The School of AI adalah platform pendidikan yang didirikan oleh Vivian Aranha, seorang teknolog dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang web, mobile, dan teknologi baru yang sedang berkembang. Diluncurkan awal tahun ini, School of AI dibuat untuk membantu para siswa menghadapi pasar kerja yang menantang dengan memperoleh keterampilan praktis dalam kecerdasan buatan, termasuk AI generatif, sistem berbasis agen, dan berbagai alat yang terus berkembang pesat.

Apa yang awalnya dimulai sebagai sesi kecil bergaya magang secara langsung dengan cepat mengungkap peluang yang jauh lebih besar: menjangkau lebih banyak pelajar dengan lebih efisien melalui pendidikan berbasis video. Namun, membuat konten video berkualitas tinggi secepat perkembangan AI terbukti menjadi tantangan besar, sampai Vivian menemukan HeyGen.

Mengembangkan pendidikan tanpa menambah beban kerja

Sejak awal, video menjadi pusat dari cara Vivian mengajar. “Saya bukan tipe orang yang belajar dari buku,” jelasnya. “Saya perlu melihat sesuatu secara langsung, seperti praktik di lab dan video yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja.”

Pada awalnya, School of AI mengandalkan sesi online secara langsung. Tak lama kemudian, para siswa meminta Vivian untuk merekam pelajaran agar mereka bisa belajar sesuai jadwal mereka sendiri. Meskipun hal ini masuk akal secara pedagogis, hal itu menimbulkan beban produksi yang besar.

Sebelum HeyGen, membuat kursus itu lambat, melelahkan, dan kaku. Vivian menceritakan pengembangan sebuah kursus AI unggulan pada tahun 2024 yang totalnya sekitar 60 jam konten.

“Saya merekam seluruh kursus itu sendiri,” kata Vivian. “Butuh waktu tiga bulan, dengan bekerja hampir 40 jam setiap minggu.”

Lebih parah lagi, alat AI berubah dengan sangat cepat. Vivian sering mendapati bahwa konten yang direkam hari ini sudah ketinggalan besok karena rilis model baru atau pembaruan fitur.

“Ada kalanya saya menyiapkan semuanya pada malam hari, mulai merekam keesokan harinya, lalu menyadari bahwa sudah ada yang berubah,” kata Vivian. “Saya harus mengulang semuanya dari awal.”

Dengan kecepatan seperti itu, Vivian hanya bisa membuat sekitar empat kursus per tahun, dan ia bahkan tidak menyadari betapa terbatasnya hal itu sampai ia melihat adanya alternatif lain.

Menemukan HeyGen dan memikirkan kembali apa yang mungkin dilakukan

Vivian pertama kali menemukan HeyGen saat mencari penerjemah untuk mengembangkan kursusnya ke tingkat internasional. Ia ingin menerjemahkan sebuah kursus tentang AI dan komputasi kuantum ke dalam bahasa Spanyol dan mempekerjakan seorang penerjemah manusia untuk membantunya.

Setelah dua minggu, terjemahannya masih belum selesai. Di waktu yang hampir bersamaan, Vivian mencoba uji coba HeyGen. Ia mengunggah kursusnya, dan dalam waktu 15 menit, terjemahannya sudah selesai.

“Dalam beberapa jam saja, saya sudah menerjemahkan dan mengunggah kursus tersebut, lalu membuatnya tersedia untuk audiens saya yang berbahasa Spanyol,” kata Vivian.

Momen itu mengubah segalanya. Vivian kemudian menerjemahkan 20–30 kursus menggunakan HeyGen dan mulai mengeksplorasi fitur-fitur lainnya. Tak lama, HeyGen menjadi pusat, bukan hanya untuk penerjemahan, tetapi juga untuk pembuatan konten itu sendiri.

Dengan menggunakan skrip dan rekaman layar, Vivian bisa fokus mengajar sementara HeyGen menangani penyampaiannya. Ia membangun ulang kursus AI berdurasi 60 jam yang sama pada tahun 2025 menggunakan HeyGen, dan perbedaannya sangat besar.

“Butuh waktu dua minggu, bukan tiga bulan,” kata Vivian. “Bukan 40 jam seminggu selama berbulan-bulan. Totalnya hanya sekitar dua minggu.”

Yang sebelumnya hanya empat kursus per tahun berubah menjadi empat kursus per bulan. “Artinya, saya tiba-tiba punya 11 bulan ekstra untuk melakukan hal-hal lain,” kata Vivian.

Ia bahkan membuat satu kursus lengkap berdurasi dua jam saat terbang ke Turki, bekerja dengan tenang di pesawat menggunakan Wi-Fi dalam penerbangan.

Titik balik Vivian terjadi ketika ia menciptakan kembaran digitalnya.

“Momen ajaib bagi saya adalah ketika saya memberinya sebuah naskah dan melihat ekspresinya muncul,” katanya. “Saat ia bersemangat, ia benar-benar terlihat bersemangat seperti saya.”

Alih-alih terasa artifisial, avatar itu terasa pribadi dan ekspresif. “Ini tidak terlihat seperti avatar biasa,” kata Vivian. “Ini terlihat seperti kembaran digital saya.”

Realitas emosional itu membantu Vivian mempercayai HeyGen sebagai cara utama untuk membuat dan menyampaikan materi ajarnya dalam skala besar.

Mengubah penghematan waktu menjadi pertumbuhan bisnis

Menurut perkiraan Vivian, HeyGen menghemat 80–90% waktu yang sebelumnya dibutuhkan untuk membuat konten video. Alih-alih hanya empat kursus per tahun, sekarang ia dapat membuat empat kursus per bulan, yang berarti peningkatan output hingga 10x lipat.

Peningkatan produksi itu berdampak langsung pada pendapatan. “Ini bukan hanya soal menghemat waktu,” kata Vivian. “Ini melipatgandakan pendapatan saya.”

HeyGen juga memungkinkan jangkauan global yang sangat luas. School of AI kini melayani pelajar di lebih dari 70 negara, dengan siswa yang berbicara lebih dari 60 bahasa berbeda.

Pertumbuhan pelanggan juga semakin cepat. Jika sebelumnya Vivian hanya melihat pertumbuhan bulanan yang stabil, kini ia telah meraih jutaan penayangan dan pelanggan dalam delapan bulan terakhir, didorong oleh konten yang konsisten dan multibahasa.

Di luar metrik, HeyGen menghilangkan hambatan dari proses kreatif. “Aku sudah benar-benar lupa betapa sulitnya pembuatan video dulu terasa,” kata Vivian. “Sekarang aku hanya fokus pada apa yang ingin aku ajarkan.”

Saran dia kepada orang lain sederhana saja: fokuslah pada hal yang kamu kuasai.

“Membuat video adalah keterampilan tersendiri,” kata Vivian. “Biarkan HeyGen yang mengurus itu sehingga Anda bisa fokus pada belajar, mengajar, dan memberikan nilai.”

Seiring School of AI terus berkembang, HeyGen tetap menjadi fondasi yang memungkinkan Vivian mengajar lebih cepat, menjangkau lebih jauh, dan tetap mengikuti perkembangan teknologi yang ia bantu orang lain kuasai.

“HeyGen membantu Anda membuat video berkualitas profesional hanya dengan skrip Anda,” katanya. “Anda tidak membutuhkan apa pun lagi.”