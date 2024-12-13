Créateur d'Invitations Vidéo Gratuit : Concevez Votre Invitation Parfaite

Concevez des invitations vidéo uniques pour les mariages, anniversaires ou tout moment spécial avec notre vaste collection de modèles et de scènes.

Créez une invitation vidéo personnalisée de 30 secondes, conçue pour les couples fiancés, capturant la romance et l'élégance de leurs futures invitations de mariage. Le style visuel doit être doux et chaleureux, accompagné d'une musique romantique et douce, utilisant efficacement la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche profondément personnelle.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une invitation vidéo énergique de 15 secondes parfaite pour les parents organisant une fête d'anniversaire pour enfants, avec des couleurs vives, des animations ludiques et une musique de fond entraînante. Profitez des nombreux modèles et scènes de HeyGen pour rapidement instaurer une ambiance festive pour les invitations d'anniversaire.
Exemple de Prompt 2
Développez une invitation vidéo professionnelle de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises invitant des clients à un lancement de produit, en maintenant un style visuel moderne et soigné avec une musique instrumentale d'entreprise subtile. Améliorez l'invitation en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des visuels pertinents, en faisant un créateur d'invitations en ligne convaincant.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un créateur d'invitations vidéo AI futuriste de 20 secondes pour les personnes férues de technologie ou les créatifs, présentant des transitions dynamiques et de la musique électronique pour annoncer une exposition d'art unique. Cette vidéo innovante doit utiliser efficacement la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour articuler les détails de l'événement avec une touche de pointe et des outils alimentés par l'IA.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur d'invitations vidéo

Créez facilement des invitations vidéo engageantes et personnalisées avec notre créateur en ligne intuitif, donnant vie à vos célébrations.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles vidéo personnalisables conçus pour diverses occasions. Nos 'modèles et scènes' offrent un point de départ rapide et facile pour vos invitations vidéo personnalisées.
2
Step 2
Ajoutez Vos Détails
Personnalisez votre invitation en ajoutant les détails de l'événement, les dates et les messages. Utilisez l'éditeur intuitif 'glisser-déposer' pour éditer facilement le texte et incorporer votre contenu unique.
3
Step 3
Améliorez Votre Vidéo
Élevez votre invitation avec des visuels et des sons captivants. Intégrez des 'médias stock' de notre bibliothèque complète ou téléchargez les vôtres pour parfaitement instaurer l'ambiance de votre événement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo d'invitation terminée, 'exportez-la' dans le format de votre choix et 'partagez-la facilement sur les réseaux sociaux' ou via un lien direct, garantissant que vos invités reçoivent une invitation mémorable.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Invitations Personnalisées Excitantes

.

Inspirez l'enthousiasme et encouragez la participation en créant des invitations vidéo personnalisées qui résonnent profondément avec vos invités.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il être mon créateur d'invitations vidéo ultime pour tout événement ?

HeyGen offre un puissant créateur d'invitations en ligne, vous permettant de créer des vidéos d'invitation époustouflantes pour des occasions comme les invitations de mariage ou d'anniversaire. Profitez de modèles vidéo personnalisables et d'outils alimentés par l'IA pour personnaliser chaque détail, garantissant que votre invitation se démarque.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les invitations vidéo personnalisées avec HeyGen ?

HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos d'invitation. Vous pouvez éditer le texte, incorporer vos propres médias stock, utiliser notre bibliothèque de médias et ajouter des voix off professionnelles, garantissant des invitations vidéo véritablement personnalisées qui correspondent parfaitement au thème de votre événement.

HeyGen utilise-t-il des outils alimentés par l'IA pour simplifier la création de vidéos d'invitation ?

Oui, HeyGen est un créateur d'invitations vidéo AI avancé conçu pour une création sans effort. Notre plateforme intuitive, avec des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, vous aide à produire rapidement des vidéos d'invitation de haute qualité sans avoir besoin d'une expérience de montage approfondie.

Une fois ma vidéo d'invitation prête, comment puis-je la partager sur les réseaux sociaux avec HeyGen ?

HeyGen facilite le partage de votre vidéo d'invitation terminée. Après avoir finalisé vos invitations vidéo personnalisées, vous pouvez les exporter dans divers formats adaptés pour un partage direct sur toutes les principales plateformes de réseaux sociaux.

