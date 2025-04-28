Ubah teks biasa, skrip, atau garis besar menjadi video animasi menggunakan AI tanpa perlu membuat storyboard atau keyframe. Generator animasi AI HeyGen menciptakan adegan, gerakan, dan narasi untuk Anda sehingga Anda dapat fokus pada pesan, bukan pada pekerjaan manual.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Ubah fitur kompleks menjadi penjelas animasi sederhana yang menunjukkan nilai dalam waktu kurang dari dua menit.
Umumkan fitur baru, kampanye, atau penawaran dengan promo animasi yang terlihat seolah-olah dibuat oleh studio profesional. Gunakan tipografi dinamis, tiruan antarmuka pengguna animasi, dan ajakan bertindak yang berani untuk mendorong klik dan pendaftaran.
Ubah tweet, potongan blog, dan pengumuman menjadi klip animasi vertikal untuk Reels, TikTok, dan Shorts. Tambahkan caption otomatis, stiker, dan elemen animasi untuk tetap menarik perhatian bahkan saat tanpa suara dalam video AI Anda.
Gantilah dokumen PDF panjang dan presentasi slide dengan modul animasi yang akan diselesaikan orang. Gunakan avatar untuk memandu pelatihan, diagram untuk menjelaskan proses, dan penandaan untuk menyoroti apa yang paling penting.
Ubah rencana pelajaran, artikel, dan catatan menjadi animasi edukasi yang ringkas. Gabungkan diagram, garis waktu, dan adegan karakter sederhana dalam video animasi Anda untuk menjelaskan konsep dengan jelas.
Ceritakan kisah merek, perjalanan pelanggan, atau narasi pendiri dengan adegan animasi yang terasa manusiawi. Gabungkan avatar AI dengan latar belakang animasi untuk menciptakan klip cerita yang dapat dibagikan dalam hitungan menit.
Mengapa HeyGen adalah Generator Animasi AI Terbaik
HeyGen dibangun untuk para kreator, pemasar, dan tim yang membutuhkan animasi berkualitas tinggi secara masif tanpa kompleksitas tradisional dalam pembuatan video. Setiap fitur dirancang agar cepat, kolaboratif, dan sesuai dengan merek dalam pembuatan video.
Buat animasi yang terlihat seolah-olah dibuat oleh tim profesional, meskipun Anda bekerja sendiri. Avatar, grafis gerak, dan tata letak semuanya disesuaikan untuk terasa modern dan siap digunakan di berbagai platform.
Kunci logo, warna, font, dan lower thirds agar setiap video tampak dan terasa seperti perusahaan Anda. Paket merek dan templat menjaga seluruh tim tetap selaras meskipun mereka bukan ahli video.
Hasilkan berbagai variasi hook, CTA, dan format dalam hitungan menit. Gunakan apa yang efektif, sesuaikan apa yang tidak, dan terus luncurkan animasi baru tanpa mengurangi kecepatan.
Teks menjadi video animasi dengan satu klik
Ketik apa yang ingin Anda jelaskan, jual, atau umumkan dan biarkan HeyGen membangun versi pertama untuk Anda. AI mengubah ide Anda menjadi naskah terstruktur, adegan, dan tata letak animasi yang sesuai dengan tujuan Anda. Anda mendapatkan draf video animasi lengkap dalam hitungan menit, siap untuk disempurnakan daripada harus memulai dari awal yang kosong.
Animasikan avatar, ikon, dan adegan secara otomatis
Pilih avatar yang dapat berbicara secara realistis atau karakter sederhana dan saksikan mereka beranimasi dengan sinkronisasi bibir dan gerakan yang sempurna. Tambahkan ikon, bentuk, dan grafis gerak sehingga setiap poin memiliki visual yang jelas. Mesin akan mengatur waktu dan transisi secara otomatis sehingga animasi Anda terasa halus dan profesional tanpa perlu keyframe manual.
Pengisi suara otomatis, teks terjemahan, dan desain suara
Hasilkan voiceover alami dalam hitungan detik dalam berbagai bahasa dan nada yang sesuai dengan merek Anda. HeyGen menambahkan subtitle dan desain suara dasar untuk Anda sehingga setiap video siap untuk dipublikasikan di berbagai platform. Anda dapat menyesuaikan kecepatan, penekanan, dan tempo dengan kontrol yang mudah untuk menjaga penonton tetap menonton hingga akhir.
