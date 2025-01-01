Selama lebih dari 150 tahun, Sibelco telah menjadi perusahaan solusi material global, yang mengkhususkan diri dalam ekstraksi dan pengolahan mineral industri. Berpusat di Belgia dengan operasi di seluruh dunia, termasuk Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia, Sibelco berkomitmen pada keberlanjutan dan inovasi, terus-menerus meningkatkan proses dan produknya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang sambil meminimalkan dampak lingkungan.

Jean-Marie Petit, Manajer Pembelajaran Digital di Sibelco, berbagi bagaimana proses tradisional dalam membuat video pelatihan internal seringkali memakan waktu berbulan-bulan. Namun, dengan HeyGen, timnya berhasil meningkatkan efisiensi secara signifikan, menyelaraskan usaha mereka dengan misi perusahaan untuk menyediakan materi pelatihan yang aman dan informatif yang akan mempermudah proses produksi rantai pasok mereka.

Tantangan

Di masa lalu, pembuatan video merupakan tantangan besar bagi tim pelatihan Sibelco. Mengamankan aktor, bepergian ke berbagai lokasi tatap muka di seluruh dunia, mengedit dan menyesuaikan setiap video untuk berbagai bahasa memakan waktu dan sumber daya yang berharga. Pendekatan tradisional ini tidak hanya membebani anggaran mereka tetapi juga menghambat kemampuan tim untuk memproduksi video dengan efisien dan efektif.

Penyelidikan tentang alat AI yang dapat mengurangi biaya dan mempercepat waktu produksi, tim Pembelajaran & Pengembangan Jean-Marie menemukan HeyGen, yang sepenuhnya mengubah alur kerja mereka. Tim tersebut tidak lagi perlu membawa aktor ke studio selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk membuat video, menghemat waktu dan energi. Dengan HeyGen, pembaruan pada konten mereka dapat dilaksanakan dengan cepat, memastikan bahwa materi pelatihan mencerminkan kebijakan dan prosedur terkini.

Solusi

Mengintegrasikan avatar AI yang seperti nyata dari HeyGen dan fitur pengucapan teks ke suara telah secara signifikan mengubah proses pelatihan Sibelco, mengurangi ketergantungan mereka terhadap vendor eksternal. Dengan memproduksi video secara in-house, tim mendapatkan kontrol yang lebih besar atas konten mereka, menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan memberdayakan tim produksi mereka untuk membuat video.

Alur kerja baru ini tidak hanya telah mempermudah proses di Sibelco tetapi juga memungkinkan mereka untuk menghasilkan video pelatihan berkualitas studio dalam skala yang lebih besar, memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman dan efisien. Dengan mempermudah proses produksi, tim L&D Jean-Marie dapat dengan cepat mengembangkan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan tertentu. Hal ini memastikan bahwa karyawan menerima instruksi yang konsisten dan jelas, mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Sebagai hasilnya, ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pelatihan tetapi juga menumbuhkan budaya keselamatan dan efisiensi di seluruh organisasi.

‍

Hasilnya

Dalam waktu kurang dari enam bulan, Sibelco telah mengubah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi video pelatihan internal. Biaya produksi video telah menurun secara dramatis, memungkinkan tim mereka untuk menghemat 1.000 euro hanya untuk satu menit konten pelatihan. Selain itu, tim mereka telah menggunakan HeyGen untuk menggambarkan potensi AI kepada tim mereka, yang sangat berharga dalam menyoroti kemungkinan transformasi AI di dalam Sibelco.

Selain itu, penggunaan HeyGen memungkinkan mereka untuk secara signifikan meningkatkan jumlah video yang mereka produksi dan rilis. Perubahan ini telah memberdayakan lebih banyak individu untuk berinovasi dan mencipta, bahkan mereka yang tidak memiliki keahlian video yang luas. Sekarang, tim mereka dapat dengan efisien memperbarui konten yang ada dan menghasilkan materi pelatihan berkualitas tinggi tanpa memperluas anggaran mereka.

‍

“Dengan HeyGen, segala sesuatu menjadi kurang rumit dan lebih intuitif. Meskipun penggunaan AI bisa menakutkan, alur kerja dengan HeyGen membuatnya mudah untuk dinavigasi, dan memungkinkan tim kami menghemat waktu dan uang sambil tetap menjaga keamanan karyawan Sibelco.”

Jean-Marie Petit

Manajer Pembelajaran Digital di Sibelco