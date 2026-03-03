Akademi HeyGen

Mulai berkreasi dengan HeyGen

Pelajari cara membuat video AI profesional dalam hitungan menit melalui tutorial praktis yang sederhana, langsung di dalam HeyGen.

Explore the Academy
Selamat datang di HeyGen AcademyGambaran umum platformJalur pembuatan videoAvatarSuaraLokalisasiAgen VideoStudio AI
Daftar periksa penyiapanKoreksiInteraktivitasSCORMMode editor tunggalRekaman layar
HeyGen for Agencies: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for L&D: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for Marketers: The Ultimate AI Video Jumpstart GuideHeyGen for knowledge entrepreneurs: The ultimate AI video expertise playbook
AvatarSuaraSkripPerangkat MerekIntegrasiSorotan instanMode BatchPPT/PDF ke videoBagikan halamanTemplatEdit Gaya
Academy Banner Background

Products and features

Mulai membuat video AI

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.

CTA background