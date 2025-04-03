Generator Berita AI: Buat Video Berita Siap Siar

Ubah skrip, artikel, atau pembaruan langsung menjadi video berita yang terpolis dengan generator video AI canggih HeyGen. Generator berita AI kami mengotomatiskan narasi, perakitan adegan, penentuan waktu, dan caption sehingga Anda dapat menerbitkan konten berita yang tepat waktu tanpa studio atau kru. Hasilkan siaran yang konsisten dan sesuai dengan merek yang dapat diperluas.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar gratis kami

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Segmen berita terkini

Segmen berita terkini

Ubahlah bulletin singkat, pembaruan dari kawat, atau peringatan menjadi segmen video yang sudah diformat, siap untuk distribusi web dan sosial.

Ringkasan berita harian

Ringkasan berita harian

Otomatisasi ringkasan harian dari skrip atau umpan, kemudian publikasikan briefing yang konsisten dan sesuai brand melalui berbagai kanal.

Berita lokal dan pembaruan hiperlokal

Berita lokal dan pembaruan hiperlokal

Buatlah video berita lokal dengan suara dan teks wilayah untuk melayani audiens komunitas menggunakan konten yang dihasilkan AI, tanpa mengirimkan kru.

Berita korporat dan internal

Berita korporat dan internal

Terbitkan pengumuman perusahaan, pembaruan kepemimpinan, dan ringkasan kebijakan sebagai video narasi untuk karyawan dan pemangku kepentingan.

Pelaporan niche dan vertikal

Pelaporan niche dan vertikal

Buat laporan khusus vertikal, seperti ringkasan olahraga, pembaruan keuangan, atau brief teknologi, dengan template yang disesuaikan untuk setiap topik.

Siaran multibahasa

Siaran multibahasa

Terjemahkan dan tayangkan ulang video untuk penonton internasional dengan gaya suara yang sesuai dan teks terjemahan yang sinkron.

Mengapa Memilih HeyGen untuk Produksi Berita AI

HeyGen dibangun untuk ruang redaksi, agensi, dan kreator yang perlu mempublikasikan berita akurat dan profesional dengan cepat. Kami menggabungkan sintesis suara yang terdengar alami, pemilihan adegan otomatis, dan lokalisisasi cepat untuk menjaga audiens Anda tetap terinformasi dan terlibat.

Video berkualitas studio tanpa studio

Hasilkan segmen siaran yang siap dengan tempo profesional, grafis lower third, dan transisi adegan yang bersih menggunakan generator video berita AI kami. HeyGen memberikan tampilan yang terpolis pada konten berita Anda, sehingga Anda dapat fokus pada pelaporan cerita.

Berita terkini yang cepat dan pembaruan yang berkelanjutan

Buat video dari teks, URL, atau umpan secara instan, dan publikasikan pembaruan lintas platform dalam hitungan menit. HeyGen dapat menyesuaikan dengan alur kerja yang cepat, sehingga Anda tidak pernah ketinggalan momen berita.

Jangkauan global dengan dukungan multibahasa

Terjemahkan naskah, hasilkan suara yang terdengar alami, dan sinkronkan teks terjemahan untuk berbagai pasar dengan fitur penerjemah video. HeyGen membantu tim berita memperluas jangkauan sambil menjaga nada dan kejelasan.

Konversi skrip otomatis ke adegan

Tempelkan skrip atau URL artikel berita, HeyGen akan membaginya menjadi beberapa adegan, menyarankan visual dan waktu, serta menyiapkan draf yang bisa Anda pratinjau secara instan. Ini mengurangi pengeditan manual dan mempercepat proses produksi.

skrip ke video

Voiceover alami, multibahasa

Pilih dari suara AI yang ekspresif dalam berbagai bahasa dan aksen, atau tiru suara merek untuk penyampaian yang konsisten. Kecepatan dan emosi suara disesuaikan dengan gaya berita untuk narasi yang jelas dan kredibel.

