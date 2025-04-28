Generator Pertarungan AI untuk Pertempuran Animasi Sinematik

Ubah selfie, seni karakter, atau foto produk menjadi klip pertarungan penuh energi dengan generator pertarungan AI HeyGen. Unggah satu atau dua gambar, pilih gaya, sesuaikan koreografi dan suara, serta ekspor animasi HD yang telah dipoles siap untuk TikTok, Reels, Shorts, atau video pertarungan AI Anda.

Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Kreator sosial dan pembuat meme

Kreator sosial dan pembuat meme

Buatlah klip pendek yang menarik perhatian dan meme reaksi menggunakan teman, karakter, atau hewan peliharaan sebagai tokoh utama.

Perancang permainan dan pencerita

Perancang permainan dan pencerita

Prototipe adegan pertarungan untuk trailer, pitch deck, atau pameran karakter tanpa harus memiliki jalur produksi animasi yang lengkap.

Konten pemasaran dan produk

Konten pemasaran dan produk

Buatlah perbandingan pertarungan yang menyenangkan untuk fitur produk, demo berdampingan, atau video promosi bertema yang menonjol di linimasa dengan adegan pertarungan yang epik.

Pendidikan dan satir

Pendidikan dan satir

Ilustrasikan kontras, debat, atau reka ulang sejarah dengan menggunakan aksi yang distilir dan tidak kekerasan untuk meningkatkan keterlibatan

Mengapa HeyGen adalah yang Terbaik untuk Video Pertarungan AI

HeyGen membuat pembuatan film aksi menjadi mudah diakses, terutama bagi mereka yang menciptakan video pertarungan AI. Mesin kami menggabungkan pemetaan wajah, sintesis gerakan, dan efek visual sinematik sehingga para kreator dan pemasar dapat menghasilkan adegan pertarungan yang menarik tanpa keahlian animasi, rig, atau studio, sempurna untuk video pertarungan yang penuh aksi.

Cepat, aman, menyenangkan

Hasilkan klip pertarungan singkat dalam hitungan menit dan lakukan iterasi dengan segera. HeyGen menghasilkan aksi yang bergaya, tidak grafis yang cocok untuk dibagikan di media sosial dan bercerita dengan generator video AI canggihnya.

Kontrol kreatif penuh

Pilih bingkai, gaya bertarung, gerakan kamera, dan intensitas koreografi. Atur waktu dengan teliti, tambahkan efek suara, dan ganti latar belakang hanya dengan satu klik.

Siap untuk sosial

Ekspor versi yang dioptimalkan untuk platform: vertikal untuk Reels dan Shorts, persegi untuk feed, dan landscape untuk YouTube. Setiap ekspor mencakup opsi teks dan thumbnail.

Pemetaan wajah foto-ke-aksi

Unggah foto atau karya seni yang jelas dan HeyGen akan memetakan fitur wajah ke rig animasi untuk ekspresi yang autentik dan gerakan yang konsisten dengan perspektif.

gambar ke video

Preset gaya dan paket koreografi

Pilih dari gaya seperti duel anime, pertandingan tinju, kung fu, efek visual sinematik, dan perkelahian arkade. Setiap preset mencakup templat gerakan dan bahasa kamera yang disesuaikan dengan genre tersebut.

Sebuah smartphone menampilkan antarmuka aplikasi TikTok berwarna gelap dengan latar belakang cahaya neon merah muda dan biru yang berpendar.

Latar belakang, properti, dan efek lingkungan

Beralih adegan secara instan: stadion, atap perkotaan, arena, dan latar belakang fantasi. Tambahkan percikan, debu, gerakan lambat, dan kilatan dampak untuk penekanan sinematik dalam video pertarungan Anda.

Latar Belakang dan Efek

Desain suara dan perpustakaan SFX

Tambahkan efek pukulan, suara keramaian, musik latar, dan dentuman dramatis dari perpustakaan SFX yang tersedia. Sinkronkan audio dengan frame kunci atau biarkan HeyGen mengatur waktu efek secara otomatis sesuai dengan aksi.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Pertarungan AI

Hidupkan pertarungan imajiner Anda dengan empat langkah sederhana dan cepat ini.

