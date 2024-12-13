Créez une démo technique d'une minute ciblant les développeurs avertis en technologie, illustrant comment un générateur de vidéos VR par IA simplifie la création de contenu complexe. La vidéo doit présenter un style visuel épuré et moderne avec des superpositions d'interface utilisateur montrant le flux de travail, accompagnée d'une voix off générée par IA, dynamique et informative. Concentrez-vous sur la démonstration de l'efficacité de la conversion d'un script détaillé en vidéo en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo, en soulignant le rôle de la plateforme en tant qu'outil en ligne accessible pour le prototypage rapide.