Sebuah smartphone menampilkan antarmuka aplikasi TikTok berwarna gelap dengan latar belakang cahaya neon merah muda dan biru yang berpendar.

Template dan grafis berita yang dapat disesuaikan

Terapkan tata letak ruang berita siap pakai, lower thirds, ticker, dan overlay judul berita menggunakan alat berita AI gratis kami. Template memastikan setiap cerita sesuai dengan merek sambil Anda dengan cepat mengubah warna dan teks.

Template berita yang dapat disesuaikan

Lokalisasi dan penulisan caption yang cepat

Skrip auto-translate, buat ulang voiceover, dan hasilkan caption yang akurat untuk setiap bahasa. HeyGen mempertahankan timing adegan sehingga versi terjemahan tetap siap siar.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Berita AI

Alur kerja yang sederhana dan dapat diulang-ulang membawa Anda dari skrip hingga video yang dipublikasikan.

Langkah 1

Tambahkan skrip, artikel, atau URL Anda

Tempelkan teks, unggah dokumen, atau tautkan artikel berita untuk memulai. HeyGen menganalisis nada dan struktur, serta membuat draf awal video.

Langkah 2

Pilih suara, gaya, dan tata letak

Pilih suara berita, pilih templat, dan atur rasio aspek untuk web, seluler, atau TV. Sesuaikan grafis judul dan elemen di layar.

Langkah 3

Tinjau dan sempurnakan

Pratinjau draf yang dihasilkan, tukar visual, sesuaikan teks, atau ubah tempo. Editan kecil dapat dihasilkan dengan cepat sehingga Anda tetap mematuhi tenggat waktu.

Langkah 4

Terjemahkan, ekspor, dan publikasikan

Buat varian terlokalisasi, ekspor MP4, atau buat tautan berbagi dan sematkan untuk media sosial, web, dan saluran siaran.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator berita AI?

Sebuah generator berita AI mengubah naskah atau artikel berita tertulis menjadi video jadi, lengkap dengan narasi, visual, teks, dan grafik berita, menggunakan alur kerja otomatis daripada produksi studio.

Bisakah HeyGen memproduksi video berita terkini secara langsung?

Ya, HeyGen dapat memproses skrip pendek atau konten dengan cepat, menghasilkan draf, dan mengekspor video yang siap dipublikasikan dalam hitungan menit, membantu Anda merespons cepat terhadap berita terkini.

Bahasa dan aksen apa saja yang didukung?

HeyGen mendukung banyak bahasa utama dan aksen regional. Pilih suara yang paling cocok untuk audiens Anda, dan hasilkan versi terlokalisasi secara otomatis.

Apakah saya perlu merekam voiceover atau mempekerjakan pembawa acara?

Tidak, Anda dapat mengandalkan sintesis suara alami HeyGen atau mengkloning suara yang diizinkan untuk penyampaian yang konsisten, tanpa memerlukan studio atau bakat di depan kamera.

Bisakah saya memberi merek pada templat berita untuk outlet saya?

Ya, unggah logo, atur warna merek dan font, serta simpan templat agar setiap segmen sesuai dengan identitas visual Anda di seluruh cerita.

Seberapa akurat keterangan otomatis yang dihasilkan?

Teks terjemahan sangat akurat untuk audio yang jernih, dan Anda dapat mengeditnya sebelum mengekspor. HeyGen mendukung berbagai gaya teks terjemahan dan opsi penempatan.

Bisakah HeyGen menghasilkan visual secara otomatis?

HeyGen menyarankan visual stok dan b-roll berdasarkan kata kunci skrip, dan Anda dapat mengganti atau mengunggah rekaman Anda sendiri untuk memenuhi kebutuhan pelaporan.

Apakah konten yang dihasilkan oleh generator artikel berita AI sudah sesuai dan aman untuk dipublikasikan?

Anda bertanggung jawab untuk memverifikasi fakta dan klirens hukum. HeyGen menyediakan alat untuk produksi yang aman dan kontrol konten, namun tinjauan editorial tetap sangat penting.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background