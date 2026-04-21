אפליקציית יצירת סרטוני היילייט עם בינה מלאכותית
להפוך וידאו ארוך למספר קליפים נבחרים בלחיצה אחת. להעלות את החומר המצולם, לבחור סגנון כתוביות ופורמט יצוא, ולקבל היילייטים מוכנים לפלטפורמות תוך דקות. לא צריך ניסיון בעריכה, ולא צריך לעבור ידנית על שעות של חומר גלם.
יכולות של Instant Highlights
יצירת היילייטים של AI בלחיצה אחת
העלה את הווידאו שלך על ידי גרירת הקובץ או הדבקת כתובת URL ספציפית אל AI Video Generator, ו-Instant Highlights סורק את כל ההקלטה כדי לזהות אוטומטית את הרגעים הכי מעניינים. ה-AI יוצר כמה רילז היילייטס מווידאו ארוך אחד בתוך דקות, במקום שעות של חיפוש ועריכה ידנית דרך תהליך URL to Video.
סגנונות כתוביות שמושכים את העין ועוצרים את הגלילה
כל היילייט צריך כתוביות שמתאימות לפלטפורמה ולתוכן. Instant Highlights מגיע עם ספרייה של פריסטים מעוצבים לכתוביות, החל מאופציות נקיות כמו Subtle Gray ו‑Subtle Cyan ועד סגנונות בולטים כמו Block Dark ו‑Retro Gold, דרך ה‑Subtitle Generator. בוחרים סגנון, וכל קליפ באצ׳ יוצא לייצוא עם הלוק הזה מיושם.
שליטה במשך הקליפ ובפורמט
הגדר את משך הקליפ לאוטומטי או בחר אורך מותאם אישית שמתאים לפלטפורמה שלך. עבור בין פורמט אנכי 9:16 ל-Reels ו-TikTok, פורמט לרוחב 16:9 ל-YouTube, או ריבוע 1:1 ל-LinkedIn ו-Facebook בעזרת עורך הווידאו עם בינה מלאכותית. העלאה אחת, כל הפורמטים מכוסים, בלי צורך לשנות גודל או לייצא מחדש.
קח את ההיילייטס שלך לשלב הבא עם חבילת ה-AI של HeyGen
דיבוב רב־לשוני על כל היילייט
אחרי שההיילייטים שלך נוצרו, אפשר לשלב אותם עם AI Voice Cloning של HeyGen לקריינות ביותר מ־175 שפות ועם AI Lip Sync מדויק לפריים. תוכל ללוקלייז את הרגעים הכי טובים שלך לקהלים בכל העולם בלי להקליט מחדש או לשכור קריין, ולהפוך ריל היילייטים אחד לספריית תוכן רב־לשונית.
הנחיות מותאמות אישית לשליטה עריכתית
כתוב הנחיות ספציפיות בשדה ההוראות כדי להגיד ל-AI מה לשמור, מה לדלג, ואיך למסגר את ההיילייטים שלך. הReel Generator משתמש בקלט העריכתי שלך כדי לתת עדיפות לרגעים שמתאימים לקול המותג שלך, לציפיות הקהל או לבריף הקמפיין.
שימושים אפשריים
היילייטים מאירועי שיווק
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
היילייטים מוובינרים ופודקאסטים
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
תקשורת ארגונית ואסיפות כלליות
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI Spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
שורטים ורילס לרשתות חברתיות
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for YouTube Shorts and TikTok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
דמו מוצר ועדויות לקוחות
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI Avatar Generator branding.
תוכן הדרכה ואונבורדינג
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
איך זה עובד
לעבור מווידאו ארוך למספר רילז קצרים ומוכנים לפלטפורמות שונות בארבעה שלבים. רוב המשתמשים יוצרים את ההיילייטים הראשונים שלהם בפחות מחמש דקות.
להעלות את הווידאו שלך
גרור ושחרר את קובץ הווידאו שלך (MP4, MOV או WEBM עד 10GB) או הדבק כתובת URL ספציפית. Instant Highlights מקבל סרטוני מקור באורך של עד שעתיים.
הגדרת משך וזמן ופורמט
בחר אורך קליפ אוטומטי או הגדר אורך מותאם אישית. בחר פורמט 9:16 אנכי, 16:9 אופקי או 1:1 ריבועי לפי הפלטפורמה שאליה אתה מכוון.
בחר סגנון כיתוב והוסף הוראות
עיין בספריית סגנונות הכיתוב ובחר פריסט שמתאים למותג שלך. הוסף כל הוראה מותאמת אישית כדי לכוון את ה‑AI למה לתת עדיפות ועל מה לדלג.
ליצור ולפרסם
Instant Highlights סורק את הווידאו שלך ומייצר כמה רילז היילייטס. אפשר לצפות בתצוגה מקדימה, להוריד ולשתף לכל פלטפורמה.
שאלות נפוצות
מה Instant Highlights עושה אחרת לעומת חיתוך קליפים ידני?
עריכה ידנית אומרת לצפות בכל ההקלטה, לסמן טיימסטמפס, לחתוך כל קטע, ולייצא קליפ אחד בכל פעם. Instant Highlights סורק את כל הווידאו ויוצר כמה רילז מוכנים לפרסום במעבר אחד דרך Clip Generator וורקפלואו, עם כתוביות ויחס התצוגה שבחרת שכבר מיושמים על כל קליפ.
