Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de lancement de produit de 45 secondes, ciblant les startups technologiques et les chefs de produit. Cette présentation professionnelle doit mettre en avant un avatar AI expliquant clairement les nouvelles fonctionnalités, en utilisant la capacité de Texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu fluide. L'esthétique visuelle doit être élégante et minimaliste, avec un ton amical et informatif, assurant que chaque détail est transmis efficacement comme un puissant Outil Vidéo AI.
Créez une vidéo de démonstration sophistiquée de 60 secondes pour les agences de marketing et les responsables de marque, mettant en avant la puissance des contrôles de personnalisation de marque dans la création de Vidéo. L'expérience visuelle doit être soignée et professionnelle, avec des éléments de marque cohérents à travers divers formats d'image, facilement réalisables avec le redimensionnement et l'exportation des formats d'image. Une voix off claire et autoritaire associée à des Sous-titres professionnels garantira que le message de cohérence et de polyvalence de la marque résonne.
Développez une vidéo explicative informative de 30 secondes destinée aux éducateurs et créateurs de contenu, illustrant comment réaliser des vidéos engageantes. Le style visuel doit être clair et convivial, incorporant divers éléments de la bibliothèque de Médias/soutien de stock pour clarifier des concepts complexes. Une voix off calme et invitante combinée à des Sous-titres clairs améliorera l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs, positionnant l'outil comme un créateur de vidéos polyvalent.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Campagnes Publicitaires Performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires Twitter engageantes en utilisant l'AI, augmentant l'efficacité des campagnes et économisant un temps considérable.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux optimisés pour Twitter, augmentant l'engagement de l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos créatives pour les campagnes sur les réseaux sociaux ?
HeyGen sert d'Outil Vidéo AI intuitif et de créateur de vidéos, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos engageantes à partir de scripts en utilisant une large gamme de modèles vidéo. Cela simplifie le processus de création de vidéos pour un contenu vidéo percutant sur les réseaux sociaux.
HeyGen est-il un créateur efficace de vidéos publicitaires Twitter pour les campagnes marketing ?
Oui, HeyGen est un puissant créateur de vidéos publicitaires Twitter conçu pour dynamiser vos campagnes publicitaires Twitter. Il vous permet de créer rapidement des publicités vidéo Twitter professionnelles, complètes avec des avatars AI, la génération de voix off, et des options flexibles de format d'image vidéo.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding vidéo ?
HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque étendus pour garantir que vos vidéos reflètent l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement ajouter du texte à la vidéo, incorporer votre logo et vos couleurs, et utiliser divers outils d'édition vidéo pour des animations professionnelles et des vidéos engageantes.
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour transformer des scripts en contenu vidéo ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo à partir de script pour convertir le contenu écrit en vidéo dynamique. Cela inclut la génération de voix off au son naturel, rendant la création de vidéos complexes accessible et efficace pour tout utilisateur.