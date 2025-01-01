Home Academy Integrasi Integrasi dengan Hubspot

Integrasi dengan Hubspot

Pembeli saat ini mengharapkan lebih dari sekadar pesan generik. Personalisasi sederhana, seperti menyisipkan nama depan ke dalam email, sudah tidak lagi menarik perhatian. Video mengubah itu semua. Jika dilakukan dengan baik, video mampu menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan mendorong tindakan. Tantangannya adalah produksi video tradisional tidak mudah diskalakan untuk kampanye yang dipersonalisasi. Di sinilah integrasi HeyGen dan HubSpot berperan.

Dengan menghubungkan HeyGen dengan HubSpot, Anda dapat secara otomatis membuat video personal dalam hitungan menit tanpa perlu proses pengambilan gambar, pengeditan, atau tim produksi. Video-video ini dapat digunakan di seluruh funnel, mulai dari pendekatan penjualan dan nurturing prospek hingga onboarding, tindak lanjut, dan adopsi produk.

Instal aplikasi HeyGen di HubSpot

Mulailah dengan menginstal aplikasi HeyGen dari HubSpot Marketplace. Selama proses instalasi, HubSpot akan meminta izin untuk melihat dan mengelola data CRM. Izin ini memungkinkan HeyGen membuat video dengan menggunakan informasi kontak yang tersimpan di HubSpot.

Sebagai bagian dari pengaturan, dua properti kontak kustom ditambahkan. Satu menyimpan URL halaman berbagi video HeyGen, dan yang lainnya menyimpan URL GIF pratinjau. Properti-properti ini digunakan untuk menyematkan video yang dipersonalisasi langsung ke dalam email.

Daftar kontak aktif juga dibuat. Secara default, daftar ini mencakup semua kontak pemasaran. Setiap kontak yang ditambahkan ke daftar ini menjadi memenuhi syarat untuk pembuatan video yang dipersonalisasi.

Anda juga akan melihat template email pemasaran yang dibuat untuk Anda. Email ini menyertakan modul HTML yang diperlukan yang mereferensikan properti video dan GIF HeyGen. Secara default, email ini tidak dipublikasikan, jadi Anda perlu meninjaunya dan melengkapi semua kolom yang diperlukan sebelum mengirim.

Memahami alur kerja HubSpot

Sebuah alur kerja bernama “Generate HeyGen Video for a Contact” dibuat selama proses instalasi. Alur kerja ini mengelola pembuatan dan pengiriman video, dan awalnya berada dalam keadaan tidak aktif.

Langkah pertama dalam alur kerja adalah pendaftaran. Setiap kontak yang ditambahkan ke daftar aktif akan otomatis terdaftar.

Langkah kedua adalah pembuatan video. Di sinilah HeyGen membuat video yang dipersonalisasi untuk setiap kontak dan memperbarui properti khusus dengan tautan video dan pratinjau GIF. Langkah ini perlu dikonfigurasi terlebih dahulu sebelum dapat dijalankan.

Langkah ketiga menangani error. Jika pembuatan video gagal, alur kerja akan berakhir dengan baik. Jika berhasil, alur kerja berlanjut dan mengirim email pemasaran yang menyertakan video yang dipersonalisasi.

Konfigurasikan pembuatan video

Untuk menyelesaikan pengaturan, buka aksi pembuatan video di dalam alur kerja. Di panel aksi, tempelkan token API HeyGen Anda. Anda dapat menemukan token ini di pengaturan akun HeyGen Anda pada tab API.

Setelah token ditambahkan, HubSpot akan memuat template HeyGen yang tersedia untuk Anda. Pilih template yang ingin Anda gunakan. Jika template Anda menyertakan variabel, petakan masing-masing variabel ke properti kontak HubSpot yang sesuai.

Variabel umum mencakup nama depan, perusahaan, atau lokasi. Memetakan kolom-kolom ini memungkinkan video terisi secara dinamis dengan data dari setiap catatan kontak. Jika template Anda menggunakan lebih sedikit variabel daripada yang tersedia, Anda dapat membiarkan kolom yang tidak terpakai tetap kosong.

Jika Anda belum memiliki template, buat terlebih dahulu di HeyGen sebelum kembali ke HubSpot.

Terbitkan dan luncurkan

Setelah semuanya dikonfigurasi, publikasikan alur kerja dan publikasikan email pemasaran. Mulai saat itu, setiap kontak baru yang ditambahkan ke daftar aktif akan secara otomatis memicu video yang dipersonalisasi dan menerimanya melalui email.