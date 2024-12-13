Une vidéo promotionnelle de 30 secondes, à haute énergie, conçue pour les créateurs de contenu Valorant, montrant comment les moments forts générés par l'IA de HeyGen peuvent être rapidement transformés en contenu captivant. Le style visuel doit être rapide avec des coupes dynamiques et du texte à l'écran soulignant les actions clés, le tout accompagné d'une musique électronique de style jeu vidéo entraînante. Le récit expliquera la facilité avec laquelle il est possible de générer et d'améliorer ces clips pour le partage sur les réseaux sociaux en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, ce qui en fait un outil idéal pour le Créateur de Vidéos de Moments Forts Valorant.

