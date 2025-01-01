Home Academy Integrasi Integrasi dengan Canva

Integrasi dengan Canva

HeyGen terintegrasi dengan Canva untuk membuat pembuatan video menjadi lebih cepat dan mudah diakses. Dengan integrasi ini, Anda dapat memasukkan avatar dan video HeyGen langsung ke dalam desain Canva Anda, menggabungkan video AI yang realistis dengan alat desain Canva yang sederhana dan kolaboratif.

Hubungkan HeyGen ke Canva

Mulailah dengan membuka dashboard HeyGen Anda dan klik Integrations. Temukan integrasi Canva lalu klik untuk menghubungkannya. Ini akan menautkan akun HeyGen Anda dengan Canva, sehingga Anda dapat mengakses fitur HeyGen langsung di dalam alur kerja desain Canva Anda.

Tambahkan konten HeyGen ke desain Canva Anda

Setelah terhubung, buka desain Anda di Canva. Dari sana, Anda dapat memasukkan HeyGen ke dalam proyek dengan menambahkan avatar, memasukkan skrip, dan memilih suara yang sesuai dengan pesan Anda. Saat video avatar Anda mulai terbentuk, Anda dapat terus menyempurnakan tata letak, visual, dan gaya keseluruhan menggunakan alat desain Canva.

Ekspor dan bagikan video Anda

Saat Anda sudah puas dengan hasil akhirnya, klik Bagikan di pojok kanan atas Canva dan pilih Unduh. Video avatar Anda sekarang siap dibagikan ke mana pun Anda mau.