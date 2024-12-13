Créateur de Vidéo Année en Revue : Créez Votre Meilleur Récapitulatif

Créez un diaporama mémorable de votre année. Téléchargez rapidement des photos et vidéos, puis enrichissez votre histoire avec la génération de voix off de HeyGen.

Créez une vidéo rétrospective de 60 secondes "année en revue" émouvante, retraçant vos jalons personnels et moments précieux, conçue pour être partagée avec votre famille et vos amis. Adoptez un style visuel nostalgique avec un montage de vos photos et vidéos, accompagné d'une musique de fond instrumentale et inspirante. Utilisez la "Médiathèque/support de stock" de HeyGen pour télécharger sans effort vos médias précieux et enrichir la narration avec une douce "Génération de voix off" relatant les événements clés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo récapitulative de 45 secondes "bilan annuel" pour les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe, mettant en avant les réalisations clés et la croissance dans un style visuel et audio professionnel mais dynamique. Ce prompt de "créateur de vidéo récapitulative" doit inclure des transitions dynamiques entre les points de données et les succès de l'équipe, le tout sur une bande sonore d'entreprise entraînante. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une présentation soignée et intégrez "Texte en vidéo à partir de script" pour des explications claires et concises des progrès de votre entreprise.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo récapitulative vibrante de 30 secondes, parfaite pour les créateurs de contenu et les passionnés des réseaux sociaux désireux de "partager sur Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube". Créez un modèle de vidéo tendance et visuellement attrayant mettant en valeur les moments forts de votre année avec des coupes rapides et des superpositions graphiques modernes, dynamisé par un audio populaire et libre de droits. Optimisez votre création en utilisant la "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour s'adapter à diverses plateformes et assurez l'accessibilité avec des "Sous-titres/légendes" intégrés.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel innovant de 60 secondes "comment faire une vidéo rétrospective de l'année" pour les utilisateurs férus de technologie, démontrant des utilisations créatives de l'IA. Adoptez un style visuel ludique et futuriste avec des éléments animés et une bande sonore synth-pop décalée. Présentez un voyage à travers l'année, présenté par un "avatar IA" qui interagit avec le texte et les visuels à l'écran. Utilisez les "Avatars IA" de HeyGen pour offrir un commentaire engageant et assurez une narration distincte avec des effets spécialisés de "Génération de voix off".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo Année en Revue

Créez une vidéo récapitulative annuelle captivante en combinant facilement vos moments précieux avec de la musique, du texte et des effets grâce à notre éditeur intuitif.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias
Commencez par télécharger vos photos et clips vidéo précieux de l'année écoulée directement dans votre projet via le système de Médiathèque/support de stock.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre création en sélectionnant parmi notre large gamme de Modèles & scènes conçus professionnellement pour fournir une structure parfaite à votre rétrospective annuelle.
3
Step 3
Ajoutez du Texte et de l'Audio
Personnalisez votre vidéo en ajoutant du texte ou des légendes significatifs, en utilisant la fonctionnalité de Sous-titres/légendes de HeyGen. Améliorez encore l'ambiance avec de la musique de fond ou une voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Histoire
Une fois finalisée, utilisez la fonctionnalité de Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect pour télécharger votre vidéo récapitulative annuelle dans le format souhaité. Partagez-la facilement sur des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube pour célébrer votre année.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Réalisations et Jalons de l'Entreprise

Présentez efficacement les progrès annuels de votre entreprise et les réalisations clés avec des vidéos professionnelles alimentées par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo rétrospective captivante ?

HeyGen simplifie la création d'une vidéo rétrospective engageante grâce à son éditeur vidéo intuitif. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo prêts à l'emploi et ajouter vos médias pour créer un récapitulatif mémorable, permettant une expression créative en toute simplicité.

Quelles fonctionnalités IA HeyGen propose-t-il pour une vidéo récapitulative annuelle ?

HeyGen intègre des fonctionnalités IA puissantes comme les avatars IA et la génération de voix off pour rehausser votre vidéo récapitulative annuelle. Cela vous permet de transformer du texte en vidéo à partir d'un script, ajoutant une touche professionnelle et dynamique à votre rétrospective.

Puis-je facilement partager ma vidéo rétrospective HeyGen sur les réseaux sociaux ?

Absolument ! HeyGen vous permet de partager facilement votre vidéo rétrospective terminée sur des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube. Vous pouvez également télécharger des photos et vidéos depuis votre médiathèque pour personnaliser votre montage annuel.

HeyGen propose-t-il des options pour personnaliser ma vidéo récapitulative annuelle ?

Oui, l'éditeur vidéo de HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos récapitulatives annuelles. Vous pouvez ajouter du texte, appliquer des effets et des animations, et même utiliser des contrôles de marque pour que votre vidéo récapitulative reflète votre style unique.

