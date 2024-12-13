Créez une vidéo rétrospective de 60 secondes "année en revue" émouvante, retraçant vos jalons personnels et moments précieux, conçue pour être partagée avec votre famille et vos amis. Adoptez un style visuel nostalgique avec un montage de vos photos et vidéos, accompagné d'une musique de fond instrumentale et inspirante. Utilisez la "Médiathèque/support de stock" de HeyGen pour télécharger sans effort vos médias précieux et enrichir la narration avec une douce "Génération de voix off" relatant les événements clés.

Générer une Vidéo