Brand di HeyGen membantu Anda menjaga setiap video tetap konsisten secara visual dan verbal, siapa pun yang membuatnya dan berapa pun jumlah bahasa yang Anda gunakan. Fitur ini menyatukan semua aturan brand Anda di satu tempat, sehingga konten Anda selalu terlihat profesional dan terdengar tepat. Dengan Brand, Anda dapat mengelola identitas visual melalui Brand Kits dan mengontrol cara istilah-istilah kunci diucapkan atau diterjemahkan menggunakan Brand Glossary. Bersama-sama, alat ini memudahkan Anda menerapkan logo, warna, font, media, dan aturan bahasa di berbagai proyek, sehingga video Anda tetap selaras dengan brand dalam skala besar dan lintas tim.