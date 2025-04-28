Pembuat Intro AI: Buat Video Intro Bermerek dalam Hitungan Menit

Buat pembukaan video yang berkesan tanpa keahlian desain gerak dengan menggunakan pembuat intro YouTube kami. Pembuat intro AI HeyGen mengubah logo, teks singkat, atau beberapa aset merek menjadi video intro yang terpolis, lengkap dengan musik, gerakan, dan format siap ekspor untuk YouTube. Cepat, konsisten, dan dibuat untuk kreator serta tim, alat video AI kami mempermudah proses penyuntingan video Anda.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Identitas saluran YouTube

Identitas saluran YouTube

Berikan setiap video pembuka singkat yang bermerek agar penonton langsung mengenali saluran Anda dan meningkatkan nilai produksi yang dirasakan.

Iklan media sosial dan reel

Iklan media sosial dan reel

Buatlah intro yang ringkas dan berdampak tinggi yang diformat untuk tampilan vertikal dan persegi, membantu iklan menarik perhatian penonton dalam detik pertama video YouTube Anda.

Presentasi korporat dan webinar

Presentasi korporat dan webinar

Mulai presentasi internal atau eksternal dengan pembukaan bermerek yang konsisten, untuk meningkatkan kredibilitas di hadapan pemangku kepentingan dan karyawan.

Demo produk dan teaser peluncuran

Demo produk dan teaser peluncuran

Gunakan pengungkapan logo dinamis dan slogan singkat sebelum video produk, sehingga peluncuran terasa sinematik dan sesuai dengan merek.

Hasil kerja freelancer dan agensi

Hasil kerja freelancer dan agensi

Cepatlah membuat intro untuk video klien, proposal, dan reel, menyediakan aset yang sudah dipoles tanpa waktu tunggu yang lama.

Video acara dan promosi

Video acara dan promosi

Buatlah pembuka hitung mundur dan intro tag sponsor untuk promosi acara, siaran langsung, dan rangkuman sorotan, siap untuk dimasukkan ke dalam setiap penyuntingan.

Mengapa HeyGen adalah Alat Terbaik untuk Pengenalan AI

HeyGen menggabungkan kecepatan dan kehalusan, sehingga Anda mendapatkan intro level profesional tanpa perlu menyewa desainer gerak. AI kami mengatur tata letak, gerakan, dan waktu sementara Anda tetap memiliki kontrol penuh atas gaya, warna, dan musik untuk intro YouTube Anda. Kirimkan pembuka merek yang konsisten di setiap saluran video.

Pembukaan yang terasah, tanpa keringat desain

Buatlah intro animasi berkualitas tinggi dengan gerakan kamera profesional, tipografi, dan transisi. Semuanya disesuaikan untuk menarik perhatian, sehingga 3 hingga 8 detik pertama video YouTube Anda tampak seperti hasil karya studio.

Template siap pakai dan kustomisasi

Mulai dari template yang dibuat oleh desainer, kemudian ganti logo, warna, font, dan musik agar sesuai dengan identitas Anda. Simpan kit merek untuk menjaga konsistensi intro di seluruh kampanye dan kreator.

Iterasi cepat dan hasil yang mendukung penskalaan

Buat puluhan variasi intro dalam hitungan menit menggunakan generator kami, ekspor dalam berbagai rasio aspek, dan perbarui intro dengan cepat ketika kampanye atau musim berubah, tanpa perlu memesan ulang desainer.

Animasi logo cerdas dan penampilannya

Unggah logo sebagai gambar ke video atau teks ke video. Pilih sebuah alat, pilih gaya, dan HeyGen akan menghasilkan gerakan yang menonjolkan tanda Anda, dengan pilihan kamera, cahaya, dan waktu penampakan untuk intro gaming Anda. Atur durasi dan efek masuk dengan detail dalam hitungan detik.

logo merek

Pemilihan musik dan sinkronisasi ketukan

Pilih dari trek yang telah dikurasi atau unggah audio Anda sendiri, kemudian secara otomatis sinkronkan waktu gerakan dan pemotongan dengan irama, memberikan intro Anda ritme dan energi yang alami.

Tiga potret orang-orang yang beragam—seorang pemuda, seorang wanita muda dengan behel, dan seorang gadis kecil—dengan gelembung percakapan yang bertuliskan 'Hey Michael!'.

Dukungan perpustakaan template dan kit merek

Akses perpustakaan template desainer yang dioptimalkan untuk berbagai nada dan vertikal, terapkan kit merek Anda, dan kunci warna serta font untuk konsistensi seluruh tim.


