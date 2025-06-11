Unggah video atau tempelkan tautan dan dapatkan teks terjemahan yang akurat dan dapat diedit dalam beberapa menit. HeyGen mentranskripsi audio, menyesuaikan waktu, dan mengekspor subtitle SRT atau subtitle yang terbakar langsung ke dalam video sehingga konten Anda dapat diakses dan dioptimalkan untuk platform tanpa perlu penulisan subtitle secara manual.
Video singkat dengan keterangan lebih baik performanya di platform yang umumnya ditonton tanpa suara, terutama ketika Anda menambahkan subtitle ke dalam video. HeyGen menghasilkan teks terjemahan yang mudah dibaca dan animasi keterangan yang meningkatkan kemungkinan video ditonton dan durasi tonton untuk Reels, Shorts, dan Stories.
Buatlah video pelatihan dan pembaruan perusahaan menjadi mudah diakses. Pelajaran dengan caption otomatis dan ringkasan rapat membantu rekan kerja yang bukan penutur asli bahasa dan yang memiliki gangguan pendengaran untuk mengikuti konten dan mencari poin kunci dalam transkrip.
Tambahkan keterangan pencarian pada video produk agar penonton dapat dengan cepat memindai manfaatnya. Ekspor file SRT untuk pemutar web dan versi terbakar untuk iklan sosial agar jangkauan dan kejelasan maksimal.
Percakapan panjang memerlukan caption yang menyadari pembicara. HeyGen mengidentifikasi pembicara, memberikan cap waktu pada dialog, dan menghasilkan trek subtitle yang rapi yang mempercepat proses penyuntingan dan penerbitan untuk klip yang diolah ulang.
Pastikan kepatuhan dengan menambahkan teks tertutup dan transkrip yang dapat diunduh. Fitur ekspor teks dan branding HeyGen membantu Anda memenuhi aturan aksesibilitas dan menyediakan bukti kepatuhan untuk audit.
Lokalkan trek teks film untuk pasar baru dengan menggunakan penerjemah video dan opsi suara multibahasa. HeyGen meregenerasi waktu dan subjudul sehingga video yang dilokalkan terasa asli dan menjaga tempo tetap utuh, memungkinkan Anda menambahkan subjudul ke video dengan mulus.
Mengapa HeyGen adalah Alat Terbaik untuk Menambahkan Teks pada Video
HeyGen menggabungkan transkripsi cepat, penentuan waktu kualitas manusia, dan kontrol gaya sederhana sehingga tim dan kreator dapat menambahkan teks pada video secara massal. Tingkatkan retensi, dorong keterlibatan, dan penuhi standar aksesibilitas tanpa alat yang rumit.
Hasilkan teks terjemahan dalam hitungan menit dengan tanda baca dan deteksi pembicara. HeyGen memperbaiki kesalahan umum dan memberikan cap waktu pada baris-baris sehingga subjudul Anda sesuai dengan aliran wicara yang alami dan tetap mudah dibaca.
Pilih jenis huruf, ukuran, posisi, dan animasi. Edit transkrip secara manual atau terima perbaikan yang disarankan, kemudian ekspor dalam format SRT, VTT, atau versi burn-in yang disesuaikan untuk platform sosial dan pemutar web.
Hasilkan kelompok teks berjudul dan trek subtitle yang telah dilokalisasi dengan alat penerjemah video. Buat teks berjudul dalam berbagai bahasa dan ekspor untuk audiens global tanpa perlu merekam ulang atau menerjemahkan secara manual.
Pembuatan caption otomatis dengan deteksi pembicara
HeyGen secara otomatis menyalin audio yang diucapkan dan mendeteksi pergantian pembicara sehingga caption tetap akurat dalam wawancara, panel, dan rekaman suara banyak. Sistem ini menerapkan tanda baca cerdas dan memecah baris untuk keterbacaan, menghasilkan trek subtitle yang rapi yang dapat Anda edit atau ekspor sebagai file SRT dan VTT menggunakan generator subtitle. Ini menghemat waktu berjam-jam dibandingkan dengan penyalinan manual dan memastikan aksesibilitas bagi penonton yang mengandalkan caption dalam video online.
Penentuan waktu yang presisi dan penyelarasan frame yang akurat
Teks terjemahan disesuaikan dengan audio pada tingkat suku kata dan frasa sehingga teks muncul secara alami bersamaan dengan ucapan. Mesin penentu waktu HeyGen menyesuaikan untuk jeda, tumpang tindih, dan musik sehingga subtitle tidak menutupi adegan penting, menjadikannya alat yang sangat penting untuk penyuntingan video. Ekspor termasuk file dengan kode waktu yang akurat siap untuk caption tertutup, unggahan sosial, dan alur kerja siaran.
