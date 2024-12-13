Créateur de Vidéos Explicatives pour Sites Web : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Concevez facilement des vidéos explicatives captivantes pour votre site web avec notre interface intuitive de glisser-déposer.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, démontrant comment HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives professionnelles pour sites web. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des animations épurées qui mettent en avant une interface conviviale, complétées par une voix off dynamique et professionnelle générée à l'aide de la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen et présentée par un "avatar AI".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative animée de 60 secondes pour les startups et les innovateurs technologiques, montrant comment expliquer des produits complexes avec clarté et sophistication. Utilisez un style visuel moderne et élégant avec des éléments 3D subtils, renforcé par une "Génération de voix off" confiante et articulée pour narrer les avantages, en utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour présenter les informations clés de manière réaliste.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne, illustrant la rapidité et la facilité de création de contenu engageant. Le style visuel et audio doit être épuré, instructif et adopter une esthétique de tableau blanc, accompagné d'une voix off amicale et claire. Mettez en avant l'efficacité de l'utilisation des "Modèles & scènes" étendus de HeyGen et comment la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" permet une personnalisation rapide.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo dynamique de 50 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les gestionnaires de réseaux sociaux, en se concentrant sur la production rapide de contenu convaincant pour diverses plateformes. Le style visuel et audio doit être rapide avec un texte à l'écran engageant et une bande sonore tendance et percutante, démontrant comment la création vidéo alimentée par l'IA permet une itération rapide. Soulignez la facilité d'optimisation pour différents canaux sociaux en utilisant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" et en assurant l'accessibilité avec des "Sous-titres/captions" automatiques.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Sites Web

Créez facilement des vidéos explicatives captivantes pour sites web avec l'IA, transformant vos idées en histoires visuelles engageantes qui captivent votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Explicative
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles de vidéos explicatives ou en utilisant la création alimentée par l'IA pour transformer votre script en une narration visuelle.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Engagés
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour donner vie à votre narration et établir un lien avec votre audience.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Intégrez facilement des vidéos et images de stock, puis utilisez l'interface intuitive de glisser-déposer pour organiser vos scènes et ajouter des sous-titres.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo explicative de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête à engager votre audience sur votre site web et vos plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Transformez les témoignages clients en vidéos AI engageantes qui renforcent la confiance et démontrent la valeur du produit sur votre site web.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos explicatives animées ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos explicatives animées captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et une interface conviviale de glisser-déposer. Cette plateforme de création vidéo alimentée par l'IA simplifie le processus créatif, donnant vie à vos idées de manière efficace.

HeyGen propose-t-il des options pour créer des vidéos explicatives personnalisées avec des modèles ?

Absolument. HeyGen offre une collection diversifiée de modèles de vidéos explicatives, vous permettant de créer rapidement des vidéos explicatives personnalisées. Vous pouvez facilement personnaliser votre contenu et intégrer des éléments de notre vaste bibliothèque de médias, y compris des vidéos de stock.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'IA HeyGen propose-t-il pour la production de vidéos explicatives ?

HeyGen est une plateforme vidéo avancée alimentée par l'IA, offrant des capacités de texte en vidéo, de génération de voix off AI, et une sélection diversifiée d'avatars AI. Ces outils alimentés par l'IA simplifient la production de vidéos explicatives de haute qualité.

HeyGen peut-il fonctionner comme un créateur de vidéos explicatives complet pour divers besoins ?

Oui, HeyGen sert de créateur de vidéos explicatives robuste, soutenant l'ensemble du flux de travail de création vidéo, du script à l'exportation finale. Il inclut des fonctionnalités essentielles comme les sous-titres automatiques, les contrôles de marque, et le redimensionnement des ratios d'aspect pour une utilisation polyvalente sur des plateformes comme les réseaux sociaux.

