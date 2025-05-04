Langkah 1 Unggah atau tulis skrip Anda Tempelkan teks dari artikel, pelajaran, atau draf cerita. HeyGen secara otomatis menyiapkan narasi berdasarkan skrip Anda.

Langkah 2 Pilih suara narator Anda Pilih gaya dan nada yang sesuai dengan topik serta audiens Anda, meningkatkan pesan Anda dengan suara AI yang realistis. Suara-suara tersebut terdengar percaya diri dan siap untuk penggunaan profesional.

Langkah 3 Sesuaikan pengiriman dan tempo Sempurnakan waktu dan nada emosional untuk meningkatkan penceritaan atau kejelasan dengan kepresisian generator suara AI. Anda tetap mengendalikan setiap momen yang diucapkan, baik menggunakan kloning suara atau metode tradisional.