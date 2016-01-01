Generator Gadis AI untuk Video Gadis Realistis

Hasilkan voiceover alami dalam 175 bahasa menggunakan model suara bawaan HeyGen atau ciptakan suara kustom dengan rekaman singkat. Sistem ini mempertahankan nada dan konsistensi di setiap video. Saat menerjemahkan, sistem ini menciptakan kembali penyampaian sambil mempertahankan identitas suara asli. Gunakan ini dalam alur kerja pembuat video AI apa pun di mana kejelasan dan komunikasi global sangat penting.