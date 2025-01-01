Home Academy Integrasi

Integrasi di HeyGen membantu Anda menghubungkan alur kerja pembuatan video dengan berbagai alat yang sudah Anda gunakan setiap hari. Dengan menghubungkan HeyGen ke platform seperti Canva, Adobe Express, HubSpot, dan lainnya, Anda dapat membuat, mempersonalisasi, dan mendistribusikan video tanpa perlu berpindah-pindah antar aplikasi. Melalui integrasi, Anda dapat menghadirkan avatar dan suara HeyGen ke dalam desain Anda, mengotomatiskan kampanye video yang dipersonalisasi, menyederhanakan kolaborasi, dan meningkatkan skala produksi video di seluruh alur kerja pemasaran, penjualan, pelatihan, dan pendidikan. Integrasi dirancang untuk menghemat waktu, mengurangi pekerjaan manual, dan memudahkan Anda mengubah konten serta data yang sudah ada menjadi video berkualitas tinggi.