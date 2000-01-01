background leftbackground right
Bagaimana Publicis Groupe menggunakan HeyGen untuk menyesuaikan 100.000 catatan ucapan terima kasih

INDUSTRI:Perusahaan
DEPARTEMEN:Lokalisasi
LOKASI:🌍 Paris, Prancis
Didirikan pada tahun 1926, Publicis Groupe kini merupakan grup komunikasi terbesar kedua di dunia dan pemimpin dalam pemasaran, komunikasi, dan transformasi bisnis digital. Setiap tahun, kelompok pimpinan senior berusaha keras dan membuat video ucapan terima kasih perayaan untuk para karyawan.

Untuk Publicis Groupe, tahun 2023 merupakan tahun yang penuh dengan pencapaian baru. Mereka mencatatkan rekor keuangan dan menjadi agen saham dengan performa terbaik, dengan peningkatan harga saham sebesar 41%. Tahun ini juga merupakan tahun revolusi AI, yang menjadi alat yang luar biasa ketika digabungkan dengan kreativitas manusia. Jadi, wajar saja mereka menggunakan AI untuk membuat catatan ucapan terima kasih yang terbaik.

Menggunakan Avatar Video HeyGen, OpenAI, Azure, ElevenLabs, dan alat lainnya, Publicis Groupe menciptakan avatar digital dari CEO mereka, Arthur Sadoun, dan mengirimkan 100.000 catatan terima kasih kepada setiap karyawan. Setiap video dipersonalisasi untuk merayakan minat dan gairah mereka. Proyek ini mengubah selamanya cara Publicis Groupe memikirkan peran AI dalam kreativitas. Ini bukan tentang teknologi. Ini tentang membuat setiap orang merasa diperhatikan.

