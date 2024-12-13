Créez des vidéos impressionnantes avec notre créateur de vidéos en ligne.
Créez sans effort des vidéos de frises chronologiques attrayantes en utilisant des modèles personnalisables et des avatars IA pour une touche professionnelle.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.
Dans cette vidéo de 60 secondes, explorez l'expertise technique du générateur de vidéos propulsé par l'IA de HeyGen, idéal pour les passionnés de technologie et les monteurs vidéo à la recherche de précision et d'efficacité. La vidéo démontrera l'intégration parfaite de la sauvegarde automatique dans le cloud et la flexibilité de l'exportation, assurant que vos projets soient sécurisés et facilement partageables. Avec un style visuel moderne et élégant et une voix off professionnelle, cette vidéo est conçue pour ceux qui valorisent la technologie de pointe dans la création de vidéos.
Plongez dans un voyage de 30 secondes avec l'outil de création de vidéos de HeyGen, conçu pour les éducateurs et les formateurs qui ont besoin de transmettre des informations de manière efficace. Cette vidéo utilisera la fonction de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un scénario, transformant le contenu écrit en présentations visuelles attrayantes. Le style visuel propre et informatif, accompagné de sous-titres clairs, le rend parfait pour du contenu éducatif qui doit être accessible et marquant.
Découvrez le potentiel créatif des modèles vidéo de HeyGen dans une vidéo de 45 secondes conçue pour les professionnels du marketing et les propriétaires de petites entreprises. Cette vidéo mettra en avant la facilité de créer des vidéos sur la timeline avec la bibliothèque de médias et le support de stock de HeyGen, offrant une riche variété de visuels pour rehausser le message de votre marque. Avec un style visuel vibrant et énergique, accompagné d'une bande-son accrocheuse, cette vidéo est parfaite pour ceux qui cherchent à laisser une impression mémorable sur leur audience.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA travaillant
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
Les outils de création de vidéos sur la ligne de temps et l'éditeur vidéo de HeyGen permettent aux utilisateurs de créer facilement des vidéos dynamiques sur la ligne de temps. En utilisant des modèles de vidéo et un générateur de vidéo propulsé par l'IA, HeyGen simplifie la création de vidéos, offrant une simplicité de glisser-déposer et une flexibilité d'exportation.
Génère des vidéos attrayantes pour les réseaux sociaux.
Create captivating timeline videos for social media in minutes, enhancing engagement and reach.
Stimulez la participation à la formation avec l'IA.
Utilize customizable templates to produce interactive training videos that improve retention and understanding.
Questions Fréquentes
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos en ligne ?
HeyGen propose un créateur de vidéos avec une timeline facile à utiliser grâce à la simplicité du glisser-déposer, permettant aux utilisateurs d'organiser des clips et des médias sans effort. Sa fonctionnalité de timeline multivoie offre une expérience de montage fluide, rendant la création de vidéos intuitive et efficace.
Qu'est-ce qui rend l'éditeur vidéo HeyGen remarquable pour les utilisateurs techniques ?
L'éditeur vidéo de HeyGen est équipé de fonctionnalités avancées telles que la génération de vidéo assistée par IA et la sauvegarde automatique dans le cloud, garantissant un processus d'édition fluide et fiable. La plateforme prend en charge une flexibilité d'exportation, répondant à divers besoins techniques.
Puis-je personnaliser des modèles de vidéo sur HeyGen ?
Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles personnalisables, permettant aux utilisateurs d'adapter leurs vidéos à des thèmes spécifiques et aux besoins de la marque. Cette fonctionnalité stimule la créativité tout en maintenant une qualité professionnelle.
HeyGen prend-il en charge le partage sur les réseaux sociaux pour mes vidéos ?
Bien sûr, HeyGen facilite le partage sur les réseaux sociaux de manière simple, permettant aux utilisateurs de diffuser rapidement leurs vidéos de chronologie sur différentes plateformes. Cette fonctionnalité assure que votre contenu atteigne une audience plus large de manière efficace.