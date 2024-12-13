créateur de vidéos publicitaires YouTube : Créez des annonces vidéo époustouflantes avec l'AI

Réalisez des annonces vidéo captivantes en quelques minutes en utilisant des avatars AI, boostant vos campagnes YouTube et générant des conversions sans effort.

Pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital désireux de maîtriser leur potentiel de création de vidéos publicitaires YouTube, une annonce convaincante de 30 secondes est envisagée. Cette publicité nette et professionnelle, avec un style visuel dynamique et une voix off amicale et encourageante, mettra en avant comment les "Modèles & scènes" de HeyGen offrent un point de départ fluide, transformant des modèles vidéo préconstruits en campagnes à fort impact.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité vidéo sophistiquée de 45 secondes ciblant les agences de marketing et les marques de commerce électronique, illustrant la puissance d'un créateur de vidéos publicitaires AI pour générer des annonces vidéo personnalisées. Le style visuel doit être moderne et élégant avec des transitions dynamiques, complété par une voix off professionnelle AI, démontrant comment les "Avatars AI" avancés de HeyGen peuvent personnaliser et améliorer le message de la marque sans production vidéo extensive.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle percutante de 15 secondes spécifiquement pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, conçue pour capter rapidement l'attention sur des plateformes comme YouTube Shorts. Cette annonce doit présenter une esthétique visuelle rapide et vibrante avec une musique de fond tendance, démontrant efficacement comment les utilisateurs peuvent créer une annonce vidéo puis utiliser le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen pour adapter instantanément leur contenu à diverses plateformes de vidéos courtes, assurant une portée maximale.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo explicative de 60 secondes devrait articuler de manière persuasive une stratégie marketing complète pour les grandes entreprises et les professionnels du marketing, en tirant parti de la puissance d'un créateur de vidéos publicitaires en ligne. Avec un style visuel autoritaire et inspirant et une sensation de haute production, accompagnée d'une voix off convaincante, cette vidéo mettra en avant comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen simplifie la création d'annonces vidéo personnalisées sophistiquées directement à partir de contenu écrit, rendant les campagnes complexes facilement gérables.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos publicitaires YouTube

Créez sans effort des annonces vidéo YouTube captivantes avec notre outil alimenté par l'AI, transformant vos idées en actifs marketing de haute qualité conçus pour engager votre audience.

1
Step 1
Choisissez votre point de départ
Commencez la création de votre annonce vidéo avec un modèle vidéo conçu professionnellement, ou commencez à partir de zéro avec une toile vierge pour construire votre vision.
2
Step 2
Créez un contenu engageant
Utilisez nos outils alimentés par l'AI pour générer du contenu à partir de votre script, ou ajoutez vos propres médias pour raconter efficacement l'histoire de votre marque, créant une annonce vidéo convaincante.
3
Step 3
Appliquez le branding et les voix
Incorporez des voix off professionnelles en utilisant notre génération de voix avancée, et appliquez votre branding avec des logos et des couleurs personnalisés pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Publiez votre annonce
Exportez sans effort votre vidéo terminée dans divers formats d'aspect et publiez-la directement sur YouTube, prête à atteindre votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Annonces vidéo de témoignages clients

.

Transformez les témoignages clients en annonces vidéo convaincantes alimentées par l'AI pour renforcer la confiance et persuader efficacement les acheteurs potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos publicitaires AI engageantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires AI avancé qui vous permet de créer une annonce vidéo efficacement en utilisant des outils alimentés par l'AI. Exploitez des Avatars & Acteurs AI réalistes pour transmettre votre message, rendant vos annonces vidéo personnalisées remarquables.

HeyGen propose-t-il des modèles pour divers formats de vidéos publicitaires ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo conçus professionnellement pour démarrer votre processus de création. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer permet une personnalisation facile, garantissant que vos annonces vidéo s'alignent parfaitement avec votre stratégie marketing.

Puis-je inclure des voix off convaincantes et des appels à l'action dans mes vidéos publicitaires YouTube ?

Absolument, HeyGen prend en charge des Clones de Voix & Voix Off avancés pour personnaliser vos projets de créateur de vidéos publicitaires YouTube. Intégrez facilement des appels à l'action clairs dans vos annonces vidéo pour guider efficacement les spectateurs.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires en ligne idéal pour le branding personnalisé ?

HeyGen vous permet de créer des annonces vidéo personnalisées avec des contrôles de branding complets, y compris logos et couleurs. Vous pouvez ensuite publier directement sur YouTube, assurant que votre stratégie marketing est appliquée de manière cohérente sur les plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo