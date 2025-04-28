Ubah selfie, seni karakter, atau foto produk menjadi klip pertarungan penuh energi dengan generator pertarungan AI HeyGen. Unggah satu atau dua gambar, pilih gaya, sesuaikan koreografi dan suara, serta ekspor animasi HD yang telah dipoles siap untuk TikTok, Reels, Shorts, atau video pertarungan AI Anda.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Buatlah klip pendek yang menarik perhatian dan meme reaksi menggunakan teman, karakter, atau hewan peliharaan sebagai tokoh utama.
Prototipe adegan pertarungan untuk trailer, pitch deck, atau pameran karakter tanpa harus memiliki jalur produksi animasi yang lengkap.
Buatlah perbandingan pertarungan yang menyenangkan untuk fitur produk, demo berdampingan, atau video promosi bertema yang menonjol di linimasa dengan adegan pertarungan yang epik.
Ilustrasikan kontras, debat, atau reka ulang sejarah dengan menggunakan aksi yang distilir dan tidak kekerasan untuk meningkatkan keterlibatan
Mengapa HeyGen adalah yang Terbaik untuk Video Pertarungan AI
HeyGen membuat pembuatan film aksi menjadi mudah diakses, terutama bagi mereka yang menciptakan video pertarungan AI. Mesin kami menggabungkan pemetaan wajah, sintesis gerakan, dan efek visual sinematik sehingga para kreator dan pemasar dapat menghasilkan adegan pertarungan yang menarik tanpa keahlian animasi, rig, atau studio, sempurna untuk video pertarungan yang penuh aksi.
Hasilkan klip pertarungan singkat dalam hitungan menit dan lakukan iterasi dengan segera. HeyGen menghasilkan aksi yang bergaya, tidak grafis yang cocok untuk dibagikan di media sosial dan bercerita dengan generator video AI canggihnya.
Pilih bingkai, gaya bertarung, gerakan kamera, dan intensitas koreografi. Atur waktu dengan teliti, tambahkan efek suara, dan ganti latar belakang hanya dengan satu klik.
Ekspor versi yang dioptimalkan untuk platform: vertikal untuk Reels dan Shorts, persegi untuk feed, dan landscape untuk YouTube. Setiap ekspor mencakup opsi teks dan thumbnail.
Pemetaan wajah foto-ke-aksi
Unggah foto atau karya seni yang jelas dan HeyGen akan memetakan fitur wajah ke rig animasi untuk ekspresi yang autentik dan gerakan yang konsisten dengan perspektif.
Preset gaya dan paket koreografi
Pilih dari gaya seperti duel anime, pertandingan tinju, kung fu, efek visual sinematik, dan perkelahian arkade. Setiap preset mencakup templat gerakan dan bahasa kamera yang disesuaikan dengan genre tersebut.
Latar belakang, properti, dan efek lingkungan
Beralih adegan secara instan: stadion, atap perkotaan, arena, dan latar belakang fantasi. Tambahkan percikan, debu, gerakan lambat, dan kilatan dampak untuk penekanan sinematik dalam video pertarungan Anda.
Desain suara dan perpustakaan SFX
Tambahkan efek pukulan, suara keramaian, musik latar, dan dentuman dramatis dari perpustakaan SFX yang tersedia. Sinkronkan audio dengan frame kunci atau biarkan HeyGen mengatur waktu efek secara otomatis sesuai dengan aksi.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Pertarungan AI
Hidupkan pertarungan imajiner Anda dengan empat langkah sederhana dan cepat ini.
Sediakan satu atau dua gambar dengan wajah yang jelas atau seni karakter untuk pembuatan video dari gambar. Untuk hasil terbaik gunakan tampilan depan atau tiga perempat.
Pilih genre, setelan kamera, dan intensitas dampak. Pilih latar belakang atau unggah milik Anda sendiri untuk generator video pertarungan AI.
Tambahkan musik, efek suara, dan teks subtitle. Atur kecepatan, titik loop, dan frame dampak.
Render klip pertarungan, pratinjau, kemudian ekspor HD, preset sosial, atau GIF. Edit dan buat ulang segmen tertentu sesuai kebutuhan.
Sebuah generator pertarungan AI mengubah foto diam atau seni karakter menjadi adegan pertarungan animasi menggunakan pemetaan wajah, templat gerakan, dan VFX. HeyGen mengotomatiskan koreografi, pergerakan kamera, dan suara sehingga Anda dapat membuat klip aksi yang dapat dibagikan tanpa keahlian animasi.
Ya, Anda dapat membuat video pertarungan AI. HeyGen menghasilkan aksi yang bergaya dan tidak grafis secara default serta mencakup filter mode aman. Anda dapat lebih membatasi intensitas dan menghilangkan darah atau senjata yang realistis untuk memenuhi kebijakan platform dan standar komunitas dalam video pertarungan yang dihasilkan AI Anda.
Unggah satu gambar untuk aksi subjek tunggal atau dua gambar untuk adegan berhadapan. Format yang didukung meliputi JPG, PNG, dan berkas seni berkualitas tinggi untuk hasil terbaik.
Ya. Pilih dari paket koreografi dan preset kamera, kemudian sesuaikan tempo, gerakan lambat, dan transisi sudut dengan kontrol yang sederhana—tanpa perlu keyframing.
Tentu saja. Unggah trek audio kustom atau pilih dari perpustakaan musik dan efek suara berlisensi HeyGen. Sinkronkan suara dengan dampak atau biarkan sistem secara otomatis menyesuaikan efek dengan aksi.
Ekspor MP4 dalam HD dan 4K, GIF, serta preset vertikal atau persegi yang siap untuk platform. Setiap ekspor dapat mencakup teks caption dan gambar thumbnail yang dapat dipilih.
Batasan tergantung pada paket HeyGen Anda untuk pembuat video pertarungan AI. Percobaan gratis mencakup ekspor terbatas; paket berbayar memungkinkan resolusi yang lebih tinggi, pembuatan batch, dan pemrosesan prioritas.
Anda tetap memiliki hak atas semua konten yang Anda ciptakan. Pastikan Anda memiliki hak atas foto, musik, atau konten pihak ketiga yang Anda unggah.
Berkas yang diunggah dienkripsi selama pengiriman dan disimpan dengan aman. Berkas sementara yang terkait dengan pembuatan dihapus sesuai kebijakan retensi kami dan terdapat opsi perusahaan untuk penyimpanan pribadi serta alur kerja on-premises untuk video pertempuran Anda.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.