Akses perpustakaan template desainer yang dioptimalkan untuk berbagai nada dan vertikal, terapkan kit merek Anda, dan kunci warna serta font untuk konsistensi seluruh tim.

Sebuah dashboard menampilkan enam slide presentasi dengan judul "Peluncuran Produk," "Proposal Konsep," "Ringkasan Kreatif," "Strategi Masuk Pasar," "Presentasi Penjualan," dan "Pembaruan Investor," dengan kursor berwarna merah muda menunjuk ke "Presentasi Penjualan."

Ekspor dan optimasi multi-format

Ekspor intro sebagai MP4 dalam format 16:9, 1:1, atau 9:16, atau unduh video dengan latar belakang transparan untuk overlay. Gunakan preset penamaan untuk ekspor batch, siap untuk diunggah ke platform.

Pengaturan ekspor SCORM untuk versi 1.2 ditampilkan di samping seorang pria yang tersenyum.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Intro AI

Membuat intro dengan HeyGen cepat dan dapat diulang-ulang, sangat cocok untuk para kreator dan tim pemasaran.

Langkah 1

Unggah Foto Anda

Pilih gambar yang jernih dan berkualitas tinggi (PNG, JPG, HEIC, atau WebP hingga 200MB) karena HeyGen menganalisisnya untuk mendeteksi subjek kunci, objek, dan elemen latar belakang untuk perencanaan gerakan.

Langkah 2

Tambahkan Skrip atau Audio Anda

Ketik skrip atau unggah suara Anda, memungkinkan Avatar IV untuk memetakan ucapan dengan tepat ke ekspresi wajah dan gerakan bibir.

Langkah 3

Hasilkan Gerakan dan Bingkai

HeyGen memprediksi jalur pergerakan alami, menghasilkan bingkai antara secara otomatis, dan menambahkan efek sinematik seperti pengambilan gambar melintas, zoom, dan kemiringan untuk animasi yang dinamis.

Langkah 4

Menyempurnakan dan Mengekspor Video

AI menyempurnakan pencahayaan, kesinambungan bayangan, dan transisi untuk menghasilkan video yang tampak nyata dan siap dibagikan di berbagai platform.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat intro AI?

Sebuah pembuat intro AI mengubah input sederhana seperti logo, slogan, atau petunjuk singkat menjadi intro video animasi secara otomatis, menghemat waktu dan biaya desain.

Berapa lama durasi intro video sebaiknya?

Intro biasanya berlangsung 3 hingga 8 detik untuk konten digital, menjaganya agar tetap singkat membantu mempertahankan penonton dan memungkinkan konten utama Anda dimulai dengan cepat.

Bisakah saya mengunggah logo dan font saya sendiri?

Ya, unggah logo vektor atau PNG dan tambahkan font khusus ke kit merek Anda sehingga setiap intro YouTube menggunakan identitas visual Anda secara tepat.

Apakah musik dan efek suara sudah termasuk?

HeyGen menawarkan perpustakaan musik terkurasi dan efek suara opsional; Anda juga dapat mengunggah trek berlisensi untuk branding audio kustom dalam video YouTube Anda.

Bisakah saya mengekspor intro yang transparan untuk overlay?

Ya, ekspor dengan saluran alfa jika didukung, ideal untuk menempatkan intro logo di atas rekaman yang ada atau latar belakang gerak dalam proyek penyuntingan video Anda.

Bagaimana cara membuat intro untuk berbagai platform?

Buat berbagai rasio aspek dari proyek yang sama, seperti 16:9 untuk YouTube, 1:1 untuk postingan feed, dan 9:16 untuk Stories dan Reels.

Apakah ada batasan jumlah perkenalan yang bisa saya buat?

Batasan tergantung pada paket HeyGen Anda, paket gratis seringkali memiliki batasan pembuatan, sementara paket berbayar mencakup ekspor yang lebih tinggi atau tidak terbatas.

Bisakah beberapa anggota tim berkolaborasi dalam proyek pengantar?

Ya, HeyGen mendukung alur kerja tim dengan template yang disimpan, kit merek bersama, dan akses berbasis peran untuk hasil yang konsisten.

Seberapa dapat dieditkah intro yang dihasilkan?

Sangat mudah diedit, Anda dapat menyesuaikan waktu, mengganti musik, mengubah gaya animasi, atau mengedit lapisan teks tanpa harus membangun dari awal, membuatnya sempurna untuk membuat intro YouTube.

Apakah intro yang dihasilkan bebas royalti untuk penggunaan komersial?

Aset yang Anda buat adalah milik Anda berdasarkan ketentuan HeyGen, pastikan musik atau gambar pihak ketiga yang Anda unggah telah diizinkan untuk penggunaan komersial.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background