Langkah 1 Jelaskan ide Anda atau unggah referensi Masukkan teks, tempelkan skrip singkat, atau unggah gambar yang menangkap suasana untuk pembuatan video Anda. HeyGen akan menggunakan ini untuk mengusulkan garis besar adegan dan arah visual yang mencerminkan konsep Anda.

Langkah 2 Pilih gaya, format, dan durasi Pilih gaya artistik, atur rasio aspek, dan tentukan durasi video yang diinginkan. Ini akan mempersiapkan kanvas untuk klip sosial, loop latar belakang, atau potongan naratif yang lebih panjang.

Langkah 3 Haluskan adegan, gerakan, dan audio Tinjau setiap adegan, sesuaikan deskripsi, dan atur intensitas gerakan untuk video AI Anda. Tambahkan voiceover, musik, dan teks untuk memperkuat seni dalam cerita atau suasana yang jelas. Penyesuaian kecil dapat secara dramatis mengubah nuansa karya akhir.