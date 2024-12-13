Devenez un Créateur de Vidéos de Transformation : Facile, Rapide & Impactant

Créez sans effort des transformations vidéo captivantes. La fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script simplifie votre production.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes pour les aspirants influenceurs lifestyle ou coachs en développement personnel, illustrant un parcours de transformation personnelle. Utilisez une narration visuelle dynamique avec des "effets vidéo" percutants et des séquences inspirantes de la bibliothèque média/stock de HeyGen pour illustrer un parcours 'avant et après'. L'audio doit être entraînant et motivant, soulignant le progrès et la réussite. Cette vidéo, construite avec un "créateur de vidéos de transformation" dédié, vise à inspirer les spectateurs à entreprendre leur propre chemin de croissance.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, mettant en avant l'évolution d'un produit ou d'une marque grâce à des "transitions vidéo" fluides. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer un récit concis, mettant en lumière les étapes clés et les améliorations, complété par un modèle vidéo choisi. Le style visuel doit être moderne et professionnel, accompagné d'une narration claire et nette, soulignant l'innovation et le progrès.
Exemple de Prompt 2
Comment une idée conceptuelle peut-elle vraiment prendre vie et être partagée efficacement ? Concevez une vidéo artistique de 60 secondes pour les artistes créatifs, designers ou éducateurs, illustrant ce parcours avec l'aide d'un "créateur de vidéos de transition". Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour articuler clairement chaque étape du développement, permettant un flux visuel engageant enrichi par des superpositions de texte créatives. La vidéo doit posséder une esthétique visuelle évolutive et artistique, soutenue par une musique de fond évocatrice qui suscite anticipation et satisfaction.
Exemple de Prompt 3
Produisez une révélation captivante de 25 secondes "avant et après" pour les designers d'intérieur, agents immobiliers ou amateurs de bricolage, détaillant un projet de rénovation domiciliaire époustouflant. Utilisez divers "effets vidéo" pour renforcer la transformation dramatique et utilisez la génération de voix off de HeyGen pour guider le public à travers les choix de design. Le style visuel doit être lumineux, esthétiquement plaisant et plein de révélations satisfaisantes, complété par une "musique et des effets sonores" engageants pour amplifier l'impact des changements.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Transformation

Créez des récits de transformation captivants avec l'éditeur vidéo en ligne intuitif de HeyGen, en mélangeant sans effort scènes et effets pour mettre en valeur le changement.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias
Commencez par télécharger vos clips ou images 'avant' et 'après', ou sélectionnez parmi les divers modèles vidéo et la bibliothèque média/stock de HeyGen pour débuter votre projet.
2
Step 2
Appliquez des Transitions Dynamiques
Connectez vos clips de manière fluide en appliquant diverses transitions vidéo pour représenter visuellement le parcours et les changements dans votre vidéo de transformation.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Narratifs
Enrichissez votre histoire en ajoutant des superpositions de texte ou utilisez la capacité texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer une voix off qui explique votre transformation.
4
Step 4
Exportez Votre Chef-d'œuvre
Finalisez votre vidéo de transformation et exportez-la en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation de HeyGen, optimisée pour le partage sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Narration Vidéo Inspirante

.

Créez des vidéos motivationnelles puissantes avec des effets vidéo dynamiques et des transitions pour connecter profondément et inspirer vos spectateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de transformation engageantes avec des transitions dynamiques ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos captivantes rapidement, vous permettant d'incorporer facilement divers effets vidéo et transitions fluides. Vous pouvez commencer avec des modèles vidéo prêts à l'emploi et ajouter de la musique et des effets sonores pour enrichir votre récit, faisant de HeyGen un excellent créateur de vidéos de transformation.

HeyGen est-il un éditeur vidéo en ligne facile à utiliser pour les débutants ?

Absolument ! HeyGen est conçu pour être un éditeur vidéo en ligne intuitif, vous permettant de créer des vidéos professionnelles sans aucune compétence en montage. Son interface de glisser-déposer et ses divers modèles vidéo simplifient le processus de création pour tout le monde.

Quel type d'effets vidéo créatifs puis-je ajouter en utilisant les capacités AI de HeyGen ?

HeyGen utilise l'AI pour améliorer vos projets vidéo avec une gamme d'effets vidéo créatifs. Vous pouvez ajouter du texte sans effort, générer des voix off et utiliser des avatars AI pour donner vie à vos scripts, parfait pour des vidéos uniques sur les réseaux sociaux.

Puis-je facilement exporter des vidéos de HeyGen pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen offre des options d'exportation vidéo flexibles, y compris le redimensionnement des ratios d'aspect, pour garantir que votre contenu soit superbe sur n'importe quelle plateforme. Vous pouvez créer et exporter efficacement des vidéos de haute qualité pour les réseaux sociaux pour votre audience avec facilité.

