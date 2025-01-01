Menciptakan jalur paling manusiawi menuju adopsi produk digital

Pelanggan Pyne biasanya menggunakan strategi pertumbuhan yang dipimpin produk (PLG) untuk mendapatkan atau memperluas pelanggan mereka. “Meningkatkan pendampingan pelanggan tanpa meningkatkan biaya sangat penting bagi perusahaan dengan ambisi pertumbuhan tinggi dan produk yang kompleks di mana pengguna perlu memahami cerita di balik produk dan cara menggunakannya. Pelanggan kami melatih avatar Pyne dengan playbook penjualan dan layanan pelanggan yang paling sering digunakan untuk mencapai hal tersebut,” ujar Roman.

“Demo produk tradisional dan proses onboarding biasanya menggunakan panduan tertulis, namun bertahun-tahun pengalaman dengan alat-alat ini menunjukkan bahwa mereka tidak berhasil menarik perhatian orang. Kita tahu melalui model perilaku bahwa manusia lebih memperhatikan ketika mendengarkan manusia lain,” kata Roman. “Kami percaya onboarding yang baik dan aktivasi pengguna terjadi dengan sentuhan manusia. Itulah cara Anda menciptakan ikatan dan kesetiaan dengan pengguna dan pelanggan Anda.”

Satu masalah adalah banyaknya edukasi produk yang terjadi di luar produk itu sendiri. Pyne membuat edukasi ini bisa terjadi di dalam produk dengan menggunakan video. Masalahnya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk memperbarui konten video.

“Merekam video produk secara individual membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Kita tahu itu efektif dan meningkatkan konversi, tetapi untuk membuat dan memperbarui video ketika ada perubahan adalah pekerjaan yang berat, terutama jika Anda ingin konten yang gesit,” ujar Roman.

Dengan Pyne, pengguna dapat menjelajahi produk seolah-olah ada ahli produk terbaik di samping mereka. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyederhanakan pengalaman produk yang kompleks, mengenalkan setiap pengguna dengan sentuhan pribadi, dan meningkatkan proses orientasi dan aktivasi. Namun untuk benar-benar memberikan sentuhan manusia, Pyne membutuhkan avatar yang paling mirip dengan kehidupan nyata.

Memilih platform video AI dengan API

Saat mencari solusi avatar untuk fitur agen demo yang dihasilkan AI-nya, Pyne mengeksplorasi Synthesia dan perusahaan lain. Roman menguji avatar mana yang paling baik dan mengecualikan yang tidak memiliki API.

“Kami ingin para pelanggan kami dapat memperbarui demo mereka secara instan melalui platform kami. Untuk itu, pengalaman yang diberikan harus lancar, jadi kami perlu menyediakan mereka dengan sebuah API,” ujar Roman. “Nilai dari API adalah memastikan ada sedikit gesekan mungkin antara memungkinkan penggunaan kasus yang diinginkan pelanggan—yang adalah untuk bereksperimen dengan alur onboarding dan aktivasi—dan platform kami. Itulah mengapa kami memilih HeyGen.”

API HeyGen terintegrasi dengan mulus untuk video avatar, avatar interaktif, dan lokalalisasi ke dalam setiap pengalaman digital. Pyne memanfaatkannya untuk fitur produk yang memungkinkan pengguna menyesuaikan skrip untuk memperbarui demo dalam hitungan detik, menerjemahkan alur ke dalam berbagai bahasa, dan mengunggah avatar sekali saja untuk semua video masa depan. Tidak diperlukan pengambilan gambar ulang atau tim produksi.

Pyne juga memilih HeyGen karena memiliki avatar yang paling berkualitas dan tampak nyata di pasaran serta paling mudah digunakan.

“Pelanggan kami datang ke produk dan melihat avatar AI lalu berkata, ‘Wow, ini sangat berbeda, dan saya suka melihatnya,’” ujar Roman. “Pengguna akhir sekarang memiliki rentang perhatian yang lebih tinggi dan dapat dengan cepat menyerap lebih banyak informasi.”

Mengaktifkan pengguna di sepanjang siklus hidup pelanggan

Dengan platform HeyGen yang didukung Pyne, perusahaan dapat mendorong adopsi, konversi, dan keterlibatan basis pengguna mereka, termasuk:

Onboarding lebih cepat dan melihat waktu untuk mendapatkan nilai 4 kali lebih cepat

Meningkatkan keterlibatan hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan tur produk konvensional

Meningkatkan konversi hingga 2,3 kali lipat

Mempertahankan pengguna 3 kali lebih baik