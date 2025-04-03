Ubah skrip, artikel, atau pembaruan langsung menjadi video berita yang terpolis dengan generator video AI canggih HeyGen. Generator berita AI kami mengotomatiskan narasi, perakitan adegan, penentuan waktu, dan caption sehingga Anda dapat menerbitkan konten berita yang tepat waktu tanpa studio atau kru. Hasilkan siaran yang konsisten dan sesuai dengan merek yang dapat diperluas.
Ubahlah bulletin singkat, pembaruan dari kawat, atau peringatan menjadi segmen video yang sudah diformat, siap untuk distribusi web dan sosial.
Otomatisasi ringkasan harian dari skrip atau umpan, kemudian publikasikan briefing yang konsisten dan sesuai brand melalui berbagai kanal.
Buatlah video berita lokal dengan suara dan teks wilayah untuk melayani audiens komunitas menggunakan konten yang dihasilkan AI, tanpa mengirimkan kru.
Terbitkan pengumuman perusahaan, pembaruan kepemimpinan, dan ringkasan kebijakan sebagai video narasi untuk karyawan dan pemangku kepentingan.
Buat laporan khusus vertikal, seperti ringkasan olahraga, pembaruan keuangan, atau brief teknologi, dengan template yang disesuaikan untuk setiap topik.
Terjemahkan dan tayangkan ulang video untuk penonton internasional dengan gaya suara yang sesuai dan teks terjemahan yang sinkron.
Mengapa Memilih HeyGen untuk Produksi Berita AI
HeyGen dibangun untuk ruang redaksi, agensi, dan kreator yang perlu mempublikasikan berita akurat dan profesional dengan cepat. Kami menggabungkan sintesis suara yang terdengar alami, pemilihan adegan otomatis, dan lokalisisasi cepat untuk menjaga audiens Anda tetap terinformasi dan terlibat.
Hasilkan segmen siaran yang siap dengan tempo profesional, grafis lower third, dan transisi adegan yang bersih menggunakan generator video berita AI kami. HeyGen memberikan tampilan yang terpolis pada konten berita Anda, sehingga Anda dapat fokus pada pelaporan cerita.
Buat video dari teks, URL, atau umpan secara instan, dan publikasikan pembaruan lintas platform dalam hitungan menit. HeyGen dapat menyesuaikan dengan alur kerja yang cepat, sehingga Anda tidak pernah ketinggalan momen berita.
Terjemahkan naskah, hasilkan suara yang terdengar alami, dan sinkronkan teks terjemahan untuk berbagai pasar dengan fitur penerjemah video. HeyGen membantu tim berita memperluas jangkauan sambil menjaga nada dan kejelasan.
Konversi skrip otomatis ke adegan
Tempelkan skrip atau URL artikel berita, HeyGen akan membaginya menjadi beberapa adegan, menyarankan visual dan waktu, serta menyiapkan draf yang bisa Anda pratinjau secara instan. Ini mengurangi pengeditan manual dan mempercepat proses produksi.
Voiceover alami, multibahasa
Pilih dari suara AI yang ekspresif dalam berbagai bahasa dan aksen, atau tiru suara merek untuk penyampaian yang konsisten. Kecepatan dan emosi suara disesuaikan dengan gaya berita untuk narasi yang jelas dan kredibel.
Template dan grafis berita yang dapat disesuaikan
Terapkan tata letak ruang berita siap pakai, lower thirds, ticker, dan overlay judul berita menggunakan alat berita AI gratis kami. Template memastikan setiap cerita sesuai dengan merek sambil Anda dengan cepat mengubah warna dan teks.
Lokalisasi dan penulisan caption yang cepat
Skrip auto-translate, buat ulang voiceover, dan hasilkan caption yang akurat untuk setiap bahasa. HeyGen mempertahankan timing adegan sehingga versi terjemahan tetap siap siar.
Cara Menggunakan Generator Berita AI
Alur kerja yang sederhana dan dapat diulang-ulang membawa Anda dari skrip hingga video yang dipublikasikan.
Tempelkan teks, unggah dokumen, atau tautkan artikel berita untuk memulai. HeyGen menganalisis nada dan struktur, serta membuat draf awal video.
Pilih suara berita, pilih templat, dan atur rasio aspek untuk web, seluler, atau TV. Sesuaikan grafis judul dan elemen di layar.
Pratinjau draf yang dihasilkan, tukar visual, sesuaikan teks, atau ubah tempo. Editan kecil dapat dihasilkan dengan cepat sehingga Anda tetap mematuhi tenggat waktu.
Buat varian terlokalisasi, ekspor MP4, atau buat tautan berbagi dan sematkan untuk media sosial, web, dan saluran siaran.
Sebuah generator berita AI mengubah naskah atau artikel berita tertulis menjadi video jadi, lengkap dengan narasi, visual, teks, dan grafik berita, menggunakan alur kerja otomatis daripada produksi studio.
Ya, HeyGen dapat memproses skrip pendek atau konten dengan cepat, menghasilkan draf, dan mengekspor video yang siap dipublikasikan dalam hitungan menit, membantu Anda merespons cepat terhadap berita terkini.
HeyGen mendukung banyak bahasa utama dan aksen regional. Pilih suara yang paling cocok untuk audiens Anda, dan hasilkan versi terlokalisasi secara otomatis.
Tidak, Anda dapat mengandalkan sintesis suara alami HeyGen atau mengkloning suara yang diizinkan untuk penyampaian yang konsisten, tanpa memerlukan studio atau bakat di depan kamera.
Ya, unggah logo, atur warna merek dan font, serta simpan templat agar setiap segmen sesuai dengan identitas visual Anda di seluruh cerita.
Teks terjemahan sangat akurat untuk audio yang jernih, dan Anda dapat mengeditnya sebelum mengekspor. HeyGen mendukung berbagai gaya teks terjemahan dan opsi penempatan.
HeyGen menyarankan visual stok dan b-roll berdasarkan kata kunci skrip, dan Anda dapat mengganti atau mengunggah rekaman Anda sendiri untuk memenuhi kebutuhan pelaporan.
Anda bertanggung jawab untuk memverifikasi fakta dan klirens hukum. HeyGen menyediakan alat untuk produksi yang aman dan kontrol konten, namun tinjauan editorial tetap sangat penting.
