Créez un projet de montage vidéo de 45 secondes célébrant les souvenirs de voyage aventureux d'un ami, destiné à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit évoquer un style visuel nostalgique et chaleureux avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante. Utilisez les Modèles et scènes de HeyGen pour rapidement créer l'ambiance et assurer des transitions fluides entre les différents clips.

Exemple de Prompt 1
Développez un clip vidéo de montage AI concis de 30 secondes pour une petite entreprise de commerce électronique lançant une nouvelle gamme de produits écologiques, destiné aux consommateurs soucieux de l'environnement. Le style visuel doit être moderne et élégant, avec des prises de vue vibrantes des produits et une voix off professionnelle et informative générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen, accompagnée d'une musique de fond subtile et entraînante.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel de montage vidéo en ligne de 60 secondes expliquant une fonctionnalité logicielle complexe, conçu pour les nouveaux utilisateurs recherchant des instructions claires. La présentation visuelle doit être propre et facile à suivre, avec une musique de fond instrumentale et calme, en utilisant les Sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les étapes clés et renforcer la compréhension, et en utilisant sa bibliothèque de médias/stock pour intégrer efficacement divers éléments illustratifs.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de montage dynamique de 20 secondes montrant l'énergie d'une ville la nuit, destinée aux photographes urbains et aux amateurs d'art sur Instagram Reels. La vidéo doit avoir un style visuel cinématographique et à fort contraste avec une musique électronique dramatique et pulsante. Utilisez le redimensionnement et les exports de format d'image de HeyGen pour optimiser la pièce finale pour diverses plateformes de médias sociaux et maximiser l'impact visuel.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Montage Vidéo

Créez des montages vidéo captivants sans effort. Combinez vos clips et photos préférés avec de la musique et des effets pour raconter votre histoire magnifiquement.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias
Commencez par télécharger vos vidéos, images et clips audio dans l'éditeur intuitif par glisser-déposer.
2
Step 2
Organisez et Éditez Votre Histoire
Utilisez la timeline intuitive pour séquencer vos médias, couper les sections indésirables et ajuster leur durée pour créer un récit fluide.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Créatifs
Personnalisez votre montage avec de la musique, des transitions, des effets et des superpositions de texte pour correspondre à votre style et amplifier votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Montage
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans des formats vidéo de haute qualité, prête à être partagée sur les réseaux sociaux ou avec vos amis et votre famille.

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils AI de HeyGen peuvent-ils améliorer mes créations de montage vidéo ?

Les outils AI de HeyGen simplifient le processus de création de montages vidéo captivants. Vous pouvez exploiter divers modèles, incorporer des transitions et effets fluides, et ajouter des voix off AI pour raconter votre histoire avec un flux narratif convaincant.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de montage ?

HeyGen propose de nombreuses options créatives pour personnaliser vos vidéos de montage. Utilisez notre riche bibliothèque de médias, ajoutez du texte et des graphiques personnalisables, et appliquez divers filtres et effets sonores pour atteindre l'esthétique souhaitée et rendre vos vidéos vraiment uniques.

HeyGen est-il un créateur de montage vidéo en ligne adapté aux débutants ?

Oui, HeyGen est un créateur de montage vidéo en ligne intuitif conçu pour les utilisateurs de tous niveaux. Son éditeur par glisser-déposer rend le montage vidéo facile et accessible, permettant à quiconque de créer des vidéos de montage d'apparence professionnelle sans avoir besoin de compétences en design préalables.

Puis-je exporter des vidéos de montage de haute qualité depuis HeyGen pour les partager sur les réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen permet l'exportation de vidéos de haute qualité, garantissant que vos vidéos de montage conservent un aspect professionnel sur toutes les plateformes. Vous pouvez facilement ajuster les ratios d'aspect pour les formats vidéo populaires des réseaux sociaux, facilitant le partage fluide de vos créations.

