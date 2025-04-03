Pembawa Berita AI untuk Pelaporan Berkualitas Siaran

Ciptakan segmen berita yang terpolis, peringatan, dan siaran berita multibahasa dengan pembawa berita AI HeyGen. Hasilkan video siap studio dari skrip, artikel, atau URL dengan pembawa berita yang tampak nyata, sinkronisasi bibir yang sempurna, dan visual yang aman untuk siaran — semua tanpa memerlukan kru kamera.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Redaksi dan stasiun lokal

Isi waktu siaran, buat ringkasan setiap jam, atau publikasikan segmen lokal tanpa tambahan staf di udara. Gunakan pembawa acara untuk segmen yang berulang dan memperluas liputan.

Komunikasi korporat dan internal

Sampaikan pembaruan eksekutif yang konsisten, pengumuman pendapatan, atau ringkasan pelatihan dengan penyiar bermerk dan waktu yang tepat.

Tim PR, merek, dan pemasaran

Terbitkan ringkasan produk, rekapitulasi acara, dan pernyataan krisis secara tepat waktu dengan penyampaian profesional dan pesan yang telah disetujui.

Kanal pendidikan dan penjelasan

Ubah pelajaran, pengarahan, dan ringkasan penelitian menjadi video bergaya berita yang dinarasikan untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat.

Klip sosial dan sindikasi

Buatlah klip berita pendek dan potongan vertikal yang dioptimalkan untuk umpan sosial dan jaringan penerbit untuk memperluas jangkauan dengan cepat.

Mengapa HeyGen adalah Video Pembawa Berita AI Terbaik

HeyGen menggabungkan pembuatan avatar yang realistis, jalur cepat dari skrip ke video, dan lokalisisasi kelas perusahaan untuk menyediakan konten berita yang dapat diandalkan secara masif. Publikasikan pembaruan terkini, edisi regional, dan acara berulang dengan nada yang konsisten, branding, dan kepatuhan.

Produksi 24/7 yang dapat ditingkatkan

Hasilkan liputan berkelanjutan dan segmen sesuai permintaan tanpa kendala staf. Pembawa acara HeyGen tidak pernah lelah dan dapat menjalankan alur kerja berita yang dijadwalkan, real-time, dan evergreen menggunakan konten yang dihasilkan AI.

Realisme dan kontrol kualitas siaran

Pilih dari penyiar berkualitas studio, atur gerakan, dan sesuaikan penyampaian. Sinkronisasi bibir kami, mikroekspresi wajah, dan kontrol waktu menciptakan pembawa acara di layar yang kredibel.

Jangkauan global dengan lokalisisasi cerdas

Terjemahkan naskah, sintesis suara alami, dan pertahankan waktu untuk subtitle serta sinkronisasi bibir agar berita Anda terdengar alami di berbagai bahasa dan wilayah dengan menggunakan teknologi AI.

Pembawa acara AI yang siap untuk studio

Buat avatar pembawa acara yang tampak nyata dengan pilihan penampilan, pakaian, dan latar belakang di set. Gunakan template berita yang telah dibuat sebelumnya atau sesuaikan pembawa acara unik untuk cocok dengan identitas merek Anda.

image to video

Alur kerja siaran naskah

Tempelkan artikel, unggah skrip, atau berikan URL. HeyGen mengonversi teks menjadi skrip berdurasi, mencocokkan B-roll, memasukkan lower thirds, dan menghasilkan segmen video pembawa berita AI yang lengkap siap untuk diekspor.

A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Sinkronisasi bibir yang sempurna dan pemetaan gerak tubuh

Model kami menyelaraskan gerakan mulut dengan ucapan dan menerapkan gerak isyarat alami untuk penekanan. Adegan multi-avatar memungkinkan pembawa acara saling mewawancarai atau menjadi tuan rumah segmen panel.

Voice cloning

Ekspor berkualitas tinggi untuk setiap platform

Ekspor file MP4, teks SRT, penanda bab, dan klip siap-sosial. Buat paket siap-TV, sematkan di web, atau potongan berita vertikal untuk distribusi sosial.

motion graphics photos to video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Pembawa Berita AI

Hidupkan video pembawa berita Anda dengan Generator Pembawa Berita AI HeyGen dalam empat langkah mudah.