איך ה‑AI מחליט אילו רגעים להדגיש?
ה-AI מנתחת דפוסי דיבור, אנרגיה ויזואלית, שינויי סצנות וסיגנלי מעורבות קהל לאורך כל ההקלטה שלך. היא מזהה את הקטעים שסביר ביותר שיתפסו תשומת לב בפלטפורמות חברתיות ומרכיבה מהם קליפים עצמאיים באמצעות מנוע video highlight. אפשר לכוון מה חשוב לה על ידי כתיבת הוראות כמו "להתמקד בהדגמת המוצר" או "לדלק על מקטע ה-Q&A".
האם אפשר לשלוט באורך ובפורמט של כל קליפ היילייט?
הגדר את משך הקליפ לאוטומטי וה‑AI יבחר את האורך המושלם לכל רגע, או קבע משך קבוע כדי לשמור על אחידות בין כל הקליפים. מתג פורמט הפלט מחליף בין 9:16 אנכי ל‑Reels ו‑TikTok, 16:9 אופקי ל‑YouTube, ו‑1:1 ריבועי ל‑LinkedIn ו‑Facebook. אפשר לשנות כל אחת מההגדרות וליצור מחדש בלי להעלות את הווידאו שוב.
אילו סגנונות כתוביות זמינים והאם אפשר לראות תצוגה מקדימה שלהם לפני יצירה?
Instant Highlights כולל ספרייה נגללת של פריסטים לכתוביות, מסגנונות מינימליים כמו Subtle Gray ועד עיצובים בולטים כמו Block Dark, Racing ו‑Retro Gold. כל פריסט מציג טקסט לדוגמה כדי שתוכל לראות איך זה נראה לפני יצירה, והסגנון שתבחר עם הוסף כתוביות לוידאו מיושם באופן עקבי על כל קליפ באצווה.
האם זה מתאים להקלטות של משחקי ספורט ולסרטוני היילייטס?
העלה הקלטה מלאה של המשחק וה-AI יזהה רגעים מלאי אנרגיה, כולל גולים, מהלכים גדולים, חגיגות ושינויי מומנטום. השתמש בשדה ההוראות כדי לציין שם שחקן או מספר חולצה, וה-AI ייתן לרגעים האלה משקל גבוה יותר. ייצא בפורמט אנכי 9:16 ל-Reels ו-TikTok, שם היילייטס של ספורט מקבלים את המעורבות הגבוהה ביותר.
האם אפשר להפוך היילייט אחד למספר שפות עבור קהל גלובלי?
כל קליפ שנוצר עם Instant Highlights אפשר לוקליזציה בעזרת AI Video Translator באמצעות AI Dubbing ביותר מ־175 שפות. הקריינות משובטת לשפת היעד עם סנכרון שפתיים, כך שמערך אחד של היילייטים הופך לספריית תוכן רב־לשונית בלי הקלטות חוזרות או גיוס מתרגמים.
איך Instant Highlights בהשוואה לכלים כמו OpusClip או VEED?
רוב כלי ההיילייט חותכים קטעים גולמיים עם כתוביות בסיסיות וללא שליטה באודיו. Instant Highlights מוסיף ספריית סגנונות כתוביות מלאה והוראות בשפה טבעית שמכוונות את העריכה. משם, אפשר לשלב את התוצאה עם קריינות רב־לשונית, סנכרון שפתיים, ומחולל תסריטי וידאוביחד עם כלי אווטאר מהפלטפורמה הרחבה יותר של HeyGen.
האם צוותי שיווק רואים תוצאות מדידות כשממחזרים תוכן בצורה הזו?
Attention Grabbing Media דיווחו על יצירת תוכן מהירה פי 3 בכלל הקמפיינים שלהם באמצעות כלי הווידאו של HeyGen. הפיכה של כל וובינר, אירוע והקלטה ארוכה למקבץ של היילייטים מוכנים לפלטפורמות מגדילה עוד יותר את המהירות, כי היא מבטלת את צוואר הבקבוק של עריכה לכל קליפ בנפרד.
אילו סוגי קבצים אפשר להעלות והאם יש מגבלת גודל?
Instant Highlights תומך בקבצי MP4, MOV ו‑WEBM עד לגודל של 10GB. אפשר גם להדביק כתובת URL ישירה של וידאו במקום להעלות קובץ. הכלי מעבד סרטוני מקור באורך של עד שעתיים, כך שגם וובינר של 30 דקות וגם סשן הדרכה של 90 דקות יעבדו בלי צורך לחתוך את הווידאו המקורי מראש.
האם Instant Highlights בחינם לשימוש?
HeyGen מציעה תוכנית חינמית שכוללת גישה ל-Instant Highlights. אפשר להעלות וידאו, ליצור היילייטים, ולבדוק את כל תהליך העבודה כולל סגנונות כתוביות, אפשרויות פורמט והוראות – לפני שמתחייבים לתוכנית בתשלום. תוכניות Creator מתחילות מ-$24 לחודש, עם מגבלות שימוש גבוהות יותר וייצוא ללא סימן מים.
