HeyGen secara otomatis menyalin audio yang diucapkan dan mendeteksi pergantian pembicara sehingga caption tetap akurat dalam wawancara, panel, dan rekaman suara banyak. Sistem ini menerapkan tanda baca cerdas dan memecah baris untuk keterbacaan, menghasilkan trek subtitle yang rapi yang dapat Anda edit atau ekspor sebagai file SRT dan VTT menggunakan generator subtitle. Ini menghemat waktu berjam-jam dibandingkan dengan penyalinan manual dan memastikan aksesibilitas bagi penonton yang mengandalkan caption dalam video online.