4

Step 4

Exporter et partager

Une fois que votre vidéo est terminée, exportez-la dans le format souhaité. HeyGen propose des options de modification de la taille et du format d'aspect ainsi que d'exportation pour garantir que votre vidéo soit prête pour n'importe quelle plateforme. Partagez votre vidéo tutoriel avec votre public pour maximiser son impact.