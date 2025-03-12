Pembuat Film AI: Ciptakan Cerita Sinematik dari Ide Apapun

Ubah skrip dan ide sederhana menjadi film sinematik dengan AI. HeyGen menyediakan alat untuk menciptakan karakter, adegan, suara latar, dan gerakan dalam satu tempat. Tanpa kamera, tanpa garis waktu penyuntingan, hanya penciptaan film dengan pembuat film AI yang mempertahankan kontrol atas imajinasi Anda.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Film pendek dan penceritaan indie

Ciptakan lengkungan cerita utuh dengan menggunakan karakter AI, suara latar, dan gerakan. Hasilkan film pendek profesional untuk festival atau penonton online tanpa memerlukan banyak kru.

Film dan seri animasi

Rancang cerita animasi dengan berbagai gaya visual dan karakter. Jelajahi genre baru tanpa perlu mempelajari alat animasi yang kompleks.

Film pendidikan dan konten pelatihan

Ubah pelajaran dan materi cara melakukan sesuatu menjadi video sinematik dengan menggunakan generator video AI yang meningkatkan keterlibatan. Pembelajaran visual membantu audiens memahami lebih cepat melalui konten video AI yang menarik.

Visual pemasaran dan promosi

Tampilkan cerita produk atau narasi merek dengan visual yang jelas dan narasi yang menarik. Buatlah video peluncuran, iklan yang didorong oleh cerita, dan demonstrasi produk.

Konten sosial dan penceritaan yang viral

Buatlah cerita sinematik yang cepat dan dapat menarik perhatian di saluran media sosial. Eksperimen dengan gaya dan format yang dirancang untuk platform yang berkembang pesat.

Storyboard dan materi presentasi

Visualisasikan konsep film untuk menyampaikan ide dengan percaya diri. Bagikan adegan yang membantu mendapatkan persetujuan atau lampu hijau lebih cepat.

Mengapa HeyGen adalah Pembuat Film AI Terbaik

HeyGen membantu para pendongeng untuk berpindah dari konsep ke adegan jadi dalam hitungan menit. Ciptakan cerita lengkap dengan visual yang apik, suara yang alami, musik, dan efek suara. Hasilnya terasa seperti film sinematik yang dibuat tanpa pengambilan gambar atau perangkat lunak yang rumit.

Ceritakan kisah besar dengan masukan yang sederhana

Mulai dengan skenario, petunjuk, atau ide storyboard dan saksikan HeyGen menghidupkan karakter dan lingkungan. Ciptakan film lebih cepat sambil tetap kreatif dan fokus pada cerita.

Arahkan setiap adegan dengan kontrol yang nyata

Ubah tempo, visual, atau performa dengan cepat dalam proses penyuntingan video dan lakukan iterasi secara berkelanjutan. Anda mengarahkan pergerakan kamera, narasi, dan suara sementara AI menangani pekerjaan produksi yang berat.

Bagikan dan sempurnakan bersama audiens Anda

Ekspor adegan film yang siap ditonton dan bagikan di berbagai platform. Setiap versi dapat ditinjau dan diperbaiki untuk membawa Anda lebih dekat dengan tujuan bercerita Anda.

Skrip untuk pembuatan adegan

Tempelkan skrip atau ide Anda dan HeyGen akan membangun adegan, karakter, dan narasi. Anda mendapatkan titik awal yang cepat berkembang menjadi urutan yang terpolis.

Antarmuka pembuatan konten dengan masukan teks, slide "Ikhtisar Hasil Kuartal Ketiga" yang menampilkan seorang pria, dan ringkasan PDF yang muncul.

Gerakan dan arahan kamera sinematik

Pandu bagaimana karakter dan kamera bergerak di setiap adegan untuk mencocokkan suasana dan tempo. Terapkan penyesuaian visual secara instan yang terasa telah diarahkan secara profesional.

Wanita tersenyum dengan rambut biru dan kacamata pelindung sedang terjun payung.

Voiceover dan desain suara yang lengkap

Pilih suara yang sesuai dengan kepribadian dan nada. Tambahkan efek suara dan musik agar setiap momen terasa hidup dengan emosi dan suasana.

Kloning suara

Pembuatan dan ekspor video instan

Buat adegan dengan cepat dan unduh file film yang siap untuk dibagikan. Anda dapat terus menyempurnakan setiap ekspor untuk mencapai hasil sinematik terbaik.

