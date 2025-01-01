“Kami telah menerima umpan balik yang sangat positif dari para peserta. Mereka merasa konten tersebut mudah diikuti berkat penjelasan singkat dan padat yang dilakukan oleh avatar animasi,” jelas Tanja. “Kami beralih dari video instruksional sederhana menjadi video yang lebih profesional dengan avatar dan suara yang sangat realistis, menghindari biaya tinggi untuk pengambilan video.”

Tanja juga mencatat dampak positif pada para pelatih: "Kami merasakan antusiasme tidak hanya dari para peserta, tetapi juga para pelatih; mereka juga lebih termotivasi untuk membuat konten pelatihan berkat HeyGen. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah besar ke depan dalam pengembangan materi kami.”

Menskalakan kurikulum pelatihan multibahasa dengan konsistensi

Menemukan metode yang mudah diakses untuk membuat konten video pelatihan yang menarik adalah langkah pertama, tantangan selanjutnya terletak pada peningkatan kurikulum secara efisien dalam berbagai bahasa untuk memenuhi kebutuhan yang beragam.

Fitur terjemahan HeyGen adalah alat yang tepat yang dibutuhkan Komatsu untuk mengubah kontennya ke dalam berbagai bahasa. Fitur pembuatan skrip platform menghasilkan draf awal yang layak dari URL situs web.

"Di Eropa, kami umumnya menyediakan konten pelatihan dalam empat bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia. Kami biasanya membuat konten sumber terlebih dahulu dalam bahasa Inggris, dan dengan fitur terjemahan dari HeyGen, kami dapat menyediakan versi terjemahan hanya dengan beberapa klik. Ini merupakan nilai tambah yang besar bagi kami," ungkap Tanja. Proses baru ini lebih efisien dari segi waktu dan anggaran dan memungkinkan tim untuk menggunakan satu bahan sumber tunggal secara efisien.

Terinspirasi oleh pengembangan baru yang dipresentasikan oleh Komatsu Eropa, entitas Komatsu lainnya secara global mengadopsi pendekatan tersebut dan secara strategis menerapkan kemampuan HeyGen dalam rencana pengembangan materi pelatihan mereka.

“Fitur terjemahan memberi kami lebih banyak keuntungan dalam skala global," ujar Tanja. "Sebagai contoh, kami memiliki ‘Pelatihan Pemahaman Hak Asasi Manusia’ yang dirancang untuk semua karyawan di seluruh entitas Komatsu, dan pelatihan ini telah diterjemahkan ke dalam 14 bahasa dengan mudah dan konsisten, berkat HeyGen.”

Hari ini, materi pelatihan Komatsu sedang diterjemahkan, disusun naskahnya, dan dianimasikan dengan menggunakan HeyGen dan Avatar Komatsu Studio di seluruh dunia. Berkat alat branding HeyGen, gaya yang konsisten dapat dijamin di berbagai negara dan budaya.

“Fakta bahwa semua video pelatihan dinarasikan oleh satu avatar yang sama dengan satu gaya yang konsisten juga memperkuat kesadaran merek. Penggunaan yang konsisten dari Avatar Studio Komatsu dan gaya visual yang seragam di seluruh video pelatihan menciptakan kehadiran merek yang dikenali secara global.”

- Tanja Bogocharova, Spesialis Desain Instruksional

Peningkatan keterlibatan peserta didik secara signifikan dan banyak kemungkinan yang dapat dijelajahi

Hasilnya berbicara sendiri. Di Komatsu, tim pelatihan mengamati bahwa 80-90% penonton kini menyelesaikan video secara keseluruhan, sementara sebelumnya penonton sering berhenti menonton setelah sepuluh menit. Selain itu, hasil kuis telah meningkat, menunjukkan bahwa karyawan menyerap konten dengan lebih efektif.

“Dengan membuat transfer pengetahuan menjadi lebih menarik dan dapat diakses lintas bahasa, HeyGen telah berperan penting dalam memberdayakan jaringan global kami, yang pada akhirnya berkontribusi pada janji merek kami – menciptakan nilai bersama – dengan pelanggan, mitra, dan rekan kerja kami di seluruh dunia,” ujar Sarah.

“Ke depan, kami berencana untuk memperluas penggunaan HeyGen. Tim pemasaran, misalnya, sudah bereksperimen dengannya untuk inisiatif seperti video sambutan untuk pameran konstruksi besar. Bersama mereka, kami juga sedang mengeksplorasi kemungkinan untuk membuat video penjelas singkat untuk situs web dan media sosial kami. Dengan HeyGen, kemungkinannya sangat luas dan kami terus mengeksplorasinya di seluruh Komatsu,” Sarah menyimpulkan.