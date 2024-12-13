Créateur de Vidéos pour Événements Virtuels : Contenu Facile et Captivant

Concevez rapidement des vidéos d'événements professionnels avec notre plateforme intuitive, en utilisant des modèles et des scènes puissants pour captiver votre audience.

Développez une vidéo informative d'une minute à destination des responsables marketing férus de technologie, démontrant la rapidité et l'efficacité de la création vidéo alimentée par l'IA pour les événements virtuels. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des animations de texte dynamiques et une voix off confiante et entraînante. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer un 'Texte en vidéo à partir d'un script', montrant comment un simple script se transforme en une vidéo soignée en quelques minutes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo tutorielle de 1,5 minute destinée aux organisateurs d'événements et aux formateurs d'entreprise, illustrant comment améliorer leurs événements virtuels avec du contenu vidéo personnalisé. Maintenez une esthétique visuelle professionnelle et claire avec une musique de fond calme et instructive. Concentrez-vous sur la facilité d'utilisation des 'Avatars AI' et de la 'Génération de voix off' de HeyGen pour produire des annonces engageantes avant l'événement ou des résumés après l'événement.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip promotionnel de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, conçu pour susciter l'engouement pour un événement virtuel à venir. La vidéo doit être visuellement vibrante et engageante, utilisant des coupes rapides et une bande sonore énergique. Mettez en avant comment les 'Modèles & scènes' et le 'Soutien de la bibliothèque de médias/stock' de HeyGen permettent de créer rapidement des teasers d'apparence professionnelle sans compétences approfondies en montage vidéo.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo didactique de 2 minutes pour les éducateurs et planificateurs d'événements axés sur l'accessibilité, détaillant comment créer du contenu d'événement virtuel inclusif. Le style visuel et audio doit être éducatif et encourageant, avec une narration claire et articulée. Démontrez l'importance et la simplicité d'ajouter des 'Sous-titres/légendes' et d'utiliser le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' pour garantir que la vidéo soit accessible et visible sur toutes les plateformes, renforçant HeyGen en tant que créateur de vidéos d'événements virtuels complet.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Événements Virtuels

Créez facilement des vidéos professionnelles et engageantes pour vos événements virtuels, transformant votre contenu en expériences captivantes pour votre audience.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par sélectionner dans notre vaste bibliothèque de modèles conçus professionnellement pour les événements virtuels. Cela fournit une base solide pour votre projet vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo avec votre branding, texte et médias. Modifiez facilement chaque élément pour correspondre au thème et à l'identité visuelle de votre événement, en utilisant notre bibliothèque de médias.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et de l'Audio Engagés
Améliorez votre message avec des voix off de haute qualité. Générez des voix off naturelles directement à partir de votre script pour fournir une narration claire et professionnelle pour votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'événement virtuel et exportez-la dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez facilement votre vidéo soignée sur les réseaux sociaux et d'autres canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez les Événements Virtuels sur les Réseaux Sociaux

Produisez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de promouvoir vos événements virtuels et partager des moments forts, attirant plus de participants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo avec l'IA ?

HeyGen utilise une création vidéo avancée alimentée par l'IA pour transformer le texte en vidéos captivantes. Les utilisateurs peuvent facilement générer des voix off réalistes et intégrer des capacités de texte en vidéo à partir d'un simple script, en faisant un éditeur vidéo puissant.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos pour événements virtuels ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos idéal pour les événements virtuels, vous permettant de produire du contenu de haute qualité pour les événements virtuels et les webinaires. Vous pouvez utiliser des modèles et personnaliser les vidéos pour améliorer la narration de votre marque et offrir des présentations professionnelles.

Quelles options de médias et de montage sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre une vaste bibliothèque de médias et un soutien pour les médias de stock pour enrichir vos vidéos. De plus, vous pouvez générer automatiquement des sous-titres et des légendes, garantissant que votre contenu soit accessible et soigné.

Comment puis-je personnaliser mes vidéos avec HeyGen pour le branding ?

HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser des avatars AI pour créer des expériences de marque uniques et cohérentes.

