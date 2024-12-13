Créez une vidéo d'invitation de mariage captivante de 30 secondes conçue pour les couples fiancés désireux de personnaliser leur message vidéo. Imaginez un style visuel élégant et romantique, avec une musique instrumentale douce en fond pour instaurer une ambiance amoureuse. Utilisez les "Templates & scenes" étendus de HeyGen pour lancer votre création et ajoutez une touche chaleureuse et personnelle avec la "Génération de voix off" pour narrer les détails de votre journée spéciale.