Langkah 1

Unggah foto atau karya seni

Sediakan satu atau dua gambar dengan wajah yang jelas atau seni karakter untuk pembuatan video dari gambar. Untuk hasil terbaik gunakan tampilan depan atau tiga perempat.

Langkah 2

Pilih gaya dan koreografi

Pilih genre, setelan kamera, dan intensitas dampak. Pilih latar belakang atau unggah milik Anda sendiri untuk generator video pertarungan AI.

Langkah 3

Sesuaikan audio dan waktu

Tambahkan musik, efek suara, dan teks subtitle. Atur kecepatan, titik loop, dan frame dampak.

Langkah 4

Hasilkan dan ekspor

Render klip pertarungan, pratinjau, kemudian ekspor HD, preset sosial, atau GIF. Edit dan buat ulang segmen tertentu sesuai kebutuhan.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator pertarungan AI?

Sebuah generator pertarungan AI mengubah foto diam atau seni karakter menjadi adegan pertarungan animasi menggunakan pemetaan wajah, templat gerakan, dan VFX. HeyGen mengotomatiskan koreografi, pergerakan kamera, dan suara sehingga Anda dapat membuat klip aksi yang dapat dibagikan tanpa keahlian animasi.

Apakah video pertarungan yang dibuat aman untuk platform sosial?

Ya, Anda dapat membuat video pertarungan AI. HeyGen menghasilkan aksi yang bergaya dan tidak grafis secara default serta mencakup filter mode aman. Anda dapat lebih membatasi intensitas dan menghilangkan darah atau senjata yang realistis untuk memenuhi kebijakan platform dan standar komunitas dalam video pertarungan yang dihasilkan AI Anda.

Berapa banyak foto yang dapat saya unggah dan jenis file apa saja yang didukung?

Unggah satu gambar untuk aksi subjek tunggal atau dua gambar untuk adegan berhadapan. Format yang didukung meliputi JPG, PNG, dan berkas seni berkualitas tinggi untuk hasil terbaik.

Bisakah saya mengontrol koreografi dan sudut kamera?

Ya. Pilih dari paket koreografi dan preset kamera, kemudian sesuaikan tempo, gerakan lambat, dan transisi sudut dengan kontrol yang sederhana—tanpa perlu keyframing.

Bisakah saya menambahkan musik dan suara latar saya sendiri?

Tentu saja. Unggah trek audio kustom atau pilih dari perpustakaan musik dan efek suara berlisensi HeyGen. Sinkronkan suara dengan dampak atau biarkan sistem secara otomatis menyesuaikan efek dengan aksi.

Format dan ukuran ekspor apa saja yang tersedia?

Ekspor MP4 dalam HD dan 4K, GIF, serta preset vertikal atau persegi yang siap untuk platform. Setiap ekspor dapat mencakup teks caption dan gambar thumbnail yang dapat dipilih.

Apakah ada batasan jumlah video pertarungan yang bisa saya buat?

Batasan tergantung pada paket HeyGen Anda untuk pembuat video pertarungan AI. Percobaan gratis mencakup ekspor terbatas; paket berbayar memungkinkan resolusi yang lebih tinggi, pembuatan batch, dan pemrosesan prioritas.

Siapa yang memiliki video yang saya buat?

Anda tetap memiliki hak atas semua konten yang Anda ciptakan. Pastikan Anda memiliki hak atas foto, musik, atau konten pihak ketiga yang Anda unggah.

Bagaimana HeyGen menangani privasi dan unggahan yang dihapus?

Berkas yang diunggah dienkripsi selama pengiriman dan disimpan dengan aman. Berkas sementara yang terkait dengan pembuatan dihapus sesuai kebijakan retensi kami dan terdapat opsi perusahaan untuk penyimpanan pribadi serta alur kerja on-premises untuk video pertempuran Anda.