Seorang pria tersenyum di samping kotak dialog perangkat lunak yang menunjukkan "Ekspor sebagai SCORM" diaktifkan dan "SCORM 1.2" terpilih.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Film AI

HeyGen memberikan Anda alur kerja yang memungkinkan Anda membuat film tanpa hambatan pengeditan. Setiap langkah mempercepat produksi dan menjaga fokus Anda pada bercerita.

Langkah 1

Mulai dengan ide atau skrip tertulis Anda

Masukkan konsep Anda dan tambahkan catatan tentang karakter, gaya, dan alur cerita untuk generator video AI. Detail-detail ini membentuk versi pertama dari film Anda.

Langkah 2

Pilih gaya scene dan visual karakter

Pilih tampilan artistik dan gerakan yang sesuai dengan cerita Anda. Bangunlah sebuah pemeran yang terasa autentik dengan dunia yang Anda bayangkan.

Langkah 3

Pratinjau dan sempurnakan setiap adegan

Lakukan perubahan cepat pada waktu, performa, atau lingkungan seiring berkembangnya cerita. Anda tetap memiliki kendali penuh atas keputusan kreatif dalam proses pembuatan video.

Langkah 4

Ekspor dan bagikan film Anda

Unduh film Anda untuk dibagikan atau dipresentasikan. Nikmati melihat ide Anda menjadi nyata dalam bentuk film.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat film AI?

Seorang pembuat film AI menciptakan adegan, visual, dan narasi secara otomatis dari ide atau skrip. Ini mempercepat pembuatan film dan membantu para kreator untuk fokus pada cerita dan arahan.

Apakah saya memerlukan keahlian dalam pembuatan film atau animasi?

Tidak. HeyGen mengatur gerakan kamera, aksi karakter, dan performa sehingga Anda bisa tetap kreatif. Anda tidak perlu pengetahuan mengenai penyuntingan atau produksi untuk mendapatkan hasil sinematik.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah film?

Sebagian besar adegan dihasilkan dalam hitungan menit dengan generator video AI, yang mempercepat produksi. Anda dapat dengan cepat bereksperimen dengan beberapa versi dan menemukan arah terbaik dengan cepat.

Bisakah saya mengontrol tampilan dan gerakan adegan?

Ya, dengan alat AI gratis yang tersedia, kreativitas menjadi tak terbatas. Anda dapat menyempurnakan sudut kamera, tempo, gerakan karakter, dan pencahayaan adegan menggunakan generator video AI. Penyesuaian cepat dalam siklus pembuatan video, yang membuat siklus peningkatan menjadi lancar dan kreatif.

Bisakah saya menggunakan film saya untuk keperluan komersial?

Ya. Anda dapat membagikan, menerbitkan, atau memonetisasi konten yang dibuat dengan HeyGen. Pastikan hak cipta media yang diunggah telah diizinkan untuk penggunaan komersial.

Bisakah tim berkolaborasi dalam proyek film?

Ya. Beberapa kolaborator dapat meninjau, mengedit, dan berbagi aset. Tim kreatif bekerja dengan efisien dan menjaga produksi selaras dengan strategi konten video terbaru.

Bisakah saya membuat cerita panjang dengan beberapa adegan?

Ya. Anda dapat membuat film yang mencakup beberapa adegan dan bab menggunakan pendekatan teks ke video. Setiap adegan dapat diperbarui untuk mendukung garis waktu naratif yang lengkap.

Apakah HeyGen mendukung banyak gaya visual?

Ya. Pilih tampilan sinematik, gaya animasi, atau adegan realistis untuk mencocokkan dengan berbagai genre. Anda dapat mengganti gaya selama produksi untuk mengeksplorasi kreativitas.

Bisakah saya menambahkan audio atau musik saya sendiri?

Ya. Anda dapat mengunggah trek audio kustom, desain suara, atau rekaman suara untuk meningkatkan konten video Anda. Elemen-elemen ini meningkatkan dampak emosional dan branding.

Apakah video yang diekspor akan berkualitas tinggi?

Ya. Film dapat diekspor dalam format resolusi tinggi yang cocok untuk saluran sosial dan presentasi, meningkatkan kualitas konten video. Kualitas tetap kuat meskipun melalui banyak revisi.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