Edit adegan dengan instruksi teks yang sederhana
Perbarui animasi Anda hanya dengan memberi tahu HeyGen apa yang harus diubah. Minta untuk mempersingkat bagian, mengganti visual, mengubah seruan untuk bertindak, atau menyesuaikan latar belakang dan lihat perubahannya dalam hitungan detik. Untuk kontrol yang lebih detail, masuk ke editor garis waktu untuk menyesuaikan tembakan tertentu sementara generasi video AI menjaga semuanya tetap sinkron.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Animasi AI
Anda tidak memerlukan pengalaman animasi atau kemampuan mengedit untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. HeyGen memandu Anda dari ide hingga ekspor melalui alur yang sederhana dan terarah.
Tempelkan skrip yang sudah ada, masukkan artikel, atau tulis petunjuk singkat tentang video yang ingin Anda buat dengan AI. HeyGen akan menyusunnya menjadi narasi yang rapi dengan adegan, irama, dan seruan tindakan yang jelas, sempurna untuk para kreator konten.
Pilih avatar yang dapat berbicara atau pembawa acara sederhana, pilih gaya animasi, dan tentukan rasio aspek untuk web, sosial, atau presentasi menggunakan generator video AI. Sesuaikan font, warna, dan logo dengan kit merek Anda hanya dengan satu klik.
Klik generate dan biarkan HeyGen membangun animasi lengkap dengan adegan, transisi, voiceover, dan caption. Sistem akan memetakan visual ke skrip sehingga setiap baris memiliki momen di layar yang jelas.
Gunakan kontrol sederhana untuk mengatur waktu, mengganti visual, atau menyesuaikan nada suara. Segera duplikat video ke dalam bahasa baru untuk menjangkau audiens global dengan animasi inti yang sama.
Sebuah generator animasi AI adalah alat yang mengubah teks, skrip, atau ide menjadi video animasi secara otomatis. Alih-alih merancang setiap frame atau merakit karakter dengan tangan, AI menciptakan adegan, gerakan, dan suara latar untuk Anda.
Tidak, Anda dapat membuat video animasi pertama Anda tanpa perlu memiliki latar belakang pengeditan. Antarmuka dibangun mengelilingi petunjuk sederhana, templat, dan langkah-langkah terbimbing yang lebih terasa seperti mengisi formulir daripada mempelajari generator video AI yang kompleks.
Anda dapat membuat penjelasan produk, promosi pemasaran, modul orientasi dan pelatihan, video pendek sosial, dan klip cerita naratif. Gunakan avatar untuk konten gaya 'talking head' atau manfaatkan grafis gerak yang sederhana untuk penjelasan yang mudah.
Ya, Anda dapat mengunggah logo, font, warna merek, tangkapan layar, dan foto produk langsung ke HeyGen. Aset-aset ini dapat digunakan kembali di berbagai proyek sehingga setiap video animasi tetap konsisten dengan identitas visual Anda.
HeyGen mendukung banyak bahasa, aksen, dan gaya suara sehingga Anda dapat menyesuaikan animasi yang sama untuk berbagai pasar menggunakan penerjemah video. Anda dapat mengganti bahasa narasi sambil menjaga keselarasan visual dan waktu.
Ya, setiap adegan dapat diedit sepenuhnya setelah dibuat. Anda dapat mengubah visual, menulis ulang dialog, menyesuaikan waktu, atau mengganti avatar tanpa harus membuat ulang video secara keseluruhan.
Video yang dibuat di HeyGen dirancang untuk digunakan dalam pemasaran, penjualan, dukungan, dan komunikasi internal. Anda dapat menggunakannya di situs web Anda, dalam kampanye, dan dalam aset yang dihadapkan kepada klien sesuai dengan ketentuan rencana Anda.
Kebanyakan pengguna dapat beralih dari ide ke animasi siap bagikan dalam hitungan menit, bukan hari atau minggu. Promo sederhana dan klip sosial seringkali cukup dengan satu kali proses, sementara penjelasan yang lebih kompleks mungkin memerlukan beberapa iterasi cepat.
Ya, beberapa anggota tim dapat bekerja dalam ruang kerja yang sama, berbagi templat, dan menggunakan kembali aset. Peninjau dapat meninggalkan komentar dan meminta perubahan sehingga Anda tidak perlu mengirimkan file bolak-balik.
Alat tradisional mengharapkan Anda untuk mendesain, menganimasikan, dan mengedit setiap detail secara manual. HeyGen menggunakan AI untuk menghasilkan struktur, visual, dan narasi untuk Anda sehingga Anda dapat langsung beralih ke penyempurnaan dan pengiriman.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.