional.

Pengaturan Tempo dan Penyuntingan Trailer yang Cerdas

Setiap potongan dirancang untuk memaksimalkan energi visual dan menjaga ketegangan. AI menyusun cerita untuk alur sinematik, puncak cepat, jeda yang halus, dan pengungkapan yang kuat.

Kontrol Kreatif untuk Branding

Unggah logo, pilih font, dan tambahkan kartu grafis bergaya untuk membuat video trailer yang terlihat profesional. Trailer Anda tampak seperti aset premium yang disesuaikan dengan merek Anda sejak frame pertama, berkat pembuat video bertenaga AI kami.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Trailer AI

Buatlah trailer berdampak tinggi dengan proses yang efisien yang memberi Anda kebebasan kreatif sementara AI mengurus kerumitan di bawahnya.

Langkah 1

Deskripsikan Visi Trailer Anda

Bagikan nada, momen kunci, dan alur cerita dalam sebuah petunjuk singkat. AI akan mengubahnya menjadi naskah ala trailer dan memilih visual yang sesuai dengan narasi Anda dengan sempurna, menciptakan video trailer berkualitas tinggi.

Langkah 2

Pratinjau dan Personalisasi

Tukar klip, atur tempo, dan sesuaikan suara. Anda dapat mengedit adegan tertentu hanya dengan beberapa klik untuk mendapatkan intensitas dan penceritaan yang Anda inginkan.

Langkah 3

Menyelesaikan Audio dan Grafis

Pilih narasi, tambahkan judul bermerek, dan terapkan musik yang mencapai puncak emosional. AI mengatur waktu sehingga setiap detail terasa alami.

Langkah 4

Ekspor untuk Semua Platform

Unduh dalam format vertikal, persegi, atau layar lebar. Publikasikan trailer secara instan di media sosial, halaman pemasaran, dan acara pratinjau tanpa perlu penyuntingan ulang menggunakan generator video AI gratis kami.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat trailer AI?

Ini adalah alat yang secara otomatis membuat trailer sinematik dari petunjuk singkat. AI menulis adegan, mengatur tempo pengeditan, dan menambahkan narasi serta musik sehingga Anda mendapatkan hasil profesional tanpa keahlian mengedit.

Apakah saya memerlukan pengalaman dalam penyuntingan?

Tidak. Sistem ini mengelola tugas-tugas produksi yang kompleks seperti penentuan waktu, efek, dan pencampuran audio. Anda hanya perlu melakukan perubahan kecil untuk mempersonalisasi nada, visual, dan penceritaan sesuai kebutuhan.

Apa yang membuat trailer berbeda dari video lengkap?

Trailer berfokus pada godaan dan sorotan, bukan detail lengkap. Tujuannya adalah untuk membangun kegembiraan dan rasa ingin tahu sehingga penonton termotivasi untuk menonton atau belajar lebih lanjut setelah pratinjau.

Bisakah saya mempublikasikan trailer AI untuk keperluan komersial?

Ya, Anda dapat menggunakannya untuk promosi bisnis, kampanye merek, peluncuran produk, dan proyek klien. Ekspor Anda termasuk hak penggunaan untuk distribusi komersial.

Berapa lama durasi sebuah trailer seharusnya?

Trailer paling efektif berdurasi antara 30–90 detik. Durasi ini menyampaikan kegembiraan dengan cepat sambil menghindari penurunan minat, terutama di linimasa media sosial yang cepat.

Apakah saya bisa mengunggah branding atau rekaman saya sendiri?

Tentu saja. Anda dapat meningkatkan trailer Anda dengan menambahkan logo, klip produk, slogan, dan elemen merek khas yang sesuai dengan identitas Anda di mana pun Anda mempromosikan.

Di platform apa saja saya bisa membagikan trailer?

Trailer diekspor dalam format yang Anda butuhkan untuk YouTube, TikTok, Instagram, situs web, presentasi, dan halaman streaming, siap untuk diunggah segera.

Bisakah saya melanjutkan pengeditan setelah pembangkitan AI?

Ya. Anda dapat menghasilkan ulang adegan tertentu, menulis ulang narasi, atau menyesuaikan kecepatan kapan saja. AI mempercepat pembaruan sehingga Anda dapat melakukan iterasi dan perbaikan dengan mudah.

Gaya trailer apa saja yang didukung?

Anda dapat membuat cuplikan yang penuh ketegangan, trailer drama yang emosional, pengungkapan yang penuh aksi, atau intro yang ceria, disesuaikan dengan tampilan, nuansa, dan audiens yang Anda sasar menggunakan editor video kami.

Seberapa cepat sebuah trailer dihasilkan?

Versi awal dapat diproduksi dalam hitungan menit, memungkinkan Anda untuk menguji berbagai sudut kreatif dengan cepat. Kecepatan membantu Anda bergerak dari ide ke peluncuran tanpa penundaan.

