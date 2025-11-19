BI Studio of Emotional Intelligence is the creation of Lisa Anugwom Narh, a storyteller, author, and YouTube creator behind The 2 a.m. Code. Through her studio and channel, Lisa explores emotional intelligence, personality, and self-awareness to help people connect with their authentic selves. Her storytelling focuses on the INFJ community, one of the rarest personality types in the Myers-Briggs framework, representing only one to two percent of the population.

Misi Lisa adalah menggunakan cerita untuk membuka pikiran dan hati, membantu orang melihat pengalaman mereka dari sudut pandang yang baru. “Menurut saya, ada begitu banyak pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa ditemukan dalam sebuah cerita,” katanya. Namun, meskipun visi kreatifnya jelas, proses memproduksi konten video profesional itu sendiri berjalan lambat, mahal, dan sangat melelahkan.

Segalanya berubah ketika Lisa menemukan HeyGen. Platform video berbasis AI ini memberinya kemampuan untuk mengubah ide menjadi video profesional yang penuh emosi kapan saja dan dari mana saja. Platform ini menjadi jembatan antara kreativitasnya dan audiensnya, memungkinkannya membagikan konten bermakna dengan lebih cepat dan lebih konsisten daripada sebelumnya.

Overcoming production limits to unlock consistency

Before HeyGen, Lisa did everything herself. She was the writer, storyteller, editor, and creative director, often juggling content creation with her full-time job as a compliance officer for Los Angeles County. Every video required hours of preparation, setup, and cleanup before the creative process even began.

“Itu membutuhkan kepribadian-kepribadian yang berbeda dalam diri saya di jam-jam yang berbeda sepanjang hari untuk bisa terlaksana,” katanya. “Saya adalah orang IT, kru pencahayaan, dan editor sekaligus.” Membuat konten berarti menata ulang rumahnya, menyiapkan peralatan, dan memastikan suasana hening. “Saya harus memindahkan furnitur, memastikan anak-anak tidak di rumah, mengisi daya mikrofon dan kamera, dan memastikan semuanya tampak rapi dan sempurna,” kata Lisa.

Upaya terus-menerus ini menyebabkan keterlambatan dan rasa frustrasi. “Kalau aku belum cukup istirahat atau tidak merasa percaya diri di depan kamera, aku akan menunda pengambilan gambar,” katanya. “Ada begitu banyak alasan yang memperlambat proses.” Bahkan ketika ia jadi merekam, tahap editing dan pascaproduksi tetap menghabiskan lebih banyak waktu dan energi.

Hasilnya adalah ketidakkonsistenan. Kemampuannya untuk mengembangkan audiens terhambat oleh keterbatasan waktu yang bisa ia curahkan untuk membuat konten. “Sulit sekali menemukan waktu dan lingkungan yang tepat untuk membuat konten seperti yang saya inginkan,” katanya. “Dan ketika kamu bekerja sendirian, itu bisa sangat melelahkan secara mental.”

Embracing AI to scale storytelling without limits

Lisa’s first experience with HeyGen was one of surprise and relief. “HeyGen was a total flip from everything I was doing before,” she said. “All I need now is an idea, and it comes to life at any time of day.”

For the first time, she could produce videos without cameras, lights, or perfect conditions. Using HeyGen’s avatars and voice features, Lisa was able to create and publish videos from anywhere. “I’ve even made videos on my phone. It’s me, but a smarter version of me, delivering my message better than I ever could,” she said.

HeyGen also helped her rediscover her creative confidence. “There’s always a little anxiety when you get in front of a camera,” Lisa said. “But with HeyGen, that fear disappeared. As long as I had an idea that was well researched and authentic, I felt comfortable and confident presenting it to the world.”

“Momen ajaib”-nya datang ketika ia membuat digital twin pertamanya. “Saat saya menekan tombol generate dan melihat avatar saya berbicara dengan suara dan intonasi saya sendiri, itu adalah pengalaman paling autentik yang pernah saya rasakan,” katanya. “Saya hampir berhenti bernapas. Saya berpikir, ‘Ini tidak mungkin terjadi.’ Tapi ternyata memang terjadi.”

From that point on, Lisa saw HeyGen as more than a tool. It became a creative partner that allowed her to bring stories to life faster, smarter, and with greater emotional connection. “For the first time, I felt like I had a brand that was truly mine,” she said. “HeyGen helped me find my voice and share it with the world.”

Transforming connection and community through avatars

The most unexpected impact of using HeyGen came from the response of Lisa’s audience. “The most shocking thing was the feedback,” she said. “People feel me through my avatar. They connect with it emotionally and share it with others. They never question whether it’s real.”

Her digital twin became a bridge between her message and her viewers. “It’s me. It’s my voice. It’s my message. And it’s making a difference,” she said. Through avatars, she was able to introduce characters into her storytelling, giving her audience more depth and variety. “People look forward to seeing these characters each week. They feel alive.”

This transformation also gave Lisa freedom from perfectionism and fear. “I no longer delay videos because of how I look or how tired I feel,” she said. “I can focus on what matters most: the story and the message.”

Mencapai pertumbuhan yang terukur dan kebebasan berkreasi dengan HeyGen

Hasil dari penggunaan HeyGen oleh Lisa telah membawa perubahan besar. Channel YouTube-nya mengalami peningkatan impresi sebesar 43,8% dan pertumbuhan 70% dalam engagement video berdurasi panjang. Sekarang ia mendapatkan lebih dari 10.000 subscriber baru setiap bulan, sambil tetap menjalani pekerjaan penuh waktu dan memproduksi konten seorang diri.

“I can create videos in under two hours, complete with transitions and music,” Lisa said. “I’ve gone from struggling to keep up to consistently publishing content that resonates.”

HeyGen telah memberi Lisa kemampuan untuk memperluas jangkauan pesannya dan terhubung lebih dalam dengan audiensnya. “Sebelum HeyGen, aku terus-menerus berjuang melawan keterbatasan waktu, ruang, dan energi,” katanya. “Setelah HeyGen, aku menemukan ritmeku, audiensku, dan suaraku.”

Saran dia untuk para kreator lain itu sederhana: “Klik. Jangan takut untuk menjelajahi setiap fitur. Kamu akan terkejut dengan apa yang bisa kamu lakukan. Mulailah dengan versi gratis. Kamu hanya beberapa klik lagi dari kebebasan.”

For Lisa, HeyGen did more than simplify production. It reignited her creativity and helped her build a growing, engaged community. “It’s not just a platform,” she said. “It’s my creative partner. It helped me bring my stories to life and show up for my audience in the most authentic way possible.”