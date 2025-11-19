Setiap GIF dibuat dengan prioritas pengulangan yang mulus. Animasi mengalir secara alami dari frame terakhir kembali ke frame pertama, membuatnya ideal untuk ditonton berulang-ulang dalam percakapan, umpan, dan semat, terutama dengan GIF yang berulang. Ini memastikan pesan Anda tetap halus dan visualnya menyenangkan tanpa ada reset yang mencolok pada GIF yang Anda buat.