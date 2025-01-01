Home Academy Integrasi Integrasi dengan Adobe

Integrasi dengan Adobe

Pelajari cara mengintegrasikan Adobe Express dengan HeyGen sehingga Anda dapat beralih dengan mudah dari desain kreatif ke video dinamis berbasis AI. Baik Anda seorang pemasar yang menyempurnakan kampanye, desainer yang membuat konten, atau kreator yang ingin melakukan skala, integrasi ini membantu Anda menjaga semuanya dalam satu proses yang ringkas.

Siapkan integrasi

Dari dashboard HeyGen Anda, buka Apps lalu Integrations, kemudian pilih plugin Adobe Express. Anda akan diminta untuk masuk ke akun Adobe Anda, atau membuat akun baru jika Anda belum memilikinya.

Setelah Anda masuk ke Adobe Express, jika Anda tidak otomatis diarahkan ke plugin HeyGen, klik Add-ons di navigasi sebelah kiri. Cari HeyGen dan klik Add untuk memasang plugin tersebut. Setelah terpasang, HeyGen akan tersedia langsung di dalam Adobe Express.

Tambahkan avatar dan buat video Anda

Mulailah dengan memilih avatar yang ingin Anda gunakan. Selanjutnya, tambahkan naskah Anda. Klik Teks di bawah Tambahkan naskah Anda, lalu tempelkan naskah yang sudah Anda tulis atau ketik langsung di editor.

Setelah menambahkan skrip Anda, pilih suara. Pertama, pilih bahasa dan jenis kelamin yang sesuai dengan avatar Anda. Setelah itu, Anda akan melihat berbagai pilihan suara dengan nada, tingkat energi, dan gaya yang berbeda. Pilih yang paling sesuai dengan pesan Anda.

Jika Anda lebih suka menggunakan audio sendiri, klik Audio dan unggah file dari perangkat Anda. Format yang didukung termasuk MP3, M4A, dan WAV.

Buat dan tambahkan video ke desain Anda

Setelah semuanya siap, klik Generate your video dan biarkan HeyGen mengurus sisanya. Saat video sudah selesai, klik Add to design.

Sekarang Anda dapat menyeret dan menempatkan video di mana saja di kanvas Adobe Express Anda.

Sesuaikan dan finalisasi proyek Anda

Setelah video ditambahkan, Anda dapat sepenuhnya menyesuaikan desain Anda menggunakan alat Adobe Express. Tambahkan musik stok, teks, grafis, dan elemen desain lainnya untuk menyempurnakan tata letak Anda.

Jika Anda ingin menyertakan beberapa video avatar, cukup ulangi langkah yang sama untuk membuat dan menambahkan klip HeyGen tambahan.

Saat proyek Anda selesai, Anda dapat mengunduhnya atau membagikannya secara langsung. Jika Anda memilih untuk membagikan tautan, Anda dapat mengatur akses atau membuatnya tersedia untuk siapa saja yang memiliki tautan tersebut.