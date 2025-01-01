Home Academy Avatar

Avatar adalah inti dari pembuatan video di HeyGen. Mereka adalah presenter di layar yang menghidupkan pesan Anda, baik saat Anda membangun kembaran digital, membuat avatar dengan AI, maupun menggunakan salah satu opsi avatar siap pakai dari HeyGen. Dalam rangkaian tutorial ini, kami akan membahas cara membuat dan menggunakan avatar dengan cara yang lebih canggih dan fleksibel. Anda akan mempelajari cara menghasilkan avatar menggunakan AI, menukar wajah untuk menyesuaikan avatar dengan berbagai kasus penggunaan, serta menempatkan produk langsung ke dalam video avatar Anda untuk menciptakan adegan yang lebih menarik dan kaya konteks. Sepanjang prosesnya, Anda akan melihat bagaimana alat-alat ini menyatu secara alami dengan alur kerja Anda, membantu Anda menyesuaikan video tanpa harus memulai dari awal setiap kali.