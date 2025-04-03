Ciptakan segmen berita yang terpolis, peringatan, dan siaran berita multibahasa dengan pembawa berita AI HeyGen. Hasilkan video siap studio dari skrip, artikel, atau URL dengan pembawa berita yang tampak nyata, sinkronisasi bibir yang sempurna, dan visual yang aman untuk siaran — semua tanpa memerlukan kru kamera.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Isi waktu siaran, buat ringkasan setiap jam, atau publikasikan segmen lokal tanpa tambahan staf di udara. Gunakan pembawa acara untuk segmen yang berulang dan memperluas liputan.
Sampaikan pembaruan eksekutif yang konsisten, pengumuman pendapatan, atau ringkasan pelatihan dengan penyiar bermerk dan waktu yang tepat.
Terbitkan ringkasan produk, rekapitulasi acara, dan pernyataan krisis secara tepat waktu dengan penyampaian profesional dan pesan yang telah disetujui.
Ubah pelajaran, pengarahan, dan ringkasan penelitian menjadi video bergaya berita yang dinarasikan untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat.
Buatlah klip berita pendek dan potongan vertikal yang dioptimalkan untuk umpan sosial dan jaringan penerbit untuk memperluas jangkauan dengan cepat.
Mengapa HeyGen adalah Video Pembawa Berita AI Terbaik
HeyGen menggabungkan pembuatan avatar yang realistis, jalur cepat dari skrip ke video, dan lokalisisasi kelas perusahaan untuk menyediakan konten berita yang dapat diandalkan secara masif. Publikasikan pembaruan terkini, edisi regional, dan acara berulang dengan nada yang konsisten, branding, dan kepatuhan.
Hasilkan liputan berkelanjutan dan segmen sesuai permintaan tanpa kendala staf. Pembawa acara HeyGen tidak pernah lelah dan dapat menjalankan alur kerja berita yang dijadwalkan, real-time, dan evergreen menggunakan konten yang dihasilkan AI.
Pilih dari penyiar berkualitas studio, atur gerakan, dan sesuaikan penyampaian. Sinkronisasi bibir kami, mikroekspresi wajah, dan kontrol waktu menciptakan pembawa acara di layar yang kredibel.
Terjemahkan naskah, sintesis suara alami, dan pertahankan waktu untuk subtitle serta sinkronisasi bibir agar berita Anda terdengar alami di berbagai bahasa dan wilayah dengan menggunakan teknologi AI.
Pembawa acara AI yang siap untuk studio
Buat avatar pembawa acara yang tampak nyata dengan pilihan penampilan, pakaian, dan latar belakang di set. Gunakan template berita yang telah dibuat sebelumnya atau sesuaikan pembawa acara unik untuk cocok dengan identitas merek Anda.
Alur kerja siaran naskah
Tempelkan artikel, unggah skrip, atau berikan URL. HeyGen mengonversi teks menjadi skrip berdurasi, mencocokkan B-roll, memasukkan lower thirds, dan menghasilkan segmen video pembawa berita AI yang lengkap siap untuk diekspor.
Sinkronisasi bibir yang sempurna dan pemetaan gerak tubuh
Model kami menyelaraskan gerakan mulut dengan ucapan dan menerapkan gerak isyarat alami untuk penekanan. Adegan multi-avatar memungkinkan pembawa acara saling mewawancarai atau menjadi tuan rumah segmen panel.
Ekspor berkualitas tinggi untuk setiap platform
Ekspor file MP4, teks SRT, penanda bab, dan klip siap-sosial. Buat paket siap-TV, sematkan di web, atau potongan berita vertikal untuk distribusi sosial.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Pembawa Berita AI
Hidupkan video pembawa berita Anda dengan Generator Pembawa Berita AI HeyGen dalam empat langkah mudah.
Tempelkan skrip, unggah artikel, atau berikan URL. Tambahkan metadata opsional: sumber, wilayah, dan bahasa target untuk konten yang dihasilkan AI Anda.
Pilih pembawa acara studio atau buat avatar khusus dengan generator pembawa acara berita AI. Pilih nada, bingkai kamera, dan templat (berita mendesak, di meja, laporan lapangan).
Terjemahkan, pilih opsi suara, dan atur gerakan atau salinan bagian bawah layar. Pratinjau draf dan minta revisi melalui kontrol sederhana dalam generator video AI.
Render file siaran, teks, dan klip sosial menggunakan teknik video AI canggih. Jadwalkan pengiriman melalui API atau unduh paket untuk penerbitan segera.
Seorang pembawa berita AI adalah avatar generatif yang membacakan skrip dan menyajikan berita dalam video bergaya siaran yang realistis. HeyGen menggabungkan text to video, sintesis suara, dan animasi avatar untuk menghasilkan segmen berita yang terpolis tanpa kamera atau staf di udara.
Mesin HeyGen menyelaraskan fonetik dengan gerakan wajah untuk menghasilkan sinkronisasi bibir yang alami dan gestur yang sesuai. Penyesuaian pengiriman memungkinkan Anda mengatur kecepatan, penekanan, dan formalitas untuk mencocokkan nada program.
Ya. HeyGen menerjemahkan naskah, menghasilkan suara yang alami dalam berbagai bahasa, dan menyesuaikan waktu subtitle sehingga segmen yang telah dilokalisasi tetap mempertahankan irama dan makna dengan penerjemah video yang canggih.
HeyGen mendukung waktu pengerjaan yang cepat dan jalur otomatis untuk produksi video berita hampir secara real-time menggunakan AI. Untuk liputan langsung yang kritis, padukan segmen otomatis dengan tinjauan editorial manusia sesuai kebutuhan.
Ya. Buat avatar khusus atau terapkan kit merek untuk pakaian, riasan, dan grafis di lokasi syuting agar setiap segmen mencerminkan identitas editorial Anda.
Ekspor MP4 siap siar, paket H264, teks SRT, gambar thumbnail, dan klip yang dioptimalkan untuk TV, web, dan platform sosial.
Anda tetap memiliki hak atas semua konten yang dihasilkan AI. HeyGen tidak mengklaim hak atas aset Anda. Pastikan konten pihak ketiga yang disertakan telah dilisensikan dengan benar.
HeyGen menawarkan kontrol keamanan perusahaan, penyimpanan terenkripsi, dan akses berbasis peran untuk proyek video AI. Untuk industri yang diatur, opsi penempatan pribadi dan kepatuhan tersedia.
Ya. Gunakan REST API kami, webhooks, dan alat batch untuk mengotomatisasi pengambilan konten, pembuatan, penjadwalan, dan distribusi dalam sistem yang ada.
Edit skrip, terapkan blok teks hukum, tambahkan atribusi sumber, dan kunci templat untuk konsistensi merek. Alur kerja tinjauan dan persetujuan dapat diberlakukan sebelum penerbitan.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.