Développez une vidéo informative d'une minute à destination des responsables marketing férus de technologie, démontrant la rapidité et l'efficacité de la création vidéo alimentée par l'IA pour les événements virtuels. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des animations de texte dynamiques et une voix off confiante et entraînante. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer un 'Texte en vidéo à partir d'un script', montrant comment un simple script se transforme en une vidéo soignée en quelques minutes.

Générer une Vidéo