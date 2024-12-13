Votre Créateur de Vidéos de Gestion de Patrimoine pour un Contenu Financier Engagé

Produisez facilement des vidéos explicatives financières professionnelles et conformes pour toute plateforme en utilisant des avatars IA pour représenter votre marque.

Pour les clients potentiels en gestion de patrimoine, créez une vidéo explicative financière de 45 secondes avec l'IA qui explique clairement comment des stratégies personnalisées mènent à la croissance des actifs. Cette vidéo doit présenter les avatars IA de HeyGen délivrant des messages clés avec une voix off professionnelle et accessible, sur un fond visuel épuré et digne de confiance.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour fournir des aperçus rapides du marché et des conseils financiers en tant que contenu engageant sur les réseaux sociaux pour les clients existants, développez une vidéo dynamique de 30 secondes. Son style visuel moderne et de marque, associé à une musique de fond entraînante et des coupes rapides, captivera les spectateurs. Utilisez des modèles personnalisables pour une production rapide et employez le redimensionnement et l'exportation au format d'affichage optimal pour les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Les conseillers financiers internes peuvent bénéficier d'un générateur de vidéo de formation en gestion de patrimoine de 60 secondes expliquant les nouvelles réglementations de conformité. Cette vidéo nécessite un style visuel professionnel et autoritaire avec un texte clair à l'écran et une voix off instructive. La fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen doit être utilisée pour une création de contenu efficace, avec toutes les informations cruciales renforcées par des sous-titres.
Exemple de Prompt 3
Résumez la performance trimestrielle du portefeuille pour des segments de clients spécifiques en créant une vidéo de mise à jour personnalisée de 20 secondes. En tant que solution de création de vidéos de gestion de patrimoine, cette pièce doit avoir un style visuel amical et épuré, intégrant des graphiques et des diagrammes pertinents de la bibliothèque multimédia/soutien de stock, et une voix off chaleureuse et rassurante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Gestion de Patrimoine

Créez sans effort des vidéos de gestion de patrimoine professionnelles et conformes avec l'IA, transformant vos explications financières en contenu engageant pour les clients.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par coller votre script de gestion de patrimoine ou choisissez parmi nos modèles personnalisables pour structurer rapidement vos vidéos explicatives financières.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA et Appliquez le Branding
Choisissez parmi divers avatars IA et appliquez les couleurs et le logo de votre marque, garantissant que vos vidéos de gestion de patrimoine sont conformes à la marque et professionnelles.
3
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Améliorez votre message avec une génération de voix off de haute qualité, fournissant un audio clair et engageant pour votre contenu vidéo d'entreprise conforme.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre vidéo professionnelle de gestion de patrimoine et exportez-la, prête à être partagée sur toutes les plateformes pour créer un contenu engageant pour votre audience.

Vidéos Marketing et Explicatives à Fort Impact

Créez rapidement des vidéos explicatives financières et des publicités percutantes avec l'IA pour attirer de nouveaux clients, expliquer les services et différencier vos offres de gestion de patrimoine.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les conseillers financiers à créer des vidéos engageantes et conformes à la marque ?

HeyGen propose des modèles personnalisables et des avatars IA, permettant aux conseillers financiers de produire facilement du contenu engageant et conforme à la marque. Cela simplifie votre solution de création de vidéos pour les réseaux sociaux ou la communication client, garantissant un message cohérent sur toutes les plateformes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de gestion de patrimoine idéal pour les entreprises financières ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives financières avec l'IA, transformant les scripts en vidéos professionnelles avec des avatars IA et une génération de voix off précise. C'est un créateur de vidéos de gestion de patrimoine complet conçu pour l'efficacité et l'impact dans vos communications.

Est-il difficile de produire du contenu vidéo IA de haute qualité avec HeyGen ?

Pas du tout ! HeyGen dispose d'un éditeur intuitif par glisser-déposer, rendant la production de vidéos IA simple même sans expérience préalable en montage vidéo. Vous pouvez facilement sélectionner des avatars IA et créer des vidéos professionnelles à partir de scripts en quelques minutes.

Comment HeyGen soutient-il les besoins en vidéos d'entreprise conformes pour les entreprises financières ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour la création de vidéos d'entreprise conformes, y compris des options pour une sécurité de niveau entreprise et des contrôles de marque étendus. Il sert de générateur de vidéos de formation en gestion de patrimoine efficace, garantissant que tout le contenu respecte les normes de l'industrie et maintient une apparence professionnelle.

