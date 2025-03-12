Ubah skrip dan ide sederhana menjadi film sinematik dengan AI. HeyGen menyediakan alat untuk menciptakan karakter, adegan, suara latar, dan gerakan dalam satu tempat. Tanpa kamera, tanpa garis waktu penyuntingan, hanya penciptaan film dengan pembuat film AI yang mempertahankan kontrol atas imajinasi Anda.
Ciptakan lengkungan cerita utuh dengan menggunakan karakter AI, suara latar, dan gerakan. Hasilkan film pendek profesional untuk festival atau penonton online tanpa memerlukan banyak kru.
Rancang cerita animasi dengan berbagai gaya visual dan karakter. Jelajahi genre baru tanpa perlu mempelajari alat animasi yang kompleks.
Ubah pelajaran dan materi cara melakukan sesuatu menjadi video sinematik dengan menggunakan generator video AI yang meningkatkan keterlibatan. Pembelajaran visual membantu audiens memahami lebih cepat melalui konten video AI yang menarik.
Tampilkan cerita produk atau narasi merek dengan visual yang jelas dan narasi yang menarik. Buatlah video peluncuran, iklan yang didorong oleh cerita, dan demonstrasi produk.
Buatlah cerita sinematik yang cepat dan dapat menarik perhatian di saluran media sosial. Eksperimen dengan gaya dan format yang dirancang untuk platform yang berkembang pesat.
Visualisasikan konsep film untuk menyampaikan ide dengan percaya diri. Bagikan adegan yang membantu mendapatkan persetujuan atau lampu hijau lebih cepat.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Film AI Terbaik
HeyGen membantu para pendongeng untuk berpindah dari konsep ke adegan jadi dalam hitungan menit. Ciptakan cerita lengkap dengan visual yang apik, suara yang alami, musik, dan efek suara. Hasilnya terasa seperti film sinematik yang dibuat tanpa pengambilan gambar atau perangkat lunak yang rumit.
Mulai dengan skenario, petunjuk, atau ide storyboard dan saksikan HeyGen menghidupkan karakter dan lingkungan. Ciptakan film lebih cepat sambil tetap kreatif dan fokus pada cerita.
Ubah tempo, visual, atau performa dengan cepat dalam proses penyuntingan video dan lakukan iterasi secara berkelanjutan. Anda mengarahkan pergerakan kamera, narasi, dan suara sementara AI menangani pekerjaan produksi yang berat.
Ekspor adegan film yang siap ditonton dan bagikan di berbagai platform. Setiap versi dapat ditinjau dan diperbaiki untuk membawa Anda lebih dekat dengan tujuan bercerita Anda.
Skrip untuk pembuatan adegan
Tempelkan skrip atau ide Anda dan HeyGen akan membangun adegan, karakter, dan narasi. Anda mendapatkan titik awal yang cepat berkembang menjadi urutan yang terpolis.
Gerakan dan arahan kamera sinematik
Pandu bagaimana karakter dan kamera bergerak di setiap adegan untuk mencocokkan suasana dan tempo. Terapkan penyesuaian visual secara instan yang terasa telah diarahkan secara profesional.
Voiceover dan desain suara yang lengkap
Pilih suara yang sesuai dengan kepribadian dan nada. Tambahkan efek suara dan musik agar setiap momen terasa hidup dengan emosi dan suasana.
Pembuatan dan ekspor video instan
Buat adegan dengan cepat dan unduh file film yang siap untuk dibagikan. Anda dapat terus menyempurnakan setiap ekspor untuk mencapai hasil sinematik terbaik.
Cara Menggunakan Pembuat Film AI
HeyGen memberikan Anda alur kerja yang memungkinkan Anda membuat film tanpa hambatan pengeditan. Setiap langkah mempercepat produksi dan menjaga fokus Anda pada bercerita.
Masukkan konsep Anda dan tambahkan catatan tentang karakter, gaya, dan alur cerita untuk generator video AI. Detail-detail ini membentuk versi pertama dari film Anda.
Pilih tampilan artistik dan gerakan yang sesuai dengan cerita Anda. Bangunlah sebuah pemeran yang terasa autentik dengan dunia yang Anda bayangkan.
Lakukan perubahan cepat pada waktu, performa, atau lingkungan seiring berkembangnya cerita. Anda tetap memiliki kendali penuh atas keputusan kreatif dalam proses pembuatan video.
Unduh film Anda untuk dibagikan atau dipresentasikan. Nikmati melihat ide Anda menjadi nyata dalam bentuk film.
Seorang pembuat film AI menciptakan adegan, visual, dan narasi secara otomatis dari ide atau skrip. Ini mempercepat pembuatan film dan membantu para kreator untuk fokus pada cerita dan arahan.
Tidak. HeyGen mengatur gerakan kamera, aksi karakter, dan performa sehingga Anda bisa tetap kreatif. Anda tidak perlu pengetahuan mengenai penyuntingan atau produksi untuk mendapatkan hasil sinematik.
Sebagian besar adegan dihasilkan dalam hitungan menit dengan generator video AI, yang mempercepat produksi. Anda dapat dengan cepat bereksperimen dengan beberapa versi dan menemukan arah terbaik dengan cepat.
Ya, dengan alat AI gratis yang tersedia, kreativitas menjadi tak terbatas. Anda dapat menyempurnakan sudut kamera, tempo, gerakan karakter, dan pencahayaan adegan menggunakan generator video AI. Penyesuaian cepat dalam siklus pembuatan video, yang membuat siklus peningkatan menjadi lancar dan kreatif.
Ya. Anda dapat membagikan, menerbitkan, atau memonetisasi konten yang dibuat dengan HeyGen. Pastikan hak cipta media yang diunggah telah diizinkan untuk penggunaan komersial.
Ya. Beberapa kolaborator dapat meninjau, mengedit, dan berbagi aset. Tim kreatif bekerja dengan efisien dan menjaga produksi selaras dengan strategi konten video terbaru.
Ya. Anda dapat membuat film yang mencakup beberapa adegan dan bab menggunakan pendekatan teks ke video. Setiap adegan dapat diperbarui untuk mendukung garis waktu naratif yang lengkap.
Ya. Pilih tampilan sinematik, gaya animasi, atau adegan realistis untuk mencocokkan dengan berbagai genre. Anda dapat mengganti gaya selama produksi untuk mengeksplorasi kreativitas.
Ya. Anda dapat mengunggah trek audio kustom, desain suara, atau rekaman suara untuk meningkatkan konten video Anda. Elemen-elemen ini meningkatkan dampak emosional dan branding.
Ya. Film dapat diekspor dalam format resolusi tinggi yang cocok untuk saluran sosial dan presentasi, meningkatkan kualitas konten video. Kualitas tetap kuat meskipun melalui banyak revisi.