Kontrol gaya dan preset platform
Terapkan font, warna, margin area aman, dan gaya caption animasi dengan satu klik. HeyGen menyertakan preset untuk Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok sehingga caption tetap terbaca di berbagai rasio aspek. Baik Anda memerlukan caption sosial yang permanen atau file yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan untuk pemutar streaming, opsi penataan memastikan video Anda sesuai dengan merek dan mematuhi konvensi platform.
Alur kerja penulisan caption batch dan lokalalisasi
Proses banyak video sekaligus dengan memetakan data CSV atau unggahan folder ke template. HeyGen kemudian menghasilkan caption, trek subtitle lokal, dan paket ekspor untuk setiap bahasa. Dikombinasikan dengan penerjemah video kami, Anda dapat membuat voiceover terjemahan dan subtitle sinkronisasi untuk memperluas jangkauan dengan cepat tanpa membuat master video baru.
Cara Menambahkan Teks pada Video secara Masal dengan HeyGen
Tambahkan teks pada video Anda dalam empat langkah mudah.
Tambahkan file video Anda atau tempelkan tautan publik. HeyGen mendukung format umum dan impor dari cloud sehingga Anda dapat memulai dengan segera.
Pilih bahasa yang diucapkan dan jalankan transkripsi. HeyGen mendeteksi pembicara, memasukkan tanda baca, dan menyelaraskan baris dengan audio untuk waktu yang tepat, menjadikannya alat pengeditan video yang efektif untuk menghasilkan subtitle.
Tinjau transkrip tersebut, perbaiki setiap baris, dan pilih gaya teks atau preset platform. Tambahkan terjemahan terbakar atau pertahankan teks terpisah untuk pemutaran yang dapat diaktifkan.
Ekspor file SRT, VTT, atau MP4 yang telah terintegrasi teks untuk Feed, Stories, atau pemutar web guna meningkatkan aksesibilitas teks video Anda. Gunakan ekspor kelompok untuk membuat paket multi-bahasa dan aset yang siap diunggah untuk manajer iklan.
Unggah video Anda atau tempelkan tautan, pilih bahasa yang digunakan, dan jalankan transkripsi otomatis. Edit transkrip jika diperlukan, pilih opsi penataan atau ekspor, dan kemudian ekspor file SRT, VTT, atau video dengan teks terbakar yang siap untuk didistribusikan.
HeyGen menyediakan caption otomatis dengan akurasi tinggi lengkap dengan tanda baca dan deteksi pembicara. Akurasi bergantung pada kejernihan audio dan kebisingan latar belakang. Anda dapat mengedit transkrip secara manual untuk memastikan kebenaran 100% dan mengekspor file caption yang telah final menggunakan generator caption.
Ekspor file subtitle lembut seperti SRT dan VTT untuk pemutar yang mendukung caption yang dapat diaktifkan atau nonaktifkan, atau ekspor MP4 yang telah terbakar dengan caption yang langsung dirender dalam video untuk pengalaman menonton yang lebih baik. HeyGen juga mengemas varian bahasa untuk ekspor massal, memungkinkan Anda menambahkan subtitle ke video dalam berbagai bahasa.
Ya. Pilih jenis huruf, ukuran, warna, kotak latar belakang, dan margin area aman. HeyGen menyertakan preset yang dioptimalkan untuk platform sosial sehingga keterangan tetap terbaca di ponsel dan desktop.
Ya. Gunakan video translator untuk menghasilkan skrip terjemahan dan trek subtitle. HeyGen menyinkronkan teks terjemahan dengan penyesuaian waktu sehingga video yang telah dilokalisasi terasa alami dalam setiap bahasa.
Ya. Gunakan alur kerja batch untuk memproses folder atau memetakan entri CSV ke template. HeyGen akan menghasilkan caption, trek terlokalisasi, dan paket ekspor untuk semua video dalam pekerjaan tersebut.
Transkrip yang dapat dicari dan keterangan tertanam meningkatkan aksesibilitas dan menambah waktu di halaman, yang dapat meningkatkan visibilitas organik. File SRT/VTT juga membantu platform mengindeks konten yang diucapkan untuk penemuan yang lebih baik, meningkatkan visibilitas dari keterangan video.
HeyGen mengenkripsi unggahan dan menyimpan aset yang dihasilkan dengan aman, memastikan proyek penyuntingan video Anda tetap terlindungi. Anda tetap memiliki hak atas konten Anda dan dapat mengontrol pengaturan berbagi, retensi, dan ekspor sesuai dengan kebutuhan privasi Anda.
