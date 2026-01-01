Ratava adalah agensi media berbasis AI yang memadukan teknik pembuatan film tradisional dengan avatar AI dan alat generatif untuk membuat video untuk komunikasi B2B, pemasaran, penjualan, dan pesan internal. Dipimpin oleh direktur kreatif Maximus Jenkins dan Kaleb Manske, Ratava bekerja sama dengan klien di berbagai agensi pemasaran, broker, dan waralaba yang semuanya membutuhkan konten video dinamis dalam volume tinggi tanpa beban berat produksi tradisional.

Sebelum mengintegrasikan HeyGen, Ratava menghadapi hambatan berulang. Setiap sesi pengambilan gambar dengan klien, terutama dengan para eksekutif, membutuhkan penjadwalan yang sangat presisi, banyak pengambilan ulang, dan koordinasi yang intensif. “Kami akan melakukan satu sesi dengan seorang CEO dan harus memastikan semuanya sempurna pada hari itu,” kata Maximus. Jika ada sesuatu yang tidak terekam dengan benar, hampir tidak ada cara mudah untuk mengulanginya. Para eksekutif sering kekurangan waktu, tidak nyaman di depan kamera, atau tidak tersedia untuk pengambilan ulang, sehingga satu kesempatan yang terlewat bisa menghambat keseluruhan proyek.

Proses produksi itu sendiri semakin menambah beban. Hari pengambilan gambar yang terbatas menciptakan tenggat waktu yang ketat, sementara talenta yang gugup atau tidak percaya diri di depan kamera memperlambat momentum. Proses pascaproduksi membuat proyek berjalan lebih lama lagi, sehingga sulit untuk menghadirkan konten baru dengan cepat. “Salah satu tantangan terbesar adalah sekadar membuat seseorang mau tampil di depan kamera,” jelas Maximus. Bagi klien yang membutuhkan output video yang konstan dan dipersonalisasi, keterbatasan ini membuat upaya untuk melakukan skala hampir mustahil.

Membangun pustaka avatar yang dapat digunakan kembali untuk produksi skala besar

HeyGen mengubah segalanya bagi Ratava. Dengan sekali merekam para eksekutif dan membangun pustaka avatar, Ratava dapat menghasilkan konten baru sesuai permintaan tanpa perlu sesi pengambilan gambar lagi, baik itu beberapa hari, bulan, bahkan bertahun-tahun kemudian. “Sekarang, kami bisa membuat pustaka berisi 15 hingga 30 avatar dan menghasilkan konten baru kapan pun mereka membutuhkannya,” ujar Maximus. Sesuatu yang sebelumnya terikat pada batasan pengambilan gambar langsung kini berubah menjadi sistem fleksibel dan terbuka untuk produksi video berkelanjutan.

Ruang kreativitas berkembang secara dramatis. Pitch video berevolusi dari dek statis menjadi presentasi dinamis yang menampilkan avatar para eksekutif. Pemasaran acara dibayangkan ulang dengan video hype yang dipersonalisasi sebelum konferensi, intro pembicara berbasis avatar secara langsung selama acara, dan video rekap setelahnya yang memadukan cuplikan avatar dengan rekaman waktu nyata. Alih-alih produksi satu kali, Ratava kini dapat menjalankan kampanye berkelanjutan dalam skala besar.

Bagi Maximus, dampaknya terasa secara pribadi sekaligus profesional. Berawal dari dunia perfilman tradisional, ia melihat AI sebagai kekuatan yang mendemokratisasi: “AI memungkinkan saya melakukan hal-hal yang sebelumnya mustahil, entah karena terlalu mahal, terlalu memakan waktu, atau terlalu rumit secara teknis. Sekarang, saya bisa memproduksi video dengan efek terjun payung dan variasi bahasa global tanpa perlu jutaan dolar atau satu kru lengkap.”

“HeyGen memungkinkan kami memberikan suara kepada klien kami, yang banyak di antaranya tidak nyaman berada di depan kamera. Itulah inti dari bercerita, dan sekarang siapa pun bisa melakukannya,” kata Kaleb. Ia juga menyoroti betapa mudahnya menggunakan platform tersebut: “Sebagai editor video, saya tidak mengalami kurva belajar sama sekali. Namun bahkan seseorang yang baru dalam dunia video pun bisa langsung terjun dan mulai membuat. Anda hanya perlu mengetikkan skrip Anda, dan langsung jalan.”

Membuktikan kekuatan AI melalui pencapaian pribadi dan profesional

Sejak mengadopsi HeyGen, Ratava telah meningkatkan produksi konten di setiap kasus penggunaan utama sekaligus menghemat waktu dan membuka peluang kreatif baru.

Kecepatan dalam skala besar : Waktu pengerjaan video bergaya wawancara berkurang dari hitungan minggu menjadi hanya satu hari. “Kami selesai dan berkata, ‘Aku membuat ini hari ini.’ Itu belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Kaleb.

Jangkauan global : Memanfaatkan lokalisasi bahasa untuk berekspansi ke pasar berbahasa Spanyol dan Prancis tanpa harus fasih secara native. "Saya bisa melakukan pitch kepada penutur bahasa Arab atau Prancis tanpa mengetahui bahasanya," tambah Maximus.

Personalisasi secara mendalam: Tingkat pembukaan video pada kampanye outreach meningkat dari 10% menjadi 30–40% berkat pesan avatar yang dipersonalisasi.

Momen ajaib bagi Maximus datang ketika ia melihat kualitas lip-sync HeyGen beraksi. “Saya mengunggah suara saya dan melihat avatar saya berbicara dengan wajah klien saya, dan hasilnya tampak sempurna.” Bagi Kaleb, momen itu adalah ketika ia mengirim video “selamat pagi” kepada ibunya. “Ia membalas, ‘I love you too,’ dan sama sekali tidak tahu itu adalah AI. Saat itulah saya tahu betapa nyatanya teknologi ini.”

Sejak itu, HeyGen telah menjadi fondasi bagi model bisnis Ratava. Mereka mengintegrasikannya ke dalam CRM mereka, sehingga memungkinkan pengiriman video yang terotomatisasi dan terlokalisasi. “Sekarang, 98% video kami menyertakan avatar HeyGen dalam beberapa bentuk,” kata Maximus. “Ini sudah menjadi bagian dari toolkit kami, seperti aktor yang bisa kami gunakan kapan saja.”

Seiring Ratava terus berkembang, HeyGen tetap menjadi inti dari visi mereka: memberdayakan klien untuk menceritakan kisah yang lebih baik, lebih cepat, dan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan cara tradisional. “Kami membangun bisnis kami di atas HeyGen,” ujar Maximus. “Hasilnya sudah berbicara sendiri.”