Cas d'utilisation

Les outils de création de vidéos sur la ligne de temps et l'éditeur vidéo de HeyGen permettent aux utilisateurs de créer facilement des vidéos dynamiques sur la ligne de temps. En utilisant des modèles de vidéo et un générateur de vidéo propulsé par l'IA, HeyGen simplifie la création de vidéos, offrant une simplicité de glisser-déposer et une flexibilité d'exportation.