Langkah 1

Masukkan konten Anda

Tempelkan skrip, unggah artikel, atau berikan URL. Tambahkan metadata opsional: sumber, wilayah, dan bahasa target untuk konten yang dihasilkan AI Anda.

Langkah 2

Pilih jangkar & gaya

Pilih pembawa acara studio atau buat avatar khusus dengan generator pembawa acara berita AI. Pilih nada, bingkai kamera, dan templat (berita mendesak, di meja, laporan lapangan).

Langkah 3

Lokalkan dan sempurnakan

Terjemahkan, pilih opsi suara, dan atur gerakan atau salinan bagian bawah layar. Pratinjau draf dan minta revisi melalui kontrol sederhana dalam generator video AI.

Langkah 4

Hasilkan dan terbitkan

Render file siaran, teks, dan klip sosial menggunakan teknik video AI canggih. Jadwalkan pengiriman melalui API atau unduh paket untuk penerbitan segera.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembawa berita AI?

Seorang pembawa berita AI adalah avatar generatif yang membacakan skrip dan menyajikan berita dalam video bergaya siaran yang realistis. HeyGen menggabungkan text to video, sintesis suara, dan animasi avatar untuk menghasilkan segmen berita yang terpolis tanpa kamera atau staf di udara.


Seberapa akurat sinkronisasi bibir dan penyampaiannya?

Mesin HeyGen menyelaraskan fonetik dengan gerakan wajah untuk menghasilkan sinkronisasi bibir yang alami dan gestur yang sesuai. Penyesuaian pengiriman memungkinkan Anda mengatur kecepatan, penekanan, dan formalitas untuk mencocokkan nada program.


Bisakah saya menerjemahkan dan menyesuaikan segmen berita?

Ya. HeyGen menerjemahkan naskah, menghasilkan suara yang alami dalam berbagai bahasa, dan menyesuaikan waktu subtitle sehingga segmen yang telah dilokalisasi tetap mempertahankan irama dan makna dengan penerjemah video yang canggih.


Apakah ini cocok untuk berita mendadak secara langsung?

HeyGen mendukung waktu pengerjaan yang cepat dan jalur otomatis untuk produksi video berita hampir secara real-time menggunakan AI. Untuk liputan langsung yang kritis, padukan segmen otomatis dengan tinjauan editorial manusia sesuai kebutuhan.


Bisakah saya membuat jangkar khusus yang sesuai dengan merek kami?

Ya. Buat avatar khusus atau terapkan kit merek untuk pakaian, riasan, dan grafis di lokasi syuting agar setiap segmen mencerminkan identitas editorial Anda.


Format output apa saja yang didukung?

Ekspor MP4 siap siar, paket H264, teks SRT, gambar thumbnail, dan klip yang dioptimalkan untuk TV, web, dan platform sosial.

Siapa yang memiliki video yang saya buat?

Anda tetap memiliki hak atas semua konten yang dihasilkan AI. HeyGen tidak mengklaim hak atas aset Anda. Pastikan konten pihak ketiga yang disertakan telah dilisensikan dengan benar.

Bagaimana HeyGen melindungi konten editorial yang sensitif?

HeyGen menawarkan kontrol keamanan perusahaan, penyimpanan terenkripsi, dan akses berbasis peran untuk proyek video AI. Untuk industri yang diatur, opsi penempatan pribadi dan kepatuhan tersedia.

Bisakah saya mengintegrasikan HeyGen ke dalam alur kerja ruang redaksi saya?

Ya. Gunakan REST API kami, webhooks, dan alat batch untuk mengotomatisasi pengambilan konten, pembuatan, penjadwalan, dan distribusi dalam sistem yang ada.

Kontrol editorial apa saja yang tersedia?

Edit skrip, terapkan blok teks hukum, tambahkan atribusi sumber, dan kunci templat untuk konsistensi merek. Alur kerja tinjauan dan persetujuan dapat diberlakukan sebelum penerbitan.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

